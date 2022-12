Emparar els infants de famílies amb pocs recursos, atendre els qui fugien de la Guerra Civil, emigrants que s’instal·laven a la ciutat buscant nous camins, donar formació als obrers, alfabetitzar... Són només algunes de les moltes tasques socials que ha portat a terme la Fundació Sant Vicenç de Paül de Figueres que el 10 de novembre va complir 125 anys. Des de llavors ha realitzat una tasca social a la ciutat amb l’educació com a pilar principal. Primer com a escola i des del 2007 amb un projecte socioeducatiu per a joves, adolescents i famílies. I continua, com des dels seus inicis, ajudant als més necessitats. Al segle passat repartia llet i avui des de fruita i verdura a ulleres o assessorament a les famílies.

L’escola Sant Vicenç de Paül va néixer el 10 de novembre de 1897 impulsada per les filles de la caritat Sor Ramona Rergordosa i Sor Rosa Bové, el rector de la parròquia de Sant Pere de Figueres, Mossèn Carles Callís Riera, i el senyor Fages de Perramon. L’escola es va crear per atendre les persones vulnerables, una filosofia que continua vigent.

El centre educatiu el dirigien les Filles de la Caritat. Els donatius van permetre el 1910 inaugurar un dormitori per a nenes orfes; una escola dominical gratuïta; o el 1940 una escola nocturna d’obrers.

Sor Ramona Mendoza és Filla de la Caritat des de fa 62 anys. Va arribar per primer cop a Figueres el 1978. Avui és secretària de la Fundació: «Era una escola molt senzilla, de molta gent emigrada, treballadors, carents de moltes coses», recorda Mendoza, que visqué els anys de postguerra, quan barris com la Marca de l’Ham s’ompliren d’emigrants andalusos i d’altres punts d’Espanya. «Aquestes persones, fins que no es van arrelar una mica, tenien una situació econòmica precària», recorda. L’escola oferia formació, ajudes i iniciatives de lleure.

Als inicis va ser una escola bressol on l’objectiu era atendre els infants de famílies amb pocs recursos quan els pares anaven a treballar. Se’ls donava educació i un plat calent. «Es repartien més de dos-cents litres de llet cada dia», diu. Amb la implicació de diversos metges als començaments es va crear una «Gota de Llet», un servei que prestava la Junta de Protecció de Menors a Figueres i gestionava l’escola, un consultori maternoinfantil, serveis que a Figueres van aconseguir reduir la mortalitat infantil a la meitat entre el 1917 i 1923 .

Avui continuen aquesta tasca d’ajuda bàsica amb el repartiment de fruita i verdura que els dona Fruites Hurtós. «Ahir van venir entre quinze o vint famílies», constata la germana.

Posa de manifest que «Figueres sempre ha estat un lloc de persones transeünts i això ha marcat l’ajuda. El 1914 hi hagué un allau de gent que fugia d’Europa, més tard hi hagué els qui fugiren després de la Guerra Civil, els anys de postguerra, l’arribada d’emigrants, i actualment d’immigrants. En cada etapa la Fundació ha mantingut la filosofia i s’ha adaptat i reconstruït quan ha calgut.

Nou bombes van destruir l’edifici que van reconstruir soldats del Castell de Sant Ferran. El 1939 s’aixecà de nou la Fundació i atengueren des d’altres espais de la ciutat els centenars de persones que arribaven. S’aixecà un nou edifici des d’on es va començar a impartir formació reglada.

Sempre des del carrer Pompeu Fabra, 5, on arribaren a escolaritzar fins a 600 alumnes a primària, secundària i formació professional en una branca d’administratiu que es va implantar als anys 70. L’edifici també va funcionar més de mig segle com a internat. A l’escola s’hi podia inscriure qui volgués i a Figueres constaten que sempre hi hagué un moviment de llibertat en aquest sentit. Des de l’Escola Sant Vicenç de Paül n’han marxat alumnes que són mestres, metges, comerciants o polítics, com l’actual alcaldessa, Agnès Lladó.

