Simfonia idíl·lica al pati de casa

En aparèixer el desembre de 1930, Paradisos oceànics, d’Autora Bertrana, va provocar un petit daltabaix al pati de lletres nostrat. Un enrenou periodístic ben agradable a l’autora és clar. La crítica barcelonina, a diferència de l’actualitat emmirallada per literatures foranes, es feu eco amatent de la novetat. En destacà la modernitat que significava que fos l’autora una dona, una noia dinàmica, música i viatgera, moderna i avançada, que escrivia en diaris i revistes. Després de tres anys a la Polinèsia, Bertrana ho explicava en una sentida prosa. La premsa ho celebrà. D’Ací i D’Allà li dedica una fotografia, a pàgina sencera, i qualificà l’obra de «meravellós document». Rossend Llates, a Mirador, d’«aportació de gran importància»; Domènec Guansé, a La Publicitat, de «veritable temperament d’escriptora»; i així seguiríem... En relació al contingut, els comentaris que fa del que veu són vistos avui amb un to crític mentre al moment foren lloats. Alfons Masseras en diu que és una «elegia latent» davant l’agonia de la raça maorí. Un món que s’esvaeix i que se’ns apareix exuberant.

La novetat fou un còdol a l’estany tranquil·let que saltava i saltava de mitjà en mitjà. La premsa cultural del moment també se’n feu eco elogiós. Tenim a les mans l’edició facsímil de l’Editorial La Sal. Hi podem recrear, amb les fotografies del moment, amb la tipografia que ens acosta al mar i sol, als colors de les antípodes... a les sensacions dels lectors en les descripcions amarades de sensualitat i sensibilitat. L’èxit ha seguit fins avui des de l’inicial edició a Badalona per Proa el 1930 tret de la pausa del franquisme, així: 1988 (La Sal), 1993 (Cercle de Lectors), 1993 (Edicions de l’Eixample), 2017 (Rata)... Amb traduccions al francès (1943), italià (2020), espanyol (2003 i 2017)... El 1933 s’edità un volum en castellà a les Ediciones Populares Iberia amb 65 fotografies de l’autora. I l’eco el seguí ella mateixa amb articles i altres obres com Peikea, Princesa caníbal.

Maria Aurèlia Capmany en feu un elogiós pòrtic al volum de «Clàssiques catalanes» afirmant que és «un llibre bonic, amè, que ens aporta tota la vida d’aquest món remot i absolutament inèdit per a nosaltres». No comparteix l’opinió favorable Vicenç Pagès Jordà en un llarg article a la Revista de Girona, on qualifica l’obra de «decebedora» i en retreu el llenguatge i estil.

Paradisos oceànics neix de la iniciativa de Josep Queralt, l’editor de Proa, que parla amb el pare d’Aurora i els dos l’encoratgen a escriure sobre el que ha vist en els tres anys d’estada a les illes llunyanes. Li proposà aquest títol i el resultat serà sorprenent, agradà molt com a document diguem-ne periodístic, a cavall del reportatge i la narració autobiogràfica, un retrat turístic, literari, amb encenalls antropològics i amb una visió, sense cap pudor, del comportament d’una societat exòtica i ben atractiva. El 1934 aplega contes sobre la Polinèsia a Peikea. El 1933 tradueix els Paradisos al castellà amb el títol Islas de ensueño (1933) i al francès a Suïssa, que coneixia bé per l’estada a Ginebra i el matrimoni i en farà també conferències, articles... Ho fa amb el títol Fenua Tahiti.

Marta Vallverdú en la seva tesi doctoral sobre la Polinèsia a la literatura catalana a través de l’obra de Josep Maria de Sagarra i Aurora Bertrana analitza molt acuradament els continguts i la recepció. Comentà els canvis i variacions com l’afebliment de la crítica al procés d’aculturació de la cultura local per la francesa colonial fins arribar a concloure que Feua Tahiti no és una traducció sinó, com és en realitat, una adaptació atès que canvien temps verbals de present a passat, personatges, situacions, i, fonamentalment, varià el contingut. Vallverdú remarca com el primer volum de les Memòries parla i molt extensament de l’estada a la Polinèsia i com són lectures molt complementàries. L’estudiosa escriu a Viatges literaris a la Polinèsia (2007): «Els textos no estan organitzats seguint un ordre cronològic, temporal, sinó en funció de l’espai. L’ordre de presentació de les proses, datades entre 1926 i 1929, no es correspon -com hem vist en la comparació amb les Memòries-, amb la trajectòria biogràfica de l’autora a les illes de la Societat. Els dotze capítols de l’obra estan agrupats en quatre unitats d’espai, les quatre illes que descriurà: Tahití, Mooreà, Raiatea i Bora-Bora. Aurora Bertrana sintetitza i reorganitza els seus diferents desplaçaments per la Polinèsia en tres viatges literaris, que tenen corn a punt de partida Tahití, l’illa on resideix. Així, la lectura de l’obra esdevindrà un recorregut imaginari que ressegueix el mapa ofert al principi del volum: de l’illa més propera a la més llunyana. El pas d’una part a l’altra, és a dir, d’una illa a l’altra, es manifestarà per un viatge per mar: d’anada i tornada a Tahití, en el cas de Mooreà, després ens desplacem a Raiatea, i d’aquí a Bora Bora, en un viatge sense retorn. Els viatges, doncs, no sobreeixen l’espai de la Polinèsia: el món occidental no apareix sinó per contrast, a l’hora de definir el caràcter dels seus habitants -vegeu per exemple Turei, ‘La Cortesana’.»