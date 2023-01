Intel·ligència Artificial, o de forma abreujada IA, és una de les tecnologies més importants del segle XXI. Igual que l’electricitat a principis del segle XX, té el potencial de transformar la manera com funcionen els negocis, la indústria i la societat.

IA es podria definir com la capacitat d’una màquina d’imitar el comportament humà intel·ligent mitjançant l’automatització de diversos tipus de tasques. Però no pensem només en màquines grans, n’hi ha d’altres de molt petites, fins i tot invisibles als nostres ulls, que s’han tornat molt poderoses gràcies a la IA: són els algorismes, una tecnologia que encara ens resulta llunyana i misteriosa, però que des de fa uns anys s’ha colat sigil·losament a les nostres vides i ja és present en el nostre dia a dia a tota hora: en la detecció facial dels mòbils; als assistents virtuals de veu com Siri d’Apple o Alexa d’Amazon, en cercar una imatge específica a Google Photos, en el filtratge dels emails que rebem a la nostra safata d’entrada, o quan ens deixem guiar pel GPS del nostre automòbil.

Des de l’inici del desenvolupament d’aquesta tecnologia, ja als anys 50 del segle XX, s’han desplegat dos nous camps, l’aprenentatge automàtic (machine learning), i més recentment el que es coneix com a aprenentatge profund (deep learning). En l’aprenentatge automàtic, els sistemes informàtics aprenen i milloren el seu rendiment sense intervenció humana; en comptes d’utilitzar instruccions específiques, aquests sistemes utilitzen algoritmes per analitzar dades, identificar patrons de forma automàtica i fer prediccions. L’aprenentatge profund és la versió millorada de l’aprenentatge automàtic, ideal per resoldre problemes més complexos i amb una gran quantitat de dades, gràcies a l’ús de xarxes neuronals formades per capes de nodes interconnectats, imitant la manera com les neurones es connecten i processen informació al cervell humà. Aquests avenços estan impulsant l’ús de macrodades o dades massives (big data) a causa de l’habilitat de la IA per processar ingents quantitats de dades, i la computació al núvol (cloud computing), que proporciona als negocis una capacitat de processament sense precedents i enormes avantatges competitius.

Encara que la IA està encara en una fase molt inicial, les seves aplicacions, conegudes com tecnologies cognitives, abasten ja múltiples sectors, com ara salut, finances, transport o educació, entre d’altres. Aquesta tecnologia ajuda a la interpretació d’exploracions per MRI (ressonància magnètica), per identificar els primers signes de malaltia; ajuda els bancs a detectar fraus, analitzant patrons de comportament dels usuaris; permet fer una planificació de rutes més intel·ligent en el transport, considerant dades històriques i en temps real sobre l’estat de la carretera, el clima, el trànsit, el temps d’espera, etc.; i s’utilitza també per al processament del llenguatge natural del qual es basen els equips informàtics per poder reconèixer i respondre a la parla humana, o al software d’escriptura amb mans lliures.

Totes aquestes tecnologies cognitives presenten molts reptes per a la societat actual. D’entrada, veurem com es transformen els treballs existents i se’n creen d’altres totalment nous: segons el Fons Monetari Internacional (FMI), la IA acabarà amb 85 milions de llocs de treball en cinc anys, però a canvi en crearà 97 milions. En aquest escenari, les empreses tindran la possibilitat d’alliberar els treballadors de tasques repetitives perquè puguin centrar-se en la realització de feines més significatives, com la presa de decisions, una tasca que trigarà més a ser conquerida per la IA, donat que requereix una alta dosi d’experiència, judici i empatia, i aquestes característiques dels humans són encara molt complexes per a les màquines.

Un altre factor important serà la necessitat constant d’augmentar la capacitat de processament, que es duplica cada dos anys com va predir la Llei de Moore el 1965, però que podria no ser suficient per al desplegament massiu d’IA. Una solució seria la informàtica quàntica, però encara ens queden deu anys per començar a tenir-ne disponible.

I tampoc no hauríem de passar per alt el desafiament que suposarà la disponibilitat de treballadors amb prou experiència o coneixement en Ciència de Dades, incloent Informàtica, Matemàtiques i Estadística. Actualment ja és difícil trobar empleats que sàpiguen com utilitzar o supervisar sistemes d’IA, i no parlem de construir-los. Una solució seria orientar la IA a un servei, eliminant la necessitat que les empreses construeixin els seus propis sistemes d’IA, i que en el seu lloc es pagui per utilitzar solucions «a punt per fer servir», simplement connectant les seves pròpies dades a plataformes de proveïdors externs .

Però no només hem de parlar de desafiaments, també és important parlar de riscos: a la comunitat tecnològica hi ha la preocupació que els sistemes IA no puguin ser controlats una vegada que hagin après a entrenar-se a si mateixos, i que arribin a prendre decisions problemàtiques o adquirir biaixos inacceptables. D’acord amb els reglaments generals de protecció de dades de la UE, les empreses que usen IA han de poder explicar com es va arribar a prendre certes decisions, és a dir, explicar l’algorisme utilitzat, que hauria de ser transparent. Quan una màquina utilitza IA opaca, la seva lògica no es pot explicar fàcilment, però els ciutadans tenen el dret a saber quines decisions pren una intel·ligència artificial sobre la base d’ells.

Sens dubte el desplegament de la IA suposarà un gran repte per a la nostra societat, alhora que una gran oportunitat. La UE, conscient d’això, està desenvolupant el futur Reglament Europeu d’IA, que establirà la necessitat que els Estats membres tinguin una autoritat supervisora en aquesta matèria. A Espanya, el Consell de Ministres ha acordat que la Corunya, a Galícia, sigui la seu de la futura Agència Espanyola de Supervisió de la Intel·ligència Artificial (AESIA). L’objectiu d’aquesta agència serà incorporar la Intel·ligència Artificial com a factor per millorar la productivitat de les empreses espanyoles i de l’Administració Pública; i amb ella podrem donar suport a processos tan il·lusionants com la investigació de materials per a l’energia del futur, l’estudi de tractaments per a malalties incurables, o la creació d’algorismes perquè les empreses assoleixin reptes fins ara inimaginables. La IA requereix de nosaltres que siguem cauts, però hem d’avançar cap al futur sense por i oberts al progrés.