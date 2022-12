Cigarrets, ginebra, whisky, cafè i ous remenats amb cansalada fregida. Ningú no pot dir de Patricia Highsmith que es troba davant d’una escriptora preocupada per la gastronomia. Una dieta així no convida a pensar en absolut en això. Però la seva escriptura ens condueix per altres camins, moltes vegades per aquests barris suburbials de classe mitjana-alta dels Estats Units on una mestressa de casa decora un pastís o escalfa el forn per introduir-hi un pollastre, un gall dindi o unes gruixudes costelles de porc. O quan l’acció d’una de les novel·les inoblidables es trasllada a la Riviera com en el cas d’El talent de Ripley. Ambientada principalment a Itàlia, Positano, i també a França, les seves seqüències evoquen meravellosament el sol i el mar del Mediterrani, el sabor de la sal de l’oceà, el so dels vaixells i el xiscle de les gavines, els ports plens d’embarcacions, i el record d’un dinar després de l’hora del pastis, el típic anís marsellès producte de la maceració d’herbes i flors. En tot moment es pot sentir la calor i percebre la fragància de les buguenvíl·lies.

La història potser la coneguin si és que són seguidors de l’estupenda escriptora texana. Tom Ripley és un jove novaiorquès que lluita per fer alguna cosa per si mateix. Coneix a un tal Greenleaf, que el confon amb un amic proper de la universitat del seu fill, Dickie, que es va escapar a la costa amalfitana i hi viu en una casa amb la seva xicota Marga. Greenleaf ofereix diners a Tom per viatjar a Itàlia i persuadir el seu fill que torni i refaci la seva vida. Però coneix Dickie i queda atrapat en la seva vida. Es converteixen en grans amics, mentre la xicota, Marga, i un detestable company de beguda, Freddie Miles, amenacen l’estret enllaç.

Quan Tom és convidat per primera vegada a la casa de Dickie, Marga prepara el dinar del diumenge: un pollastre rostit i carxofes. «La pujada fins a la casa de Dickie no li va semblar tan llarga com en l’ocasió anterior. A la terrassa hi arribava la deliciosa aroma del pollastre a la graella. L’amfitrió va preparar uns martinis. Tom es va dutxar i després ho va fer Dickie, que, en sortir, se’n va servir una copa, igual que la primera vegada, però l’ambient havia canviat radicalment».

Highsmith no ofereix pistes encara que resulta fàcil imaginar-se el pollastre de Marga. Aquesta és la simulació. Pollastre sencer amanit, d’una peça, en una cocotte. Es tallen les llimones a rodanxes fines i es col·loquen sobre la pell de l’au. Altres s’introdueixen entre la pell i la carn per ajudar a estovar-la i donar sabor. Al voltant del pollastre, es disposen els cors de carxofes, mig cap d’all tallat a la meitat sense pelar. S’aboca per sobre un bon raig d’oli d’oliva i s’acompanya el pollastre amb unes branques de farigola llimonera, unes flors de lavanda seca, i unes quantes patates noves petites amb la pell. A continuació, s’hi afegeix mig got de vi negre, i s’esprem per sobre el suc de mitja llimona. La resta consisteix en segellar la cocotte i rostir durant 2 hores a 180 graus. Més tard, retirar i ruixar amb els sucs, pujar la temperatura a 230 graus, mullar el rostit amb brou de pollastre si veiem que resulta sec i tornar a introduir-lo destapat al forn 25 minuts més perquè la pell adquireixi un to daurat, vigilant perquè res no es cremi. Finalment, tornem a retirar-lo, cobrim amb sal d’escates i deixem reposar un quart d’hora fins el moment de servir-lo.

Aquesta aroma especiada, floral i càlida alhora, del pollastre en cocotte de Marga no té res a veure amb l’olor del fregit de cansalada a la paella de l’exclusiva dieta de l’escriptora de Fort Worth, però Highsmith s’havia acostumat a habitar a la vida dels altres. Entre els personatges de les seves novel·les, la seva disfressa favorita era precisament la de Tom Ripley, a qui va arribar a considerar el seu doble; una vegada va signar «Pat H., àlies Ripley». Tot i així les vides fictícies només li van oferir una solució temporal als seus problemes existencials. «No hi ha depressió per a un escriptor», va escriure, «sinó un retorn al propi ser». Mentrestant bevia martinis com si fossin aigua i es va acostumar a barrejar licors per amplificar-ne els efectes. Hi ha qui diu que mai no la va veure sòbria.

Els cargols no eren per a ella una passió gastronòmica, però sí amorosa. Res a objectar, Nabokov estava enamorat de les papallones. El 1946, mentre passava per un mercat de peix de Nova York, va veure dos cargols entrellaçats en una abraçada. Intrigada, els va portar a casa, els va col·locar en una peixera i va observar la seva còpula serpentejant, embruixada. En Highsmith era típic entusiasmar-se pel que altres trobaven repulsiu o nauseabund. «Em donen una mena de tranquil·litat», va dir sobre els gasteròpodes. «És impossible saber quin és el mascle i quina la femella, perquè el seu comportament i aparença són exactament iguals», va escriure.

Segons s’explica, va mantenir tres-cents exemplars al seu jardí del darrere a Suffolk, Anglaterra, i una vegada en va portar al voltant d’un centenar a un còctel, amagats amb un enciam gegantí a la seva bossa, que li encantava mostrar als convidats sorpresos. Al mudar-se d’Anglaterra a França, la llei li va prohibir a Highsmith portar els seus cargols al país, per això els va entrar de contraban sota els seus pits, acomodant fins a deu en cadascun. Van lliscar per primera vegada en la seva ficció el 1947, en un conte anomenat L’observador de cargols. En ell, un entusiasta de l’espècie anomenat Peter Knoppert descobreix que el seu estudi està ple d’aquestes criatures a causa de la seva copiosa reproducció, finalment és asfixiat i devorat. No cal dir-ho, però a Highsmith mai se li va acudir incloure’ls en la seva dieta de cansalada i ous remenats.