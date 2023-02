El 18 de desembre de 1994 i al sud de França, tres espeleòlegs van descobrir una caverna amb esplèndides pintures rupestres, les quals i després de ser confirmada la seva autenticitat per Jean Clottes -expert mundial en aquesta disciplina- depassen els 30.000 anys d’antiguitat i se situen culturalment en el període Aurinyacià, que marca el trànsit entre el Paleolític Mitja i el Paleolític Superior. Ens estem referint a la Cova de Chauvet (departament d’Ardecha), protegida de manera escrupolosa des del primer dia per l’Administració Francesa i a la qual, en aquest cas concret, literalment adorem.

Jean-Marie Chauvet, Éliette Brunel i Christian Hillaire, exploradors obstinats del massís calcari per on transita el riu Ardecha, van tornar a visitar una petita cavitat on, temps enrere, havien percebut la presència d’un corrent d’aire. Ara la tornaven a tenir al davant i volien comprovar si es tractava de l’entrada d’una cova. Decidits, van enretirar un munt d’enderrocs i es van adonar que hi havia un estret conducte subterrani. Embargats per l’emoció i proveïts del material necessari, van superar l’estretor claustrofòbica de la gatera i, fent ús d’una escala, van entrar en un món profund i obscur, fins arribar a una gran sala de sostre molt elevat, atapeït d’estalagmites.

La van recórrer en fila índia, per evitar malmetre la nombrosa quantitat de restes òssies i singulars formacions calcàries que anaven trobant pel camí. De seguida es van adonar que eren els primers en entrar-hi, que era un món oblidat i que feia mil·lennis que ningú no el trepitjava. Quan desfeien el camí improvisat, Éliette Brunel va il·luminar un petit mamut en ocre vermell, pintat en una de les parets. Passada una estona, al seu davant hi anaven apareixent rinoceronts, bous, cavalls, lleons... Era una fauna antiga, desapareguda centenars de milers d’anys enrere!

Conscients de l’excepcional troballa, es van posar en contacte amb el Departament de Cultura i els seus funcionaris, que es van activar només passats onze dies del descobriment (és per aquest motiu que els tenim en gran estima). Finalment va ser Jean Clottes, un prestigiós especialista en art rupestre prehistòric, qui va desencadenar el llarg procés en què està immersa la cova a través d’estudis paleoecològics, hidrològics, geològics, paleontològics, artístics, antropològics o d’imatge i també d’accions econòmiques: implicació del departament de l’Ardecha, visites guiades, turisme de qualitat, gastronomia, hotels, càmpings, caravàning.

Trenta anys després del seu descobriment, la cova Chauvet és un producte cultural acabat perquè s’hi combinen magistralment el Patrimoni, la Ciència, la Divulgació, l’Educació i l’Economia.

Preservada de les intrusions no desitjades, i de possibles actes vandàlics, actualment se’n pot observar la rèplica (l’anomenada Grotte Chauvet 2), emplaçada a poca distància i visitada anualment per milers de persones a qui agrada aquesta disciplina. Lascaux, Altamira, Chauvet i Cosquer són un exemple de com preservar bé el fràgil ecosistema on conviuen flora, fauna i pintures.

La cova dels somnis oblidats és un film de l’any 2010 del cineasta alemany Werner Herzog i la seva visualització ens pot fer comprendre i gaudir d’unes imatges úniques, d’una gran sensibilitat i respecte per aquest santuari d’art parietal paleolític.