«Deixar enrere el teu país, sobreviure a dos grans cementiris anònims que són el desert del Sàhara i el mar Mediterrani, per fi trepitjar Europa i anar a parar al campament de tendes de San Ferdinando: una mena d’abocador de somnis perduts. En aquest poble calabrès, al sud d’Itàlia, malviuen centenars de migrants que treballen recollint taronges, mandarines, cítrics en general. Venen a fer temporada, entre els mesos d’octubre i de març, i troben aixopluc durant uns quants mesos en barraques envoltades de deixalles que ningú recull. No hi ha llum: sí fogueres en cubells i fumèrria de plàstics que cremen. Tampoc aigua calenta. Hi ha vuit barracons però només en funcionen dos. Un noi escalfa aigua en fogonets i bidons ja oxidats; qui vol una dutxa calenta li paga 50 cèntims. Les administracions se’n renten les mans: diuen que se’ls han acabat els fons».

La periodista gironina Mar Camps va escriure aquest text el mes de maig passat, quan feia poc que havia tornat al seu poble, Celrà, després d’haver passat un any treballant a la localitat de Caulònia, a Calàbria (sud d’Itàlia), en un projecte europeu d’acollida de persones refugiades. El seu testimoni, que va anar recollint en diversos escrits i també en una àmplia col·lecció de fotografies que documenten la vida en aquella zona, resulta especialment significatiu en un moment en el qual la recent elecció de la líder de la ultradreta italiana Giorgia Meloni com a primera ministra del país ha tornat a posar d’actualitat aquesta situació. De fet, en els primers mesos de la seva gestió ja ha bloquejat vaixells humanitaris durant setmanes, ha impulsat per primera vegada desembarcaments selectius i fins i tot ha mantingut un enfrontament diplomàtic amb el Govern francès per la negativa a acollir els refugiats que viatjaven a bord del vaixell Ocean Viking de l’ONG SOS Mediterranée.

Fa dos mesos, en una informació per a Catalunya Ràdio, Mar Camps apuntava que «entitats d’acollida i activistes es mostren preocupats per les mesures que pugui prendre el nou executiu. I també pel seu discurs a l’hora de parlar de la migració». Amb algunes d’aquestes entitats i amb alguns d’aquests activistes, la periodista gironina hi va tenir una estreta relació durant l’any que va passar treballant per al projecte inicialment anomenat SPRAR, i actualment SAI, que es finança amb fons europeus i del Ministeri de l’Interior i ofereix un servei d’integració per als demandants d’asil o refugiats i els ofereix allotjament, menjar, diners mensuals, classes d’italià i diversos tipus d’activitats fins que finalitzen els tràmits per aconseguir la documentació o la protecció internacional. Calàbria és, segons Mar Camps, la tercera regió italiana amb més projectes i persones acollides, després de Sicília i la Puglia. Bona part d’aquestes persones procedeixen de Líbia: «després de l’esfondrament del règim de Moammar al-Gaddafi és la ruta migratòria més transitada al mediterrani central».

La periodista gironina explica que Caulònia, el lloc on va viure tot aquell any, és «un poble dalt d’un pujol, sembla Castellfollit». I afegeix que «s’hi compten dotze esglésies, per donar i per vendre, que aquí són molt creients; un fotimer de fiats i vespes; homes -només homes, que la meitat es diuen Domenico i l’altra, Ilario- al bar i repassant de dalt a baix cada dona que passa; antics palaus que cauen a trossos i jardins tancats amb un candau rovellat. (...) Per arribar a Caulònia puja que pujaràs, zigues-zagues i clots i forats i bots. Ni per descuit, ni per caritat, ni perquè toca, no hi ha ni una trista carretera asfaltada sense cicatrius ni pedaços. Això causa maldecaps diversos, per no parlar d’accidents. El paisatge et fa passar els mals: un escàndol, dels arbres fruiters que hi arriba a haver. Tants n’hi ha que surt més a compte que els fruits es podreixin que recollir-los».

