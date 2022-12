Loteria, la gran il·lusió

Una de les principals mostres, o senyals, de quan s’acosten les dates nadalenques i de Cap d’Any és la de la Loteria Nacional de Nadal, que tradicionalment té lloc el dia 22 de desembre, i que per la seva singularitat, i perquè es tracta de la rifa que major percentatge de totes destina com a retorn als jugadors en forma de premis, continua any rere any lluint la seva qualitat de líder indiscutible. Uns premis que, sobretot a través dels familiars dècims, poden arribar a la infinitat de racons del país, i que indubtablement toca a les portes de tanta gent, de la majoria de segments socials.

Dins del col·leccionisme que en diem popular, la Loterofília ha estat d’antic una de les disciplines més interessants i practicades, per tota mena d’aficionats, i veritablement assequible si tenim en compte que no és imprescindible jugar-hi, i que per anar recopilant dècims i bitllets n’hi ha prou amb recollir el que altres llencen. D’aquí que en dècades passades a les societats filatèliques, un dels apartats, inclòs amb un membre de la junta especialment designat, era aquest, un vessant del paper imprès per altra banda, que aporta una interessant cultura general gràcies a les seves il·lustracions, regularment alineades al voltant d’un tema en concret durant tot l’any, un fet semblant al dels cromos, per exemple, i amb l’emoció consegüent d’anar a la cerca de tots els números apareguts per intentar aconseguir el ple de tot aficionat, el de completar una col·lecció.

Un altre atractiu afegit, i per trencar el que podria ser un lent i avorrit seguiment si només ens dediquéssim a reunir un dècim per cada sorteig -cada any que transcorre, amb un cens més voluminós-, és el d’aventurar-se en diversos reptes, segons la imaginació, el gust i el caprici dels practicants: Un dècim o un bitllet complet de cada sorteig, i també de cada sèrie; números cap-i-cues; números de l’1 fins al 100.000 -aquest total, diferent depenent de les èpoques-; segells de les administracions expenedores; dècims del mateix color, parelles, tires de 3, 4 ó 5 unitats, blocs de 4 com en els segells de correus; milers exactes; rifes estrangeres; en definitiva, cap motiu per cansar-se de conrear.

Els temes monogràfics, com aquests, des dels 60/80: La mujer en la pintura española, Artes y oficios populares, Juegos infantiles, El firmamento, Rutas españolas como el Quijote, Fiestas populares, La escultura, Los deportes, El refranero, El mar, El libro, La filatelia, Los medios de comunicación, El Teatro, El descubrimiento de América, etc.

Reproduïm dècims del 1932, el nadalenc, del mateix 22 de desembre; el de recent esclatada la guerra civil, del 21 de juliol del 1936; i del Nen del 1963, amb el popular «Nan de la loteria»