El «mercadillo» de Girona

Actualment veiem a diari com s’organitzen a bon nombre de localitats de la demarcació gironina els típics i ben populars mercadillos, els encants de tota la vida, on s’agrupen diverses branques del col·leccionisme i de les ofertes d’objectes de segona mà, del tipus brocanteria -peces de menys de cent anys- especialment, a més d’algunes, ja en menor quantitat, antiguitats d’una mínima qualitat. Així mateix es veuen vessants ben coneguts des de molt temps enrere, com són el cas dels segells, monedes, postals, cromos, minerals, tebeos, llibres, i moltes altres disciplines que es poden aplegar en aquest món de la curiositat per la història, l’artesania i la cultura en general, sense desmerèixer la inevitable nostàlgia.

Els dissabtes a Celrà -possiblement ara per ara la fira més destacada- , i també a Girona a la plaça de la Lleona, tot i que amb una més escassa presència, i sobretot les matinals dels diumenges, aquí i arreu del món, les entitats i els ajuntaments convocants acostumen a donar totes les facilitats perquè un públic ben heterogeni, i no forçosament col·leccionista, pugui presentar-se en uns espais al carrer i de manera gratuïta, amb la facilitat afegida d’uns bons aparcaments, per visionar, comprar, i també intercanviar i vendre els objectes més inversemblants, a banda de les disciplines de tota la vida, ja expressades anteriorment. En el cas de l’emblemàtic mercadillo dels diumenges de Girona ciutat, que té lloc des del primer dia a la plaça de Catalunya i a les voltes de l’avinguda de Sant Francesc, cal reconèixer que tot i que amb alguns vaivens segons les èpoques, vindria a ser el més conegut i visitat. Igualment i amb una llarga trajectòria tenim la Fira del Cop d’Ull de Banyoles, les de Figueres, i en el seu moment les de Ripoll, Blanes, Olot, Sant Feliu de Guíxols i altres poblacions. Aquests històrics mercats de carrer vénen a ser els antecessors de tantes altres trobades que s’ofereixen a dia d’avui, i en ocasions ja convocades setmanalment, tot i que amb l’inevitable solapament entre algunes d’elles, i ben veïnes per cert. Tornant amb Girona, reproduïm unes fotografies realitzades per Joan Fernández López el 10 de novembre de 1974 a la plaça de Catalunya, en la inauguració com a fundador i junt amb Joan Cortés i altres companys de la Societat Filatèlica Gironina, d’un certamen espontani i obert a tothom, que aporta ambient a la ciutat i que el proper any tindrà ocasió de commemorar el mig segle d’activitat ininterrompuda.