Quan el van deixar sortir va córrer cap a la farmàcia. Quan hi va arribar, l’ànima li va caure als peus. No quedava res. La porta esbotzada, els vidres trencats, les parets ennegrides pel fum... però el que li va doldre més va ser adonar-se que els papers de la família s’havien convertit en cendra.

Bonaventura de Portolà Rodeja va néixer a Figueres el 3 de novembre de 1892. El seu pare era el metge empordanès Joan de Portolà Alòs i el seu avi, a qui no va arribar a conèixer, havia estat notari de Borrassà, tot i que era fill de Balaguer. Es deia Bonaventura de Portolà Requena i per això ell va ser batejat amb aquest nom, malgrat que algunes fonts apunten que la família afectuosament l’anomenava Venturita.

Després de fer el batxillerat, va matricular-se a la universitat de Barcelona per cursar la carrera de farmàcia. Segons sembla, va ser un bon estudiant i sobretot tenia predilecció per la botànica. Una vegada llicenciat va tornar a la seva localitat natal i es va fer càrrec d’una farmàcia que tothom coneixia com la Farmàcia de l’Hospital perquè estava al costat d’aquell establiment. El negoci també era a tocar de l’església de Sant Baldiri. Aquest és un detall important perquè Portolà era un home molt creient i tota la vida es va implicar en el bon funcionament d’aquell temple a través del seu patronat. A més, també va formar part d’altres organitzacions religioses com ara les Conferències de Sant Vicenç de Paül o el Patronat de la Catequística.

Com es pot deduir era un home d’idees conservadores. De fet, va militar a la Liga de Acción Social i al Centro Monárquico Conservador. Això explica que el 1923, durant la dictadura de Primo de Rivera, fos designat regidor del consistori figuerenc. Es va mantenir en el càrrec fins que es van celebrar les famoses eleccions de l’abril del 1931, que van permetre proclamar la Segona República.

Durant aquella nova etapa, Portolà només es va implicar en l’àmbit religiós i això li va portar problemes quan va esclatar la guerra civil. Els grups antifeixistes el van empresonar i tant l’església de Sant Baldiri com la seva farmàcia van ser assaltades i cremades. Durant l’incendi, les flames van devorar el seu arxiu personal, que contenia documents dels seus avantpassats. Entre ells, Gaspar de Portolà, personatge històric de primer ordre que va ser governador de Califòrnia durant el segle XVIII.

Tot i que va poder salvar la vida, les experiències durant la guerra civil el van afectar molt i es va retirar a a Vilanant, on va morir l’11 de setembre de 1944. Aleshores Bonaventura de Portolà Rodeja tenia 52 anys.