Calàbria i l’atzavara

Llimones, taronges amargues, figues de moro, magranes o bergamotto són alguns dels productes que es donen a la zona. I atzavares: «A vegades es compara Calàbria amb aquesta planta. L’atzavara, després de florir, es mor. Té, si fa no fa, un cicle vital d’un quart de segle: alça una tija d’un deu metres, d’on creix una flor groga, i caput. Caulònia, com tants de pobles de Calàbria i Sicília, fa aquesta impressió: el d’una gràcia perduda, d’un no-sé-què, d’una ruïnosa solemnitat».

Aquesta característica de la seva terra ha condicionat, segons Mar Camps, la vida dels calabresos, que «des de fa almenys dos segles, han hagut d’escollir entre dos camins: o marxar, al nord d’Itàlia o més enllà, o quedar-se en una terra amb poques perspectives de futur. ‘Perquè hem viscut el fenomen de l’emigració de primera mà, obrim les portes a qui ho necessita’, diu Maria Paola Sorace, presidenta de la Cooperativa Pathos, una entitat que gestiona l’acollida a persones demandants d’asil i refugiades a Caulònia». Aquesta localitat (amb uns 7.000 habitants) i Riace, «que es troben a la part més meridional de la punta de la bota, han estat batejats com ‘els pobles de l’acollida’ a partir del 2007, quan va començar el degoteig de desembarcaments a Lampedusa i a les costes del mar jònic».

Mar Camps recorda que l’impulsor d’aquestes iniciatives per acollir migrants «va ser l’exalcalde de Riace Domenico Lucano, conegut com a Mimmo, tot un símbol de l’acollida a dins i fora d’Itàlia. La idea de Lucano, que durant un temps es va convertir en realitat, era la d’acollir persones refugiades i, al mateix temps, repoblar el centre històric d’aquest poble -gairebé deshabitat i amb una població envellida-, dinamitzar-lo amb una economia de caire social, rehabilitar els habitatges abandonats i tornar a cultivar les terres en desús». La iniciativa tenia també l’objectiu de «crear una realitat més enllà de la ‘Ndrangheta, la màfia que tant ha empobrit Calàbria, una de les regions amb el PIB més baix d’Europa», com li explicava a Mar Camps l’exalcalde de Caulònia i periodista Ilario Ammendolia.

La iniciativa de Riace va ser seguida per altres municipis de la zona, com ara Caulònia o Camini. En aquest darrer, quan hi va anar Mar Camps, el 25% de la gent que vivia al nucli antic, un total de 118 persones, eren refugiats. Rosario Zurzolo, president de la Cooperativa Jungui Mundu, explicava a la periodista que «el poble ha renascut. Hem restaurat 27 cases i hem reobert l’escola bressol, l’únic restaurant i el caixer automàtic que, en aquesta zona, no és tan fàcil tenir-ne. Donem feina a 40 persones, la gent no se n’ha d’anar fora a treballar». A més, de retruc, es va propiciar «un cert turisme solidari. Tal com un dia va ser Riace, els carrers estan plens de tallers artesanals, ja sigui de sastreria, ceràmica o d’instruments de música calabresos, on els usuaris de la cooperativa aprenen un ofici tradicional». Uns resultats que van generar interès més enllà de les seves fronteres, com li deia Zurzolo a Camps: «La gent ve a veure com és possible que, en una petita comunitat com Camini, hi convisquin tantes cultures diferents».

