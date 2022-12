Ciència i dolor

Quan el tristament desaparegut Anthony Bourdain va escriure al New Yorker aquella peça canònica titulada Don’t eat before reading this («No mengis abans de llegir això») el segle XX no s’havia apagat encara del tot però les cuines feia ja temps que havien canviat des dels dies en els quals Orwell hi treballava com a rentaplats. Les plaques de gas i els extractors havien recorregut un llarg camí per millorar les expectatives de vida dels cuiners convertits en agents lliures a la recerca de més diners i fama. Bourdain explicava com moltes vegades la gastronomia era una ciència relacionada amb el dolor. Basant-se en la seva pròpia experiència i segons ell, els cuiners professionals pertanyien a una societat secreta els antics rituals de la qual es deriven dels principis de l’estoïcisme davant de la humiliació, les ferides, el cansament i l’amenaça de malaltia. Posava d’exemple la tripulació d’un submarí. «Confinats durant la major part de les hores de vigília en espais tancats, calorosos i sense aire, i governats per líders despòtics, sovint adquireixen les característiques dels pobres ximples que van ser forçats a formar part de la Grande Armée en l’època napoleònica: superstició, menyspreu pels forasters i lleialtat a cap bandera més que la pròpia», escrivia aleshores.

Bourdain havia estat xef a Nova York durant més de deu anys, part de la dècada dels vuitanta i dels noranta, rentaplats com Orwell, ajudant, brigadista i sous chef. Va entrar a formar part del negoci quan «els tripulants del submarí» fumaven a les cuines i lluïen bandanes o cintes de roba als seus caps. En allò que seria l’embrió de les seves confessions de xef, explicava com un estudi de la població carcerària dels Estats Units reflectia que la principal ocupació que elegien els reclusos curiosament era la de cuinar. Va poder comprovar com dins de l’ofici existia una poderosa i fluida varietat de criminals, que anava des de l’ajudant de cambrer que traficava amb drogues fins a l’amo del restaurant que feia servir una doble comptabilitat.

Ell mateix reconeixia que va ser aquell costat professional desagradable i fosc el que el va atraure a les cuines de l’infern, el va impulsar a deixar la universitat, a principis dels setanta, i ingressar al Culinary Institute of America. «Ho volia tot: els talls i cremades en mans i canells, l’humor macabre durant el servei, el menjar gratis, la beguda robada, la camaraderia que floria dins d’un ordre rígid i un caos que destrossava els nervis». Per aquest motiu, explica, va entrar a formar part del Grup Salvatge, com ell mateix l’anomenava. En aquell moment es va produir la crida de la selva.

La ciència i el dolor que Bourdain plasmava en el seu inici fulgurant com a escriptor és a la primera temporada de The Bear, una sèrie de FX (es pot veure al canal Disney+), que té lloc en un tuguri de Chicago que segurament només existeix allà, on es venen entrepans italians de carn. Un establiment d’amplis finestrals, moderadament brut on la clientela fa cua i s’asseu on pot per esmorzar un sandvitx de vedella calenta estofada durant hores, amb pebrots, embolicat en paper. Tracta sobre un xef distingit, Carmy Berzatto, que ha treballat als millors restaurants -entre ells surten a col·lació Noma i The French Laundry, de Thomas Keller- i que torna a la ciutat per fer-se càrrec del negoci familiar, després del suïcidi del seu germà. Intentar salvar aquest negoci de la ruïna és la missió de Berzatto, però el submarí que troba només d’arribar no és precisament una bassa d’oli. Potser d’un altre tipus de greix que abunda fins a desbordar-se, la dura realitat desproveïda del llustre dels estavellats; els drets laborals, els deutes amb els proveïdors, la tensió física, la salut mental, la desesperació i l’autodestrucció.

Els personatges des del mateix Carmy resulten creïbles, fins i tot quan les situacions es disparen fins a extrems de bogeria, de la manera que requereixen els drames televisius més espídics i amb episodis de curta durada, com és el cas. Tenim amb nosaltres l’erràtic, destructiu i caòtic Richie; el millor amic del seu germà, que regenta el restaurant; l’oncle Cicero, primer creditor del nebot i home embolicat en negocis tèrbols, i la segona del xef, Sydney, una cuinera ambiciosa i perfeccionista. Sydney combrega amb els alts ideals culinaris i renega, com Bourdain en el seu article militant del New Yorker, dels odiats i cursis salons on se serveix el pretenciós brunch com si fos alguna cosa més que un simple esmorzar adornat amb salsa holandesa i una làmina de salmó fumat perquè el client pagui el quàdruple per un parell d’ous o per una d’aquelles truites feta amb les clares, que tant repel·lien també a la irrepetible Nora Ephron

The Bear captura, encara que visceralment, l’ansietat i la volatilitat del funcionament d’una cuina de batalló. Poques vegades s’ha retratat de manera tan realista el dia a dia d’un restaurant. A més del vertigen i la tensió hi ha els detalls que contribueixen a la seva veracitat i que l’espectador senti que en qualsevol moment pot entrar per la porta Alberto Chicote. La sèrie es va filmar en un restaurant italià de carn de Chicago, l’espai i la manera com les persones es mouen entre si resulten claustrofòbics: la cambra frigorífica s’utilitza com un lloc per aïllar-se i meditar, l’oficina on es refugia el xef és plena d’ampolles de Fernet i de garrafes de plàstic. Com la cantonada en què el reboster a temps complet assaja postres sofisticades, cosa que s’allunya de la realitat ja que es tracta de gairebé una hamburgueseria, una mena de negoci que no sol disposar de xef pastisser. Però són poques les coses que es distancien d’aquesta normalitat atrafegada i bruta que desprèn dolor a la vida real de les cuines i que aquí s’estén fins al moment en què l’angoixa es tradueix en un conte de fades inesperat. Al final passa com si es projectés un raig d’esperança.