Tanca l’escola

La Fundació va obrir al segle XXI una nova etapa que va viure de prop Mossèn Josep Taberner que «just em vaig fer càrrec d’una escola que havien començat a tancar». Va desaparèixer com a centre escolar el 2004, després d’estar oberta més de cent anys

«A l’escola en aquell moment no hi havia tanta immigració, era vella i s’havia de refer perquè s’aguantava amb vetes i fils, potser ara no ho faríem perquè hi ha molta immigració», explica Mossèn Taberner.

Però es va tirar a terra tot l’edifici per aixecar-ne un de nou. Des del patronat del qual era president Taberner, amb representació de la comunitat d e germanes i Càritas, es va negociar la venda del solar a una empresa, amb la qual es va fer una permuta. Es va obtenir, explica, cinc-cents metres de pàrquing, garatges, magatzem, la primera planta i cinc pisos. No només nasqué un nou edifici, sinó també nous projectes.

Des del 2007 en el nou edifici s’hi han ubicat els serveis de Càritas Interparroquial i l’activitat del projecte socioeducatiu per adolescents i joves Ksameu. «Lúltima medalla que em podia emportar és la k de Ksameu que em van regalar amb una agulla de corbata», recorda el mossèn que avui ja no és rector a Figueres. El projecte es va adreçar als adolescents i joves, un servei extraescolar i d’atenció a les necessitats dels propis joves i de les famílies.

La directora actual, Maria Solés, constata que s’ha modernitzat la proposta d’activitat amb projectes socioeducatius. «El de secundària per a joves i adolescents que hi ha Figueres és el més gran que hi ha a Catalunya», explica. De dilluns a divendres, quan surten de l’escola, reben un acompanyament en l’estudi, en les habilitats, es fa assessorament, gestió de les emocions, activitats de lleure i durant l’estiu una activitat de matins de reforç de l’estudi.

Per a la Fundació és important que l’atenció sigui global perquè les necessitats poden ser diverses. Així, ofereixen ajuda en «habitatge, dentista, ulleres, menjar, un advocat, totes aquestes accions que a vegades el que fan és que la vida quotidiana quedi afectada», remarca Solés, quan una persona, a vegades sola, les ha de resoldre i atendre.

Quinze educadors i voluntaris porten a terme diferents programes d’atenció a joves i adolescents en risc d’exclusió social. Alguns dels projectes són L’atrapa-somnis, que atén infants de 6 a 12 anys acompanyant-los des de l’àmbit emocional a la realització de deures; el socioeducatiu Ksameu, que atén els joves de 12 a 18 anys; l’Atura’t per a joves expulsats temporalment dels instituts; l’Emparaula’t amb l’alfabetització adreçat a mares dels infants, adolescents i joves; i l’Espiadimonis, que promou un espai de lleure.

dificultats econòmiques

Des dels inicis les ajudes són el pilar per poder continuar i el repte avui és resoldre les dificultats econòmiques. «Sempre hem viscut del que ens han donat», diu Sor Rosa Mendoza. «Tinc papers on posa dèficit en la subvenció de dos milions de pessetes, ho cobreix la comunitat, i això se sap que eren les monges, el sou de les monges».

El 2007 també es va rebre l’herència de Maria Pagès que es va repartir amb Càritas interparroquial de Figueres. El patrimoni heretat s’ha mantingut i gestionat amb unes rendes que es destinen als seus projectes socioeducatius.

Però «la Fundació ara tenim una dificultat de finançament perquè hi ha hagut una subvenció que no ens han donat i afecta directament el que teníem previst», diu la directora. La Fundació posa entre un 26 i un 30% del que es necessita. Reben ajudes de l’administració i donacions. Ara s’ha iniciat una campanya de donatius per resoldre la situació i continuar la seva tasca.