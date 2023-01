Quan el Liceu va ser Bataclan

D’aquí a una setmana començarà la tongada de gales en les quals les acadèmies de cinema premien les millors pel·lícules de l’any anterior. Els primers són els premis Gaudí, que atorga l’Acadèmia de Cinema Català. Les cintes amb més nominacions de la cerimònia que se celebrarà el diumenge 22 de gener són l’exitosa Alcarràs, de Carla Simón, i la darrera obra del cineasta gironí Isaki Lacuesta, Un año, una noche, que explica la història d’una parella que era al local Bataclan de París el 13 de novembre del 2015 per assistir al concert d’Eagles of Death Metal. Mentre la banda tocava, un grup d’homes armats van irrompre a la sala i van obrir foc contra els assistents. El balanç va ser terrible: 90 assassinats i incomptables ferits de diversa consideració.

La por als atemptats als espais concorreguts és un dels pànics del nostre temps, però això no vol dir que abans no hagués passat. També un novembre, però del 1893, s’inaugurava la temporada del Gran Teatre del Liceu. En aquells temps, era un dels grans esdeveniments en què la burgesia barcelonina tenia l’oportunitat de lluir-se. No es tractava només d’assistir a una funció lírica, sinó de fer-se veure i compartir un espai que aleshores era símbol de l’elitisme econòmic i social per deixar ben clar qui era el pobre i qui era el ric.

Bombes a la platea

L’òpera escollida era Guillem Tell. El primer acte va transcórrer sense incidents, però després del descans, quan tot just sonaven els primers compassos de la segona part, un home anomenat Santiago Salvador va llançar dues bombes orsini a la platea. Només en va esclatar una, però va provocar una vintena de morts i un nombre incomptable de ferits. El fet va causar una enorme consternació a la societat de l’època, que ja feia un temps que començava a veure amb inquietud les postures violentes d’un sector de l’anarquisme.

Salvador va ser detingut a Saragossa pocs dies després del crim. Durant el judici va afirmar que havia comès l’atemptat per venjar l’execució de Paulí Pallàs, un altre anarquista, autor de diverses accions terroristes a Barcelona, que finalment havia estat capturat i ajusticiat un mes abans de l’atemptat del Liceu. A més de la detenció de Salvador, la policia va aprofitar la situació per iniciar una repressió indiscriminada contra el moviment anarquista, que tan arrelat estava a la Catalunya obrera de tombant de segle. Pocs mesos després, Santiago Salvador, i sis obrers més que no hi tenien res a veure, van ser jutjats i condemnats a mort, acusats de ser els responsables de l’atemptat del 7 de novembre.

Tant aquell atemptat com altres que hi va haver a Barcelona, van fer que l’anarquisme quedés associat a la violència i el terrorisme. Però això és un clixé. Tal com ens explica l’historiador Xavier Diez, aquell moviment ideològic és tan complex i divers que va des dels sectors més violents fins a l’anarquisme individualista, que defensa el lliure albir de cadascú com a màxim exponent de la llibertat. A més, Diez assenyala que aquest moviment sempre ha estat perseguit i criminalitzat pel poder polític amb l’objectiu de debilitar-lo. Es va intentar després de l’atemptat del Liceu, i també passaria posteriorment. Per exemple, arran de la Setmana Tràgica del 1909, quan va esclatar una revolta per protestar contra la mobilització dels reservistes enviats a la guerra del Marroc i es va acabar afusellant el pedagog Francesc Ferrer Guàrdia, tot i que no era a la ciutat durant els disturbis.

Enfrontaments armats

Després van venir els anys del pistolerisme i la capital catalana es va convertir en un camp de batalla amb enfrontaments armats constants entre policies i anarquistes. La violència als carrers va servir a Primo de Rivera per justificar el cop d’Estat militar i la dictadura que va durar del 1923 i fins al 1930. Durant la posterior Segona República i la Guerra Civil, l’anarquisme va tornar a ressorgir, però la dictadura franquista es va cuidar prou d’eliminar-lo amb una repressió duríssima. Després, durant la Transició, els intents de revifar el moviment van fracassar, en part per una nova criminalització de l’anarquisme, al qual es van atribuir atemptats d’autoria poc clara, com el de la sala de festes Scala, també de Barcelona, el gener del 1978.

Per cert, després de l’atemptat del novembre del 1893, el Liceu va tornar a obrir portes el 18 de gener de 1894 i, tal com ens explica la doctora en Filologia Catalana Gemma Bartolí, va continuar sent un espai clau de la burgesia barcelonina perquè, per més que els terroristes (els d’abans i els d’ara) pretenguin atemorir la societat, la vida sempre torna.