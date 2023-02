Fotografiant l’essència de les festes populars catalanes

Capturant una història en un segon. Aquest és el títol de la pàgina web del fotògraf Jordi Güell, nascut a Vilanova i la Geltrú i arrelat des de fa anys a Girona, que des del 2015 ha retratat fins a una vintena llarga de festes populars d’arreu de Catalunya amb un projecte molt personal: De festa i festers. Davant l’objectiu de la seva càmera, però, no hi posa qualsevol festa: només escull aquelles que són «tradicionals, úniques, arrelades i que no es repeteixen enlloc més», segons les seves pròpies paraules. I aquest no és el seu únic projecte: també porta anys immortalitzant persones que viuen d’una manera diferent de l’habitual, en una sèrie que ha titulat Insòlits, i anteriorment també havia retratat els paisatges de l’Empordanet. Des de fa anys, la seva pàgina web, jgc.cat, ha estat la principal via de difusió de les seves imatges, però des de fa uns mesos ha començat a autoeditar-se també una revista en paper, per deixar constància física dels seus reportatges davant el temor que les fotografies penjades a la xarxa puguin acabar desapareixent.

Amb les seves fotografies, Güell vol deixar constància de com es viuen les festes populars catalanes a principis del segle XXI. Però no ho fa com un simple passavolant, sinó d’una manera immersiva, intentant-ne captar la vessant més humana i mostrant el seu rerefons social i cultural. A l’hora d’escollir-les, el seu primer requisit és que siguin celebracions originals i que no s’hagin copiat enlloc més del país, ja que Güell reivindica la diversitat cultural per davant del model de festa major «homogenitzada» que, des del seu punt de vista, s’ha anat extenent durant les últimes dècades a Catalunya. «Després de la mort de Franco, a la majoria de pobles de Catalunya les festes eren molt tancades, molt resclosides, amb pudor a naftalina i amb un deix de franquisme, Movimiento i falangisme», recorda. I és en aquest context, subratlla, que es van començar a recuperar les festes i tradicions, però apunta que el model que es va acabar «exportant» va ser el del Garraf-Penedès-Camp de Tarragona, que segons indica s’ha convertit en el model de festa major catalana, «amb la seva actuació de castells, cercavila de gegants, correfoc de diables i alguna particularitat més o menys pròpia de cada lloc». El fotògraf adverteix que aquesta exportació d’un model únic de festivitat comporta «el risc de perdre les celebracions que són pròpies de cada lloc».

Del Cornut a les falles d'Isil

Per fugir d’aquesta dinàmica, a les comarques gironines ha immortalitzat celebracions singulars com la processó de Verges, el ball del Cornut de Cornellà del Terri, la gala de Campdevànol, la faràndula de les festes del Tura d’Olot o el ball del Gambeto de Riudaura. I més enllà dels límits de la demarcació, la seva càmera ha recollit els carnavals de Solsona i Godall, les Falles de Taüll i d’Isil, Sant Antoni d’Ascó, la festa de l’ós de Prats de Molló o l’Ou com Balla i les festes de Gràcia de Barcelona, entre moltes altres.

A l’hora d’escollir els carnavals, per exemple, ha fugit de les celebracions de masses que es poden trobar a molts punts de la costa, i ha anat a retratar el de Godall (Montsià), que inclou una guerra de farina entre tots els veïns i dos o tres balls de màscares, o el de Solsona, amb una llarga tradició i que «malgrat que ja està una mica massificat, encara aguanta bastant bé».

Segons explica, en alguns casos aquestes festes, que havien caigut en el desprestigi, en els darrers anys s’han tornat a guanyar l’interès de la ciutadania. «Per exemple, a la Gala de Campdevànol fa vint anys tenien una feinada per trobar homes que la ballessin», recorda. Amb el temps, tanmateix, indica que els seus responsables «l’han sabut adaptar, modernitzar i posar al dia», amb l’objectiu de «donar-li un valor, de manera que actualment tenen gent de sobres, perquè la gent jove pensa que és un honor ser el Cap Danser de la gala i fins i tot s’ha de fer una rotació, i la persona a qui li toca aquell any se sent especial».

