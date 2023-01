Els del «Tot o res»

M’han dit que sóc un catalanista del tot o res. Aquesta classificació no em desplau per la indicació de radicalisme que conté; però, agafada al peu de la lletra, no em crec pas encaixar-la. La meva aspiració és el tot, o sigui maximalista, sense donar-me al res si encara no la puc haver. La casa no es pot començar per la teulada, i convinc -no sense pena- que la nostra tot just es troba a la planta baixa, per no dir als fonaments.

Quan em cal definir-me en un pla no combatiu o a nivell ponderat em declaro independentista, però quan em veig obligat a pujar al ring opto per la classificació més combativa de separatista sense atenuants; la de simplement separatista es podria prestar a un cert confusionisme davant d’aquells enemics ultres que titllen de separatistes fins a dèbils autonomistes.

La meva posició s’inspira d’antuvi en l’arrelament natural a la pàtria, en la repugnància a tota imposició. Després vénen les reflexions, basades en experiències al llarg d’una vida no gens curta. Mentre hi ha qui, amb el mateix sentiment, ha arribat a la falsa conclusió que la separació és una utopia i no val la pena de perdre-hi el temps, jo crec que és completament realitzable, un dia o altre, sempre i que els catalans, o la seva majoria, en mantinguin la voluntat, o bé, dit en altres paraules, no s’acollonin i ho donin tot per perdut.

La història, sobretot la contemporània, ens demostra com moltes nacions han aconseguit la seva independència malgrat l’opressió d’estats poderosos. Tot és qüestió de decisió i, no cal dir-ho, de sacrifici. També compta molt l’oportunitat, factor que els catalans no hem aprofitat mai.

Ens hem fet molts tips de treure les castanyes del foc pels altres. Sense pouar massa profund, i resumint-ho molt, només cal recordar els que anaren a l’Àfrica darrera en Prim, els voluntaris a l’escorxador de Verdun, els incorporats a l’Ejército Popular Español o al Tercio de la Virgen de Montserrat i els que es van donar a la resistència francesa.

També tenim els que ofeguen els seus íntims sentiments enduts per un internacionalisme inhumà i passat de moda. Personalment no em deixa d’entusiasmar un internacionalisme autèntic, a base d’una lliure entesa de nacions lliures; però que a dintre del gran concert d’aquestes nacions, la catalana hi hagi d’anar amb una part incrustada a la francesa i l’altra a l’espanyola ho considero una aberració. Es una idea conservadora d’uns conglomerats estatals constituïts contra la voluntat dels seus integrants. No podem canviar uns sistemes socials injustos i caducs sense modificar també les estructures dels actuals estats, encara més anacròniques i atemptatòries contra els principis de llibertat. Com ja s’ha dit i repetit, ambdues accions van estretament lligades, i tal com s’encaminen els passos de la humanitat en aquests darrers temps, no és concebible la consecució de la llibertat individual eludint la col·lectiva. Gairebé la totalitat dels moviments actuals d’independència nacional compten amb un contingut social progressista.

El poble català és el poble del seny, i ens indigestem; de la legalitat, encara que hagi nascut d’un acte de força; dels pactes, només acomplerts pels catalans; de les manifestacions pacífiques multitudinàries; de les inacabables esperes, i de la santa paciència. Per això en l’acció política som molt afeccionats a pescar amb canya; però, desenganyem-nos, no anirem bé fins que no ens decidim a agafar l’arpó. Això és el que propugnem els del tot o res o els separatistes o el que se’ns vulgui dir.

Mentrestant, però, estem molt lluny de fer escarafalls d’allò que pugui arreplegar la canya. Benvingut sigui al cistell.