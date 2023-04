«El món del mar i del peix m’han atret de sempre, en tots els seus aspectes, i de fet soc un cuiner de mar, sobretot», assegura el xef Enric Herce (Sant Feliu de Guíxols, 1962), que compagina la seva activitat professional al capdavant dels fogons del restaurant Aurum de l’Hotel Cala del Pi de Platja d’Aro amb una intensa activitat divulgadora de la cuina, que s’ha traduït, entre d’altres, en la publicació de diversos llibres, l’últim dels quals, Deliciós mar. Receptes i històries de la Mediterrània (Cossetània), està expressament dedicat a aquell àmbit territorial i gastronòmic pel qual sent tanta atracció, i des de fa tant de temps. És més, com ell mateix explica, «sempre m’ha estirat molt la cultura del mar i dels pescadors, i de fet les cuines on he treballat sempre han estat a tocar del mar; al Columbus en sorties i una escala et portava directament a la sorra de la platja; a Arenys també tenia el mar al costat; i ara just al davant dels ulls m’hi trobo la Cala del Pi».

A Deliciós mar, Herce hi recull vivències, informacions, històries i receptes relacionades amb el mar, i hi combina la seva passió per aquest entorn, pels seus productes, per la cuina i per l’escriptura. A més d’evidenciar-hi també l’afició que sent per la fotografia, perquè és l’autor de totes les imatges que hi apareixen, algunes de peixos i altres animals del mar que porta a la seva cuina, i altres de les elaboracions que prepara amb ells. Aquest apartat gràfic del llibre n’il·lustra el gruix, una part escrita en la qual es combinen textos sobre espècies animals i els seus hàbitats amb receptes per treure’n el millor partit. «He volgut fer una mena de llibre de referència, que la gent tingués a casa i pogués consultar per obtenir informació de manera fàcil sobre els diferents peixos i animals marins, el lloc on es troben, i propostes de receptes. És «una mena d’auca» que situa cada espècie en el seu context, i explica quina és la millor manera de treure’n profit gastronòmic.

«El peix de roca és, en la seva immesurable complexitat i la seva quotidiana monstruositat, la més àmplia paleta de colors i sabors amb què pintar els millors paisatges gastronòmics que descriguin l’autèntic sabor de la mar», escriu Herce, per exemple. I també, concretant més, que «el llobarro sempre destaca per sobre de l’orada, gràcies a la major quantitat de greix de la seva carn i un sabor una mica més iodat i intens». Un altre doble exemple per donar una idea del treball que ha fet Herce, aquest cop sobre el marisc: «Amb la seva galàctica aparença, les seves punyents cuirasses i les seves temibles tenalles, els grans crustacis signifiquen, un cop rendits sobre el plat, amb la seva carn tremolosa i gairebé transparent desvestida, els sabors més subtils de la mar», apunta en una introducció. I més endavant, detalla: «Per descomptat que com s’ha de menjar un bon llobregant és a la graella, si pot ser de llenya, millor que millor. Una mica de sal i pebre blanc, un rajolí d’excel·lent oli d’oliva i posat sobre unes bones brases sobre la seva closca, a coure».

Tot el llibre està basat en l’experiència personal del cuiner durant els seus gairebé cinquanta anys de trajectòria professional, si bé hi ha moments en els quals evoca records més íntims: «El meu pare em va ensenyar a especejar grans peixos; i ho va fer sense fer-ho, sense explicar-m’ho, tan sols fent-ho mentre jo el mirava, que és com s’aprèn de veritat».

Aquestes línies formen part d’un fragment del treball en el qual el cuiner explica el repte que suposa haver de fer front a un peix de grans dimensions, per netejar-lo i fer-ne peces de manera adequada: «Enfrontar-se a la salvatge anatomia d’un gran peix no és tasca fàcil. Hi ha un moment, quan el cuiner es planta davant d’ell, ganivet en mà, mirant-lo fixament, analitzant amb cura el millor lloc on començar a tallar, on enfonsar l’afilada eina per iniciar el complex especejament de l’animal, en què el dubte és gran». Herce admet que aquest és «un dels meus capítols favorits», d’una banda perquè inclou un homenatge al seu pare, Esteve Herce, també cuiner, i de l’altra perquè hi expressa la necessitat de «respectar sempre al màxim el producte, de no destrossar-lo quan el treballes amb el ganivet, de no cuinar-lo massa, de tenir cura de les coccions...»

Relacionat de manera molt estreta amb aquest saber tractar el peix com a producte gastronòmic, Herce apunta que en la seva relació amb els clients del restaurant i també amb persones del seu entorn, detecta d’una banda desconeixement sobre el món del peix, i de l’altra reserves a l’hora de cuinar-ne a casa, de manera que s’ha convertit en un producte més demanat als restaurants que consumit als domicilis: «Moltes persones em demanen si allò que els servim és peix de roca, si és peix blau, si és de temporada... Per ser un poble que viu arran de mar, tenim poca cultura del peix», denuncia en la línia del que també plantejava Quim Casellas, cuiner del restaurant Casamar de Llafranca, amb el seu projecte La mar de bé, que es va traduir en una sèrie de televisió i un llibre que pretenien donar més difusió al món del peix i de la pesca de les comarques gironines.

Pel que fa a les reserves a l’hora de cuinar peix a casa, Herce les atribueix a un triple factor: «La cuina del peix requereix en general més atenció, més temps i més cura que la d’altres productes. És més difícil coure un lluç que un pollastre, per exemple, és més complicat trobar-li el punt adequat, es pot enganxar més fàcilment... Porta una mica més de feina, vaja. I a més en general el peix també és més car». El tercer factor que cita el xef té a veure més amb el menjar el peix que amb el cuinar-lo: «Les espines molesten cada vegada més, i ho noto en el meu entorn més proper, veus cada cosa... Te’n faries creus dels problemes que posa la gent amb les espines, hi ha molta por a l’espina, ja n’havia parlat en algun altre llibre...».

Tot plegat afavoreix a més, segons el xef, que «la gent cada vegada va menys a les peixateries o als mercats i compra peix als supermercats, on ja el troba net, tallat i envasat», tot i que així sigui encara més car. En aquest punt, Herce defensa com a «mal menor» les granges de peixos, que donen l’opció de «menjar peix a més gent a un preu raonable». I contraposa aquest sistema amb «la pesca industrialitzada que en molts indrets ha arrasat els fons marins i que si es fa sense control pot acabar amb tantes i tantes espècies salvatges, aquest gran rebost natural al nostre abast». A més, segons ell, «la qualitat organolèptica dels peixos de piscifactoria està prou bé, sempre serà millor que anar al congelat».

En tot cas, per a ell el peix proporciona moltes satisfaccions gastronòmiques i és ideal per compartir: «M’encanta el suquet per a les trobades familiars, amb les variacions que sigui, si pot ser de peix de roca, de rascassa, que és el meu peix fetitxe, o de corball, amb unes patates i una mica d’all i oli». També destaca la sarsuela, «una versió més refinada del suquet, que ben fet és un plat extraordinari». O un peix de roca sencer, fet al forn: «És una festa veure’l al centre de la taula». També li agrada cuinar arrossos i la sopa de peix, que «em sembla un festival». O uns verats a la brasa amb una mica d’oli... La llista de propostes és inacabable: «Vas a les peixateries i els mostradors són impressionants, amb tantes opcions... Jo tinc dit al meu peixater que si troba alguna novetat que m’avisi, que m’agrada descobrir encara ara coses que no conec. Som un país de mar, que no s’acaba...», conclou.