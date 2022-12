Romanée-Conti 2008

Aparentment és una ampolla de vi com qualsevol altra. De vidre, tipus borgonyesa, amb tap de suro i una etiqueta molt senzilla en blanc i negre, molt discreta. La gran diferència és que el seu preu de mercat és de 29.950 euros. Cada ampolla.

Romanée-Conti és el diamant de tots els vins que es produeixen al món i poques persones tenen el privilegi d’haver-ho pogut tastar. També és un privilegi poder-lo tenir a la venda a una vinoteca o un restaurant. Jo l’ he vist a Harrods de Londres, a les Galeries Lafayette de París, al Celler de Gelida de Toni Falgueres, a Vila Viniteca de Barcelona i a Vins i Licors Grau de Palafrugell. També al restaurant Celler de can Roca, de Girona, al Ritz de Madrid i al restaurant Imago de l’ Hotel Hassler de Roma, entre d’altres.

No podem parlar de la relació qualitat-preu perquè en aquest cas depèn del gust i les possibilitats econòmiques del comprador. Algunes persones el compren per especular, amb la seguretat que si el conserven de manera adequada, cada any augmenta de valor. Per comprar aquest vi de llegenda directament al Domaine de La Romaneé-Conti -si tens la sort de tenir «cupo», cosa pràcticament impossible des de fa molts anys-, per obtenir-ne una sola ampolla has de comprar una caixa de vins del domini escollits pels propietaris.

Segons diu Michel Dovaz, reconegut com un dels més grans crítics enològics del món, aquest vi és « d’un equilibri perfecte, corpulent sense que se sàpiga, molt bo, sense ostentació i complex en la seva plenitud. Aroma profunda de violeta. De brillant color robí. Figura des de fa segles al cim de la jerarquia borgonyona, excepcional sota tots els conceptes, en la seva abundància d’aromes, voluptuós, vellutat, gran persistència en el darreregust». Aquesta és l’opinió dels experts wine lovers del món: el vi de més raça del món.

El celler elaborador: Domaine La Romanée-Conti, situat al cor de la Borgonya, entre Gevrey i Vougeot, és una petita propietat d’1,80 hectàrees. La vinya està tancada per un senzill mur de pedra amb una entrada sense porta, un cartell que posa Romanée-Conti i un altre que diu: «Visitant, ja ens imaginem que a vostè li agradaria entrar a la vinya, però li demanem que per respecte no ho faci». De totes maneres, des de fa uns anys hi ha un servei de seguretat nit i dia. Segons m’informa Josep Roca, que ho sap tot del món del vi, Aubert de Villaine encara presideix la companyia, encara que d’aquí a pocs dies el seu nebot Bertrand de Villaine agafarà el relleu. Aubert ho deixa a l’edat de 83 anys, que compleix aquest mes de desembre.