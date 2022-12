El món dels cromos de la xocolata de Banyoles

Els cromos eren una mica el Google de l’època, les col·leccions eren tan diverses que hi havia tota mena d’informació a la qual no podíem accedir d’una altra manera». El publicista, editor i impressor Anton M. Rigau acaba de fer realitat un projecte en el qual fa molts anys que hi treballa, i que finalment ha vist la llum en forma de llibre: Cent anys de cromos de la xocolata (1888-1985). Història de les fàbriques de xocolata de Banyoles (Rigau Editors, 2022) suposa un recorregut exhaustiu per l’origen i l’evolució d’una indústria que va arrelar de manera molt important a la capital del Pla de l’Estany, i que va generar una ingent quantitat de coneixement en forma de cromos, que a més retrataven la realitat social de cada moment. «Els cromos de la xocolata van ser molt importants per a l’aprenentatge de la mainada -diu Rigau sobre aquestes col·leccions-. En un lloc com Banyoles, a part de l’enciclopèdia que hi havia a la biblioteca de ‘la Caixa’ no hi havia res més».

Rigau no va arribar als cromos com a col·leccionista d’aquesta temàtica, sinó per la seva passió pel paper imprès en totes les seves varietats: «Jo havia viscut molts anys a Barcelona, davant del mercat de Sant Antoni, i hi havia comprat molta cosa, perquè sempre m’ha interessat el tema de la impressió. A més, el meu pare (anomenat també Anton Maria Rigau) havia estat el Cronista Oficial de Banyoles i ho guardava tot, de manera que tenia molt material». Tota aquesta feina prèvia de recerca esperava, però, un moment propici per fructificar. Que finalment va arribar: «Fa un parell d’anys, l’èxit que va tenir el llibre que vam dedicar a les botigues de Banyoles em va fer decidir a posar en marxa aquesta idea que tenia de feia anys i que consistia en explicar qui havien estat els fabricants de xocolata que hi havia hagut a Banyoles i les seves col·leccions de cromos». Quan s’hi va posar, es va adonar que podia complir àmpliament l’objectiu que s’havia marcat: «Entre el que jo tenia, el que s’havia conservat del pare i material que la gent em va deixar vam aconseguir inventaria 213 col·leccions de cromos». Totes apareixen consignades a Cent anys de cromos de la xocolata, i en molts casos se’n reprodueixen exemplars, i portades d’àlbums, i se n’aporta informació diversa. D’entrada, que la primera col·lecció de la qual es té constància data de l’any 1888 (els 48 «Naipes instructivos» que va crear el batxiller en arts de Banyoles Jaume Margarit i Vicens, mestre de Palamós, que consistien en un abecedari il·lustrat per aprendre a llegir i amb dibuixos de la natura, la indústria i l’art), i que l’última va ser, l’any 1985, Mensajes de alegría, de Xocolates Torras. Banyoles, una potència Els cromos, és clar, són l’eix sobre el qual gira aquest treball, i de la seva recerca se n’han encarregat el mateix Anton M. Rigau Oliver, Anna Rigau de Llobet i Joaquim Mundet Siqués, que han rebut la col·laboració de diverses persones i entitats que han cedit les seves col·leccions. A més, el llibre compta amb textos de l’Arxiver Municipal de Banyoles, Josep Grabuleda i Sitjà, que comença repassant la història de la xocolata i de la seva arribada a Europa i continua detallant com Banyoles es va convertir en una autèntica potència en aquest producte, amb nombroses empreses que s’hi dedicaven, i com van néixer i van evolucionar les col·leccions de cromos que repartien aquelles empreses. Grabuleda explica que a la segona meitat del segle XVIII ja hi ha constància del consum habitual de xocolata entre les classes benestants de Banyoles, i que més endavant els metges la receptaven en cas de debilitat com a producte «estimulant, energètic i beneficiós per a la salut humana». Segons Grabuleda, «algunes vegades fins i tot prenien xocolata els malalts de l’Hospital de Pobres de Banyoles». El primer obrador de xocolata de Banyoles el va obrir l’any 1796 la família Torrent, que comercialitzaria el seu producte sota la denominació Xocolates Torrent. Més endavant anirien apareixent les altres fàbriques que s’estudien al llibre: Xocolates Torras, Xocolates «El Lago», Xocolates Capellera, Xocolates Mas i Xocolates Amatller (l’empresa havia estat creada el 1797 a Barcelona i a la dècada de 1920 va obrir una sucursal a Banyoles). El naixement i la consolidació de les fàbriques de xocolata de Banyoles va anar paral·lel a la proliferació de les col·leccions de cromos, i les empreses hi van veure un instrument ideal per fer-se publicitat: «Els cromos eren una manera de fidelitzar els clients», explica Anton M. Rigau. Diverses editorials eren les encarregades de proposar i/o confeccionar les col·leccions a les xocolateres, i de subministrar uns productes que molt sovint eren elaborats per il·lustradors de mot nivell i impresos amb una excel·lent qualitat per al moment. I que a vegades es col·leccionaven en l’àlbum corresponent, i en d’altres, sense. La temàtica dels cromos era molt