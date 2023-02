«Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent. Els ulls al vent. Al vent del món». Així comença Al vent, la cançó més coneguda de Raimon (Xàtiva, 1940), un dels màxims exponents de la música valenciana. Consagrada com un himne contra la repressió franquista durant la Transició, la composició compleix aquest 2023 el seu 60è aniversari i el Museu de Belles Arts de la ciutat natal del cantautor commemora l’efemèride amb una mostra que exposa obres del llegat que Raimon i la seva dona, Annalisa Corti, han decidit donar a la capital de la Costera, entre les quals n’hi ha d’artistes com Joan Miró, Andreu Alfaro, Antoni Tàpies, Artur Heras, Rafael Armengol o Manuel Boix. L’exposició va ser inaugurada dijous de la setmana passada, dia 16 de febrer, amb l’assistència entre d’altres del Conseller de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya i exalcalde de Girona, Joaquim Nadal, que és també l’autor d’un dels textos del catàleg de l’exposició, al costat d’altres noms com Manuel Vicent, Vicenç Altaió o Antoni Batista.

En els dies previs a la inauguració de la mostra (que es pot visitar fins el 19 de març), Raimon es mostrava conscient de la importància d’Al vent, que considera una peça central de la seva obra: «És la primera i és important, però no sé dir si és la millor. He compost més de 100 cançons, no en puc triar una d’entre totes. És de les més citades, però també ho són Com un puny o Som, que va cantar en directe Camilo Sesto, per exemple».

«Aquí va néixer tot»

La influència d’Al vent és indiscutible. L’escriptor Xavi Aliaga, vocal del Consell Valencià de Cultura (CVC), ho té clar: «És un himne, ja ho va ser durant la Transició. És una d’aquelles cançons que transcendeix l’àmbit musical. Recordo que una vegada vaig comentar-li que té esperit punk, de ruptura, pel seu component subversiu. D’alguna manera té valor com a punt d’inflexió fundacional de la música en valencià. Va ser com el punt de partida de la nova cançó, d’aquí va néixer tot. Durant la Transició també es va convertir en un símbol a Madrid». Aliaga defensa a més que és una peça que uneix tot tipus d’elements: «Es pot entonar a manera de proclama, els acords de guitarra són senzills... encara que el més important va ser l’ús de la llengua valenciana». I afegeix que «hi ha una cosa que m’agradaria ressaltar. Quan feia concerts a Xàtiva no eren trobades de gent d’una ideologia concreta, hi havia gent de tot, també de dretes. Això ho vaig veure jo en alguns concerts. Tot i que ho van intentar menysprear, al final perdura una sensació col·lectiva que és una persona important».

Ximo Corts, que va presidir durant dècades l’associació Amics de la Costera, també defensa l’ascendència d’Al vent: «Per a la meva generació i per a d’altres va ser una cosa disruptiva, un himne. Eren moments en què començàvem a reflexionar sobre moltes coses, va ser un cant contra la manca de llibertat».

Roger Cerdà és l’actual alcalde de Xàtiva i membre del patronat del futur Centre Raimon on descansarà la col·lecció d’art. També valora la figura del cantant: «Raimon és un artista internacional. Al vent va ser una fita en la seva carrera, és un himne per a totes les persones que van defensar i defensen la democràcia. És de justícia celebrar aquesta efemèride. I cal contemplar la iniciativa com l’oportunitat de conèixer part de la magnífica col·lecció d’art que conforma el llegat de l’artista a la ciutat».

En la inauguració de l’exposició de la col·lecció artística de Raimon i Annalisa, Joaquim Nadal també va manifestar que Al vent s’ha convertit «en una part molt important de la banda sonora de moltes vides», i remarcava que el cantautor valencià «ens transmetia una manera de viure la vida des d’un nivell molt elemental, perquè tothom ho pogués entendre».

Una alenada d’aire fresc

En el seu escrit per al catàleg de la mostra, el Conseller de Recerca i Universitats assegura que «recordo com si fos ara l’impacte del primer disc senzill de Raimon publicat ara fa seixanta anys. Érem uns adolescents d’una ciutat provinciana. Jo tenia quinze anys. Raimon, una mica més gran, un estudiant universitari de Xàtiva a València que es formulava totes les preguntes adients sobre la vida, sobre la mort, sobre el món, sobre el temps. (...) Per a nosaltres va ser una alenada d’aire fresc, una ventada». Nadal recorda que «tot era gris i trist i anodí en la Girona del meu batxillerat dels quinze anys (..) No és gens estrany doncs que els aires que ens van arribar els primers mesos de 1963 fossin renovadors i esperançadors,. Tot era molt senzill i simple. Uns compassos, una guitarra, un crit i la cara al vent (...) I una dimensió realista de la vida feta de penes des del primer instant i de la recerca de les escletxes de pau i de felicitat. Raimon parlava del que nosaltres parlàvem i ho feia amb un crit esquinçat i un deix de melancolia».

Joaquim Nadal no atura el seu escrit en Al vent, sinó que repassa la trajectòria posterior de Raimon, i com va influir en el seu entorn: «Vam establir una mena de litúrgia del seguiment. Buscàvem els recitals d’en Raimon i hi anàvem molt sovint en un recorregut imparable, com el seu, per la geografia del país».

I a l’hora de fer-ne balanç, defensa que «hi ha en la trajectòria de Raimon un sentit profund de la coherència, del treball honest (...) Raimon ha transitat per la complexa realitat política del país amb un pregon sentit del país de la llengua. Més que molts. Fidel a unes arrels ideològiques de vincles gramscians, si se’m permet. Amic dels amics, de fidelitats duradores».

L’exposició de Xàtiva en ocasió dels 60 anys d’Al vent també li ha servit a Raimon per recordar una anècdota que no és nova, en absolut, sinó prou coneguda, però que no deixa de sorprendre, sobre l’origen de la cançó, que va començar a compondre durant un viatge de Xàtiva a València en una moto Vespa: «Jo estudiava a la capital i tenia un company asturià. Li vaig dir ‘no saps què és el món fins que hagis vist Xàtiva’, i ens hi vam venir. Va ser en tornar en la seva Vespa quan vaig començar a pensar en la lletra, amb el vent donant-me a la cara». La resta, ja ho saben, és història.