La voluntat de Güell no és anar al lloc de la celebració el dia de la festa i fer-hi quatre fotografies, sinó que s’hi submergeix de ple durant setmanes o, fins i tot mesos: això implica anar als assajos i reunions de preparació, conèixer perfectament la gent i la dinàmica i acabar essent un més de l’equip. Gràcies a això, es pot acabar convertint en una «ombra» que segueix la comitiva sense molestar-la, perquè sap perfectament quins seran els següents passos. Per exemple, en el cas de la processó de Verges, Güell va anar a diversos assajos, sessions de maquillatge, reunions… en arribar el dia, es va vestir com un més d’ells i podia circular enmig de la processó, «amb unes normes molt estrictes per no molestar, però podent-me posar molt a prop i sense tenir ningú al davant», explica.

Per a Güell, aquesta integració és una part imprescindible del procés, i afirma que la gent no el rep bé, sinó «molt bé». «A vegades flipen amb el meu plantejament, perquè no els demano res… només poder anar amb ells a tot arreu i poder fer fotos. I quan hi ha un clic, el notes de seguida. Quan veus que aixeques la càmera i que ningú s’aparta, saps que a partir d’aquell moment totes les fotos que facis seran bones, perquè ja no hi ha distància entre tu i els fotografiats», assenyala. Per exemple, en el cas de les festes de Gràcia, va estar-hi anant des del mes de maig fins al 15 d’agost, per poder veure tot el muntatge dels tres carrers seleccionats. «No només vaig poder veure com guarnien els carrers, sinó també tota la dinàmica que hi havia entre la gent. Al principi et miren de lluny, però el tercer cop que et veuen ja et pregunten: vols un plat d’arròs?, i a partir d’aquí, ja pots fer el que vulguis», detalla.

Difusió en paper

A nivell de difusió, Güell neda a contracorrent. En una època en què Internet i les xarxes socials han substitutït el paper, ell ha apostat per fer una revista fotogràfica -pagada de la seva pròpia butxaca- on el més important són les imatges, amb un petit text que les acompanya. «M’agradaria que algun dia, potser d’aquí cent anys, en una mudança algú obri una maleta i digui: ostres, què és això? I jo estaré molt content des de la tomba», explica. I és que, segons Güell, són la distància i el pas del temps els que acaben donant valor a una obra fotogràfica. «Ningú discuteix la importància de les fotografies de Valentí Fargnoli, però tenen valor ara: a l’època en què les feia no tenien importància, perquè la gent ja ho vivia i ho veia en directe», subratlla.

Així doncs, el De festa i festers, inicialment difós a través d’Internet, ha acabat saltant al paper. La voluntat de Güell, amb les seves publicacions, és fer una revista tipus dominical, en la qual habitualment recull tres festes diferents i les exposa des de diferents punts de vista, tot recollint el procés des de la preparació fins a la celebració final de la festa. Les tirades són petites, d’uns 50 exemplars, que majoritàriament reparteix entre familiars i amics. L’única excepció és que, igual que en el cas de Verges, el col·lectiu fotografiat li demani més revistes: en aquest cas, les hi ofereix a preu de cost.

L’objectiu de Güell és acabar publicant en paper totes les festes que té penjades a la seva web, que està en funcionament des de l’any 2011; i les que pugui anar fent a partir d’ara. Després de dos anys de pandèmia, en què la majoria de celebracions s’han fet amb mascareta i per tant li han estat poc útils a l’hora de fotografiar-les, ara s’està tornant a posar darrera de la càmera. «Quan s’ha acabat la covid, la gent ha inundat les festes perquè ha tingut ganes de sortir, sobretot gent jove que s’ha perdut els seus primers dos anys de sortir de festa», explica.

El projecte "Insòlits"

Tot i que el projecte De festa i festers és el més ampli que ha portat a terme, Güell ha tirat endavant altres iniciatives fotogràfiques que també han quedat recollides en algunes de les seves revistes. El projecte més característic és Insòlits, en el qual es dedica a immortalitzar estils de vida que se surten de la norma, amb gent que viu en llocs considerats poc habituals. A aquest projecte li va dedicar el primer número de la revista, i de moment compta ja amb quatre sèries fotogràfiques: la vida de la Montserrat, una monja que viu tota sola a l’ermita de Sant Joan de Codolar, en ple «desert» del Montsant; en Xavi i l’Helena, una parella de joves que viuen en un poble abandonat de la Cerdanya, on tenen un ramat de cabres que pasturen de manera sostenible i amb les quals elaboren formatges; la vida nòmada dels integrants del circ Smile i finalment el cas d’en Quico, que viu a la barraca de Cala Estreta, a Palamós.

