38 anys investigant l’ecologia aquàtica des de Blanes

Estudiar els canvis que experimenta la flora aquàtica dels Pirineus relacionats amb els processos de canvi climàtic. Utilitzar drons per cartografiar la costa i observar els «deserts submarins», és a dir, zones on ha desaparegut la vegetació submarina a causa de fenòmens com la sobrepoblació d’eriçons. Dissenyar estratègies per a la reducció de la contaminació per plàstics als ecosistemes de muntanya. Analitzar els genomes d’espècies invasores marines per tal d’entendre com s’adapten a les localitats on són introduïdes accidentalment per l’home. Aquests són alguns dels projectes que té actualment en funcionament el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB), l’únic centre de recerca que té el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) a la província de Girona. Obert l’octubre de 1985, es tracta d’un centre especialitzat en l’estudi de l’ecologia aquàtica, tant d’aigües marines com continentals (és a dir, rius i llacs). Actualment compta amb unes 120 persones, entre personal d’investigació, personal tècnic, administració i estudiants que hi van a fer estades pels seus doctorats, treballs de grau o de màster. Una potent maquinària que al llarg de la seva història ha fet destacades troballes dins de l’entorn marí, i que ara destina bona part dels seus esforços a investigar els efectes del canvi global. Els seus responsables, però, tenen molt clar que les investigacions no s’han de quedar dins de les parets del centre, sinó que una part important de la seva feina és també la divulgació.

Tal com va recollir la investigadora del centre Iosune Uriz en el butlletí del 30è aniversari del CEAB, les seves arrels es remunten a l’any 1949, quan el CSIC va establir a Blanes un dels seus quatre Instituts de Recerca Pesquera, amb seu provisional a les casetes dels pescadors del port. L’any 1957, l’institut es va traslladar a un nou edifici a Barcelona, però va deixar a Blanes un laboratori que incloïa un petit aquari públic, i que va restar obert durant 30 anys, fins el 1987. Dos anys abans, el 1985, es van inaugurar el nou CEAB, ja situat a l’emplaçament actual, prop de la cala Sant Francesc.

Per a l’opinió pública, el nou CEAB constituïa una continuació de l’antic aquari, tot i que en realitat, els primers estudis que es van fer al nou centre poc tenien a veure amb el que s’havia estat fent fins llavors al port. El CEAB no va néixer estrictament amb la idea de continuar amb els estudis de les ciències marines, sinó que estava pensat per acollir científics de tot arreu i de diferents branques durant els seus anys sabàtics. La proposta era que, en aquest espai, els investigadors poguessin treballar de forma col·laborativa però aïllats de la resta del món, per tal d’avançar en diferents àmbits de recerca. Fruit d’aquest marc, van sorgir col·laboracions per a nous projectes entre departaments com el de Biologia marina i intel·ligència artificial. L’any 1994, però, el grup d’Intel·ligència Artificial es va traslladar a una nova seu a Barcelona, mentre que el 1999 el grup d’Astrofísica també va marxar cap a la capital catalana per integrar-se a l’Institut de Ciències de l’Espai. El CEAB va quedar, doncs, com un centre dedicat a la investigació de l’ecologia marina.

En aquests moments, el CEAB està centrat en la investigació de l’ecologia i la biologia d’organismes tant de sistemes marins com d’aigües continentals. De manera transversal i específica, treballen en cinc grans àmbits: la biodiversitat aquàtica, el canvi climàtic i global, la conservació per a la gestió de sistemes aquàtics, l’ecologia aquàtica funcional i integrativa i la teoria i computació en ecologia i evolució. Tot i això, el director del centre, Marc Rius, explica que no són departaments estancs, sinó que estableixen moltes sinergies entre ells, i un dels temes en els quals més estan treballant de forma conjunta és el canvi climàtic. «Per exemple, a nivell de comunitats estem veient molts canvis per l’entrada d’espècies invasores, que provoquen transformacions molt ràpides. O també ho veiem a través dels estudis de contaminació, que afecta els ecosistemes a nivell global», indica. Segons diu, en aquests moments la societat està especialment sensibilitzada amb aquest tipus de qüestions: «Se’n parla d’una manera que fa vint anys no se’n parlava. Ja no en dubta ningú, perquè tothom veu el que està passant: no tenim aigua, els recursos marins estan sobre-explotats i hem de canviar totalment el model de com interactuem amb la naturalesa», assenyala.