Però no tot són bones notícies per a aquestes iniciatives: «El projecte a Riace, que durant un temps va albergar fins a 450 persones, va ser desmantellat per suposades irregularitats el 2018». Mimmo Lucano va ser acusat per la fiscalia de frau i d’afavorir la immigració clandestina i condemnat el 30 de setembre del 2021 a 13 anys i sis mesos de presó, segons la sentència, per «associació criminal responsable d’abús de poder, estafa, extorsió, malversació, manipulació en l’adjudicació de licitacions, falsedat ideològica i afavoriment de la immigració clandestina». Una sentència que va aixecar protestes tant a dins com a fora d’Itàlia i que molts van veure com una maniobra de les autoritats d’extrema dreta contra Lucano, encara que ell mateix es considerés com «un fuorilegge, en el territori fronterer entre la llei i la justícia» i admetés que «per motius humanitaris, alguns cops s’havia saltat la burocràcia». «Hi ha una Itàlia que criminalitza la solidaritat» havia manifestat en nombroses ocasions Lucano, que va rebre molts reconeixements internacionals per les seves iniciatives solidàries a Riace, on avui governa l’extrema dreta de la Lega.

Solidaritat i explotació

Mar Camps va treballar a Caulònia, un municipi que mentre ella hi va ser donava aixopluc a 75 persones procedents, sobretot, de Bangladesh, Pakistan, Tunísia, Senegal i Camerun. Es va relacionar molt amb Maria Paola Sorace, presidenta de la Cooperativa Pathos, que gestiona diversos centres de menors no acompanyats i projectes d’acollida per a refugiats a Calàbria, que li comentava que «el projecte sempre ha estat ben vist per la població. L’època de l’auge de Matteo Salvini, de la Lega, més gent va començar a dir que els immigrants ens robaven la feina. Aquest estiu (pel de 2021), els bars de la platja de Caulònia no haurien pogut obrir si no hagués estat per ells: fan les feines que els italians no volem». Però moltes d’aquestes persones, denunciava la periodista gironina en els seus escrits, «quan acaben el projecte d’integració es queden a la intempèrie altra vegada. Alguns no tenen més remei que treballar, en una situació d’explotació, en camps de cítrics gestionats per la màfia a la plana de Gioia Tauro, a la banda nord de les muntanyes calabreses de l’Aspromonte».

San Ferdinando és un campament de tendes en el qual viuen migrants que cauen en les mans d’explotadors. Com escrivia Mar Camps ja de retorn a Celrà, «la vida a San Ferdinando és aspra com la dels camps de refugiats, els centres d’internament, els camps de concentració. D’Idomeni, a la frontera grega, a Tindouf, al desert del Sàhara; del camp de Rivesaltes, a la Catalunya del Nord, a San Ferdinando. He trepitjat molts camps i tots fan la impressió d’un no-lloc: prop d’un port, d’una zona industrial, de fàbriques desballestades, sempre a la quinta forca, que tant pot ser aquí com a tants altres llocs del planeta. Llocs al ras: el vent campa per on vol en terrenys sense ni una muntanya protectora, ni un riu per distreure’s, ni una ombra per passar la calor o resguardar-se de la pluja».

La periodista gironina relacionava aquella experiència amb una altra d’actualitat el mes de maig de 2022: «Penso en els refugiats ucraïnesos que fa poc que viuen a la Casa Feliu del carrer Major de Celrà. En els saharauís, oblidats, al desert d’Algèria. En com som, d’injustos: no totes les persones refugiades o migrants són ben acollides. Recordo que, fa tres anys, alguns veïns van posar el crit al cel perquè es volia obrir un centre de menors emigrats sols al casc antic de Celrà. I que curiosa la paraula, el verb, l’adjectiu ‘migrar’. Serveix per parlar dels ocells que emprenen el vol cap a regions més càlides; per a referir-se a les persones que marxen del seu país. L’adjectiu ‘migrat’ o ‘migrada’ s’utilitza per aquelles plantes que es marceixen abans d’hora; pels malalts que, a poc a poc, es van consumint; per aquelles persones que es moren d’enyorament per amor o per tornar a la pàtria. L’exili d’uns i altres tan sols és l’inici d’un llarg camí de retorn cap casa».