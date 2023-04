La Girona que es va quedar en un dibuix

El juny de l’any 2013, l’aleshores alcalde Carles Puigdemont, presentava un ambiciós projecte per renaturalitzar els quatre rius de la ciutat i la sèquia Monar. Havia encarregat l’estudi als arquitectes Olga Felip i Josep Camps que van elaborar unes imatges virtuals espectaculars on els ciutadans ja no donaven l’esquena als rius, al contrari, se n’aprofitaven. Eren verds i plens d’activitat. El projecte no era factible d’avui per demà, sinó a trenta anys vista, en diferents fases, i no hi havia quantitat cap pressupost. Aviat però, farà deu anys i no s’ha plantat pràcticament ni una sola planta, a no ser que hagi estat per una activitat naturalista.

La idea era començar pel punt més proper de la llera del riu Onyar a la plaça Catalunya. Puigdemont tenia entre cella i cella la millora d’aquest espai i unes de les primeres imatges com a alcalde de Girona que li va fer aquest diari precisament eren d’ell observant aquest punt de la ciutat.