variada. La literatura va ser segurament la més tractada, amb una gran quantitat de col·leccions de literatura popular i infantil. De Don Quijote de la Mancha a Fábulas ilustradas, passant per Pulgarcito, Tartarín de Tarascón, La conquista de Mompracem, Aventuras de «masagrán», Quo Vadis...?, La perla negra, El secreto de Currito, De la Tierra a la Luna, i un llarguíssim etcètera. La història va ser un altre dels motius més tractats, amb col·leccions com Nuestros soldados en África, Historia de España, El Cid Campeador o La Segunda Guerra Mundial (1939-1945), entre moltes altres. A més d’aquests, altres temes que apareixen a les col·leccions dels cromos de la xocolata banyolina són la geografia (Países y banderas, Cosmorama de África, Viajando por América del Norte, Notas de un explorador...), el cinema (Veinticuatro películas de Charlot, Artistas de cine, Los artistas cinematográficos en la intimidad, Rodolfo Valentino...), els esports (Vamos al mundial, Deportes, Foot-Ball. Galería de jugadores, ...), la ciència (Mariposas, Panorama zoológico, Marinos célebres, Hombres eminentes, Física recreativa...) o l’entreteniment (Los mejores chistes y ocurrencias, Escenas baturras, Adivinanzas, Epigramas Ilustrados...). També n’hi ha d’inclassificables, com ara una col·lecció de Xocolatas Torras dedicada a La Creación que acaba (el setè dia) amb una vista a la fàbrica de l’empresa, seu de la creació de la xocolata. En el llibre es remarca que el cromo 66 d’aquesta particular col·lecció (il·lustrada amb fotografies una de les quals mostra un «africano comiendo Chocolates Torras») planteja la següent reflexió: «Séptimo día: El hombre se sirve de su dominio sobre los animales, tanto para el trabajo como para su descanso, también para disfrutar de su belleza, de sus cantos y de sus gracias». Totes aquestes col·leccions tenien en comú, a més, que reflectien la realitat social del moment, la manera de pensar i els hàbits de comportament. I s’hi feien comentaris que avui serien impensables sobre la guerra i el patriotisme, sobre persones d’altres races, sobre dones, sobre països i cultures... Josep Grabuleda i Sitjà repassa les diferents empreses xocolateres que van distribuir col·leccions de cromos, començant per la més antiga de la ciutat, Xocolates Torrent. Ja el 6 de gener de l’any 1906, el Diario de Gerona se’n feia ressò : «Por mediación de nuestro amigo don José Bosch viajante de la acreditada fábrica de chocolates Torrent de Bañolas, hemos recibido dos series de cromos de la Historia de Cataluña. Dichos cromos los reparte la casa como obsequio dentro de sus paquetes de chocolate. No dudamos de su gran éxito y bien pronto se lo demostrarán sus numerosos favorecedores». La història, el cinema i la literatura van centrar les col·leccions de Torrent. Torras va ser l’empresa més prolífica a l’hora de distribuir cromos (s’han documentat 117 col·leccions), que formaven part dels amplis programes de promoció de la fàbrica, que incloïen visites escolars a les instal·lacions, patrocini d’actes diversos com la Marxa dels 40, regal de gronxadors a escoles i ajuntaments, premis per a qui completés primer les seves col·leccions... Grabuleda assenyala que «els de Xocolates Torras consideraven que els seus eren àlbums que seguien el lema ‘Instructivo/Atractivo/Lucrativo’». En les seves col·leccions, «Xocolates Torras va tractar tota mena de temàtica (història, literatura, esports, món del cinema, geografia, ciències, entreteniment...). Al final va incorporar la fotografia als seus àlbums». Xocolates «El Lago» també va fer promocions al marge dels cromos, com ara un sorteig amb regals com rellotges de polsera i despertadors de sobretaula. A l’hora d’editar cromos, en va fer d’història, de cinema, d’esports, de literatura i d’entreteniment, alguns dels quals amb els noms comercials Tremoleda y Bassols, Luis Tremoleda, Tremoleda Hermanos i Jaime Masó. De Xocolates Capellera només se n’han localitzat dues col·leccions, una sobre la guerra europea i una altra sobre països del món. De Xocolates Mas, en canvi, hi ha una vintena de col·leccions, d’història, entreteniment, literatura, cinema, ciències i esports. També va ser molt nombrosa la producció de cromos de Xocolates Amatller, una cinquantena de col·leccions des de l’obertura de la sucursal a Banyoles, algunes de les quals fetes per dibuixants de renom. També en va fer de tota mena de temes, de la història al cinema passant pels esports, la geografia, l’entreteniment, les ciències... «Hi havia molta cosa didàctica i patriotera», resumeix Anton M. Rigau sobre uns cromos que repassa amb cura i comenta amb detall. Perquè n’hi ha molts que criden l’atenció per la qualitat de la seva il·lustració, l’alt nivell de la impressió, la peculiaritat de la temàtica, l’interès de les explicacions o l’anacronisme dels comentaris. I que activen la tecla de la memòria, o fins i tot de la nostàlgia, en les persones que van viure i recorden aquell moment màgic d’obrir l’embolcall de la teula de xocolata i trobar-hi el cromo corresponent.