Estem en plenes festes, que estan associades a àpats importants i sobretaules llargues i familiars que demanen una beguda fresca i digestiva. Res més adient que un gintònic ben fet i sobre tot amb una ginebra de qualitat. La ginebra empordanesa Nut compleix amb els requeriments esmentats amb el valor afegit de ser una ginebra d’extraordinària qualitat i un producte de proximitat -el que avui dia s’anomena Km 0- per la seva elaboració artesanal a Vulpellac, al cor del Baix Empordà. És una ginebra «premium» , elaborada seguint el mètode «London Dry», que garanteix la màxima qualitat dels ingredients usats.

És d’un color net, transparent i brillant. Aroma elegant, intensa, molt característica, untuosa i de llargs matisos. Té un inici apassionat i balsàmic, marcat pel ginebró, el romaní, l’angèlica i la nou verda, amb puntes de fulla d’olivera. Tot un homenatge al bosc mediterrani, amb una suau pinzellada cítrica final. En boca té un gust ple, complet, untuós, de llarg recorregut i molt equilibrat. Organolèpticament té un gust sec, amb un inici dominat per l’angèlica, la regalèssia, notes de romaní, deixant un paladar gustós i envoltat de sabors mediterranis, amb un final llarg que desemboca amb un lleu toc de taronja. És el resultat de quatre destil·lacions d’alcohol de primera qualitat combinat amb botànics naturals entre els quals hi ha, a part dels esmentats, canyella, cardamom, coriandre, pela de llimona, nou moscada i farigola, fins a 13 ingredients en total, la majoria d’origen autòcton per aconseguir la seva genuïna aroma i una personalitat i caràcter de la terra on ha estat destil·lada: l’Empordà.

La Nut és una ginebra amb prou caràcter com per gaudir prenent-la sola, sense res més que un parell de glaçons fets amb aigua neta i de bona qualitat. Amb cocteleria i sobretot per a l’elaboració del millor gintònic s’aconsellen molts glaçons, entre 4 i 5 centilitres de ginebra, perfum de pell de llima i tònica clàssica neutral, procurant passar-la a la copa amb la menor pèrdua possible de gas carbònic. També és perfecta per a l’elaboració del Dry Martini i el Negroni.

Empresa elaboradora: Arbenig 2012, s.l. situada a Vullpellac, és la propietària de la destil·leria on es fabrica la ginebra Nut. També elaboren la ginebra Basic, d’alta qualitat a un preu accessible de 18 euros, i altres productes de licoreria. Recomanem una visita.

Graduació: 45º

Preu aproximat: 26 €