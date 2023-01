Un xuixo per a Drew Barrymore

Oh, my god!» exclamava l’actriu Drew Barrymore mentre el cuiner José Andrés li anava explicant les principals característiques del xuixo:una pasta fregida, farcida de crema, i amb molt de sucre. «Això et canviarà la vida per sempre», li va dir Andrés a Barrymore just abans de donar-li a tastar aquesta pasta típicament gironina que per al xef és la millor que es fa a Espanya. Almenys aquest és el títol que va posar al vídeo que recull l’escena i que va distribuir a través del seu canal a YouTube, amb milers de subscriptors. L’actriu també va deixar constància de la seva estrena amb el xuixo a través del seu compte a Instagram. L’instant més mediàtic i global de l’humil (però deliciós) xuixo es va produir fa uns dies, quan l’actriu va convidar el cuiner al seu programa de televisió, The Drew Barrymore Show, que distribueix la cadena CBS i que veuen més d’un milió de persones als Estats Units.

Drew Barrymore i José Andrés són molt populars en aquell país. L’actriu encara és recordada pel seu paper a E.T., quan era tot just una nena, però després ha aparegut en films tan coneguts com Scream, Els àngels de Charlie, Donnie Darko o 50 primeres cites. José Andrés, nascut a Astúries però que va viure des de nen a Barcelona, es va estrenar com a cuiner a finals de la dècada de 1980 al restaurant El Bulli de Ferran Adrià a Roses, i una discrepància amb el seu cap el va portar als anys 90 a fer la maleta per viatjar cap als Estats Units, on ha triomfat creant una àmplia xarxa de restaurant i molts continguts televisius. També és l’impulsor de diverses iniciatives solidàries, com ara World Central Kitchen, un vessant pel qual ha rebut nombroses distincions i que l’ha portat fins i tot a ser portada de la prestigiosa revista Time.

Millor que el croissant

El xef va anar al programa de l’actriu, que distribueix la cadena CBS, acompanyat per les seves filles Carlota, Inés i Lucía per parlar del seu nou projecte a la TV, José Andrés and Family in Spain. I va cuinar per a Drew Barrymore alguns dels seus plats preferits, entre els quals dues grans paelles perquè tots els assistents (el programa té públic en directe) en poguessin menjar. A l’hora de les postres, va arribar el moment del xuixo. En el vídeo es veu com Andrés li explica a Barrymore, que ja està menjant una ensaimada, en què consisteix el xuixo.I mentre l’actriu el tasta, el cuiner fa broma dient que el xuixo és molt millor que el croissant perquè resulta molt més pràctic a l’hora de sucar-lo en el cafè. Els comentaris i gestos del cuiner (que també elogia els xurros en el mateix sentit) provoquen rialles entre el públic.

El xuixo, l’ensaimada i altres aliments que Andrés porta al programa de Barrymore procedeixen de Mercado Little Spain, un projecte que el xef va posar en marxa l’any 2019 a Nova York amb els germans Ferran i Albert Adrià, i en el qual hi ha diversos restaurants i parades que ofereixen aliments i altres productes relacionats amb la gastronomia de diferents zones de l’estat espanyol. El xuixo no és l’única presència gironina, a Mercado Little Spain:també s’hi poden trobar, per exemple, Galetes Birba fetes a Camprodon.

El vincle entre José Andrés i Ferran Adrià també apareix retratat a José Andrés and Family in Spain. En un dels capítols d’aquesta sèrie (que porta el cuiner i les seves tres filles a diferents indrets de l’Estat espanyol especialment significatius per a ell, i en la qual la gastronomia hi juga un paper molt destacat, com no podia ser d’altra manera), Andrés torna al Bulli, a la cala Montjoi de Roses, i s’hi retroba amb Ferran Adrià. En el mateix capítol també hi ha referències a Cadaqués, i a Salvador Dalí, i la filmació d’un àpat espectacular al restaurant Disfrutar de Barcelona, impulsat per tres excaps de cuina del Bulli, Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas, aquest darrer de Roses. L’experiència gastronòmica al Disfrutar acaba a la sorprenent taula de postres que hi ha al soterrani de l’establiment, que porta José Andrés a aixecar-se a aplaudir els seus companys cuiners i a comparar la seva creativitat amb la d’Antoni Gaudí i el mateix Dalí.