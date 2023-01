Desitjos per a l’any acabat d’estrenar

Els finals i principis d’any són dates per fer balanços i encomanar-se al futur creient sempre que serà millor que els dotze mesos transcorreguts. Aquesta vegada proposo una llista de desitjos gastronòmics. Per començar, el primer de tots és que qualsevol pugui entendre, en contra del missatge en general, el que és exactament gastronomia. Gastronomia i cuina no són el mateix, encara que hi ha una tendència generalitzada a confondre-les i a intentar confondre’ns. Estan molt relacionades però són coses diferents, des de la pràctica culinària dels restaurants on es cuina, que en realitat tampoc són tots. És més, cada cop són menys.

La gastronomia és una ciència que estudia la relació de l’home amb l’alimentació i el medi que l’envolta. No simplement un conjunt de tècniques de cocció i sí la connexió establerta per l’individu amb l’entorn alimentari d’on obté els ingredients per cuinar, a més d’abastar el coneixement de l’evolució dels aliments a través de la història. Un professional de cuina no ha de ser necessàriament un gastrònom, igual que un gastrònom pot mantenir el coneixement i l’afició cuinant ben poc.

La cuina, al seu torn, consisteix a preparar plats emprant diferents ingredients, tècniques i mètodes, però sense aprofundir en altres aspectes complementaris relacionats amb la gastronomia. El negoci de la cuina a les cases de menjar i els restaurants mal anomenats gastronòmics implica donar de menjar al client i satisfer els paladars de qui està disposat a pagar per l’esforç que hi ha al darrere de la creació d’un plat i el servei que el posa a la taula del comensal. Diguem que aquests paladars no sempre són exigents, en gran part perquè els seus propietaris no tenen un veritable coneixement gastronòmic, una cosa que s’adquireix de manera empírica però també gràcies a la formació de cadascú. Aquí és on ve el regal més gran que la gastronomia pot obtenir d’aquesta vida i que significa entrar a formar part com una assignatura més dels plans acadèmics des de la mateixa escola.

Mai no aconseguirem una població educada gastronòmicament si no és des del començament. I una població educada, que sap allò que menja i com ho ha de menjar, és també una població culta i exigent amb el menjar, un acte de tanta transcendència que es repeteix com a mínim tres vegades al dia en les societats del benestar. L’educació alimentària és decisiva en tots els aspectes. El fet transcendental de menjar bé des de petit en una casa on es cuina està avui tristament devaluat. Per les raons que siguin –no sempre és la manca de temps– cada vegada es cuina menys a les cases i es recorre amb més freqüència a aquesta mena de malson anomenada delivery food, en realitat menjar a domicili, que s’encarrega de subministrar quantitats ingents de menjusses a les llars. La més gran contradicció, es podria dir també sarcasme, és que tot això es produeix en un moment en què suposadament la gastronomia s’ha convertit en el lleure dels nostres dies, com ho va definir molt encertadament l’incomparable Sacha Hormaechea.

Són multitud els que es desenvolupen socialment a les xarxes fotografiant plats per explicar-nos allò que mengen; els anomenats influencers i els blocaires de via estreta; també els seguidors dels reality shows televisius de cuina; els cuiners que pontifiquen com si fossin grans creadors d’emocions, i els papanates que es mostren visiblement emocionats davant d’aquest discurs i amb un platet exòtic que desconeixen; els que omplen els restaurants de mig pèl amb ínfules la pretensió dels quals és confondre el client amb enunciats llargs i recitatius cursis, simplement per servir un tentacle de pop, envasat, a la planxa amb molles de xoriço i ratlladura de gingebre. Tots ells formen part d’una societat grotesca del lleure gastronòmic. Són majoria davant dels professionals i els aficionats reflexius. Capgirar aquesta situació, desemmascarant els impostors, forma part fonamental d’aquesta llista de desitjos.

Altres van dirigits específicament als restaurants en general, encara que per veure’ls complerts cal vèncer encara enormes resistències. Per exemple, insistiré una vegada més en la prevalença de la carta davant dels menús, sobretot aquests menús interminables, perquè el client pugui sentir-se un comensal que tria el que vol menjar, no allò que el cuiner li imposa en funció de la seva vanitat o de la intendència. Sobren els enunciats rimbombants tant a la carta com a la taula per part del cambrer que es veu impel·lit a citar fins al darrer ingredient d’un plat que en porta una dotzena; també caldria evitar les vaixelles tempestuoses, els cendrers i les bacinetes de disseny per servir el menjar, i tornar a les porcellanes i les pises blanques de sempre, la pretesa originalitat ofèn més que reconforta, i menys cuina d’acoblament, als restaurants s’hi va a menjar no a admirar un plat sembrat de brots dispars. Com acostuma a apuntar el gastrònom Francis Vega, convé no utilitzar en va la paraula «sostenibilitat» per referir-se a qualsevol cuina; evitar també tanta confiança tan de moda del servei amb els clients, «hola nois», «què tal, gent?», aquesta insistència anglicista de «que en gaudeixin», referint-se a qualsevol minúcia. Tanta familiaritat impostada enlloc de simpàtica es converteix en odiosa per a les persones de bon gust que es resisteixen a l’homogeneïtat mal entesa en el tracte. «En un bon servei de sala, l’acollida, el primer minut, resulta essencial per a la bona marxa del negoci», diu Vega, que critica per igual el relat superflu i grandiloqüent dels «restaurants gastronòmics» entestats a avorrir el client amb «la filosofia de la casa», com el de la influència de les àvies als plats que se serveixen. «El millor de la cuina de les àvies… és l’àvia de cadascú», recorda. Tampoc caldria oblidar-se d’eradicar les modes ridícules que porten molts establiments de menjars a sentir-se obligats a posar qualsevol classe de caviar al costat de qualsevol cosa. Abans va passar, suposo que també per les mateixes raons, amb el foie gras i les tòfones. «Aquesta casa maneja producte car de primer nivell», ens vénen a dir sense que es justifiqui l’afany.