La idea d’Insòlits va sorgir d’una amiga seva que també es dedica a la fotografia, tot i que Güell l’ha adaptat a la seva pròpia perspectiva. «El projecte consisteix en buscar gent que viu de forma diferent a l’estàndard o l’habitual. Pot ser per diversos motius: religiosos, laborals, econòmics… això sí, es tracta de gent que ha escollit viure d’aquesta manera, o sigui que en queden exclosos els sense sostre, perquè per a ells no és una elecció», indica. Entre els seus protagonistes, n’hi ha tres -un home i una parella de joves- que viuen a les comarques gironines.

En el cas d’en Quico, de cala Estreta, és una persona molt coneguda a la zona, un veí de Palamós que durant els últims anys ha passat diversos mesos de l’any a la barraca d’aquesta cala, rehabilitada per l’Ajuntament i que ell ha ajudat a reconstruir. Tal i com explica Güell a la seva web, els últims anys s’ha dedicat a netejar-la i omplir-la de llibres i dibuixos, i ha compartit converses i amistat amb diversos dels visitants de la platja. Tot i això, Güell especifica que en Quico «no viu aïllat a la cala», sinó que canta en un grup de Gospel de Palamós i durant els mesos que passa a la barraca va sovint a la vila per veure els seus amics. El seu estil de vida, tanmateix, no sempre ha estat ben vist per l’Ajuntament, ja que la barraca és de titularitat municipal. Güell s’hi va acostar a la seva càmera i ha pogut retratar com és la seva vida diària, des de l’interior de la barraca fins a les xerrades que fa a l’exterior amb tota la gent que hi passeja.

Pel que fa a l’Helena i en Xavi, es tracta d’una parella que viu a Montmelús, un poble abandonat molt a prop de Meranges, en plena Cerdanya. Segons apunta Güell en el seu projecte, en Xavi treballava com a educador social a Barcelona, però ho va deixar tot per anar-se’n a viure amb l’Helena a la muntanya, on avui tenen un petit ramat de cabres que pastura lliurement per la vall i amb la llet de les quals elaboren formatges artesans. Així, l’Helena té cura del ramat, que muny cada dia, i en Xavi s’encarrega de fer els formatge i dinamitzar la seva «Cerdanya de proximitat». A més, vetllen per l’entorn, pel benestar dels animals i conreen un hort: «Procurem viure coherentment amb l’entorn i els nostres principis», expliquen els protagonistes d’aquesta sèrie fotogràfica. A més, fan visites a la granja amb tast de formatges inclòs i també tenen altres animals, com ara cavalls, gallines i porcs.

Inicis a l'Empordanet

Més enllà de la fotografia social, els inicis de Güell en aquest àmbit van ser a través de la fotografia paisatgística. Així, el seu primer projecte -que encara es pot veure al seu web- va ser Empordanet, que volia ser «una barreja de Lluís Llach i Josep Pla a través de la fotografia».

Tot va començar, recorda, una mica per casualitat. «Per feina m’havia de moure molt per tota la província, i un dia, anant cap a Torroella, vaig comprovar que allò de la cançó de Llach que des d’un campanar es veu el campanar del poble veí estava fonamentat en quelcom real, físic: a la muntanyeta entre Parlavà i Rupià, hi ha un lloc que si t’hi atures pots veure tres o quatre campanars», explica. A partir d’aquí, va començar a fotografiar l’skyline o perfil de cada poble, «simulant que jo estava al campanar veí». Mentre desenvolupava aquest projecte li va caure a les mans el llibre El meu país, de Josep Pla, i va intentar trobar i immortalitzar tots aquells racons que l’escriptor havia descrit.

Després de l’Empordanet, Güell es va atrevir amb un altre projecte que va acabar abandonant, però que té previst reprendre tan aviat com pugui. Es tracta de resseguir el riu Fluvià de dalt a baix, per veure quins paisatges i quina gent s’hi troba. «Vaig triar el Fluvià perquè és un riu que, des de la meva manera de veure-ho, no neix, sinó que sorgeix… al principi havia de ser un tema fonamentalment paisatgístic, però hi vaig començar a trobar moltíssimes històries, moltes d’elles amb persones, i vaig començar a interactuar-hi», recorda. Ara, s’ha convertit en un dels seus reptes de futur: «Vaig veure que era molta feina i ho vaig deixar per més endavant, però vull posar-m’hi entre la tardor de 2023 i 2024», conclou.