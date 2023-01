Feia dies que hi donava voltes. La proposta era temptadora perquè per fi es podria dedicar a escriure, però si acceptava ho hauria de deixar tot per començar de nou, i aquesta vegada molt lluny de casa.

Joaquín Ruiz Blanch va néixer a la localitat alacantina de Crevillent a mitjans de segle XIX. Des de ben jove simpatitzava amb les idees progressistes i les seves crítiques a la monarquia li van causar problemes durant els últims anys del regnat d’Isabel II.

A partir del 1868, quan va començar el Sexenni Democràtic, es va incorporar als grups liberals de València. A més, va introduir-se al periodisme polític col·laborant a la capçalera Los Dos Reinos, que dirigia Josep Peris Valero.

En aquell moment la premsa era la gran arma per a la comunicació política. Tots els partits tenien els seus diaris, que feien servir per difondre el seu ideari i fer proselitisme. És important tenir en compte aquest context per entendre per què Ruiz Blanch va canviar d’aires.

Òbviament la ploma no donava per viure i els que es dedicaven a escriure solien tenir altres feines. En el seu cas era funcionari de Correus i va demanar el trasllat a Girona, on els liberals buscaven director per al seu nou projecte periodístic. Per optimitzar recursos havien fusionat La conciliación i El vigilante per fundar La Lucha, un diari que portava per subtítol Órgano del partido liberal de la provincia de Gerona. A partir del primer dia de gener de 1873 a la capçalera ja constava que Ruiz Blanch n’era el director.

L’historiador Lluís Costa, estudiós de la premsa gironina, explica que La Lucha es va convertir en un periòdic molt important de la Girona del tombant de segle. Una de les raons de la seva importància és que va sortir de manera ininterrompuda fins el 1910 i excepte un breu lapse de temps, l’alacantí va ser-ne sempre el seu màxim responsable. I durant el 1888 també va ser el cap del Partit Reformista.

A més, de seguida que va arribar, Ruiz Blanch va introduir-se en la vida social i cultural de la ciutat. Va ser membre de la Asociación Literaria de Gerona i de la Sociedad de Amigos del País. Així mateix, segons explica Lluís Brugués a La música a Girona, era un gran melòman i consta que organitzava petites vetllades musicals a casa seva.

Joaquín Ruiz Blanch va morir a Barcelona al voltant del 29 de gener de 1920. Això ho sabem gràcies a les poques i breus informacions publicades a la premsa gironina. Tal i com ha comentat Lluís Costa en alguns dels seus escrits, malgrat la importància del personatge, de seguida va caure en l’oblit i mai més ningú es va recordar ni de La Lucha ni del seu director.