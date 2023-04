Moltes veus en un llibre pels 40 anys de Salt

El meu Salt i el del futur és una obra coral que repassa, a través de diferents veus molt diverses, el passat, el present i el futur del municipi. El professor de literatura anglesa, ja jubilat, Miquel Berga, va ser escollit comissari dels actes de commemoració dels quaranta anys de recuperació del govern municipal. Ha estat ell qui s’ha encarregat de la coordinació i presentació del llibre, que va ser «una de les primeres idees clares» que va tenir quan va ser designat comissari dels actes. I és que Berga creia que d’una efemèride d’aquestes característiques «calia que en quedés constància en algun tipus de publicació».

Berga també detalla que quan li van proposar fer de comissari dels actes «em va fer molta il·lusió». També «em va interessar especialment perquè el plantejament lligava amb la meva visió personal i amb l’esperit dels primers ajuntaments després de la independència». I és que va ser tinent d’alcalde de Salvador Sunyer i Aimeric entre 1983 i 1991. «Immediatament després de l’encàrrec em vaig reunir amb tots els regidors i portaveus actuals», amb l’objectiu de «posar el valor el que som» i deixar enrere, per uns moments, «les batalles del dia a dia», afirmava el comissari.

UNA OBRA PLURAL I REFLEXIVA

El meu Salt i el del futur és una obra coral, on molta gent dona el seu propi punt de vista sobre el que significa per a ells viure a Salt o ser saltenc, sigui de naixement o d’adopció. Per a Berga era «clau» que hi participessin tots els alcaldes que ha tingut el municipi des del 1983. Així, en aquest llibre es pot veure la «reflexió» del que és ser saltenc per a Xavier Corominas i Mainegre (alcalde de 1991 a 1999), Jaume Torramadé i Ribas (1999-2007 i 2011-2015), Iolanda Pineda i Balló (2007-2011) i Jordi Viñas Xifra (2015-actualitat). Tampoc «podia faltar» alguna cosa del ja difunt Salvador Sunyer i Aimeric. «No podia fer un escrit perquè és mort», apuntava el comissari, però s’ha incorporat en el llibre el seu discurs de la presa de possessió com a alcalde Salt el 24 de maig 1983, que és un redactat «senzill» al mateix temps que «vibrant».

Cada un dels altres alcaldes parla de temes ben diversos, tots vàlids per explicar què significa per a ells ser de Salt. Els textos tenen «aspectes commemoratius», però «també una mirada reflexiva i cap endavant», enfocada en el futur. Tanmateix, i tot i tenir la «veu de tots els alcaldes», Berga també volia que fos un llibre «plural, coral i que havia d’incorporar quantes veus millor, amb varietat de perfils». El comissari declara que podien haver estat una cinquantena de persones que aportessin el seu escrit. Cinquanta, però, potser eren massa i «ens vam quedar amb quinze perfils que podien donar joc», assenyalava.

Carles Barceló, Agnès Cabezas, Quim Curbet, Kaoutar Echchahet, Diana Espanyol, Josep Maria Fonalleras, Jordi Grau, Ingrid Guardiola, Josep Guardiola, Eddie Kelel, Montse Manén, Josep Maria Oliveras, Antoni Puigvert, Guillem Terribas i Eva Vàzquez són les «veus diverses» que participen en el llibre. No tots ells van néixer a Salt. Tampoc hi viuen actualment. Però sí que tenen alguna relació amb el municipi i que «s’associen amb l’ambient de Salt com una escola de formació».

Segons Berga, cadascun d’ells «apropa la realitat de Salt, assumint que té grans potencials, però que també és complexa i dura». El comissari també apunta que un cop va contactar amb els testimonis, els va demanar que escrivissin sobre «qui eren i què feien» el 1983, però també explicar alguns aspectes sobre com s’imaginaven el Salt del futur. Com narra Berga «és una radiografia del moment i de gent significativa que mira enrere, però fa propostes mirant cap endavant». De fet, podria ser «com una mena d’esborrany de programa electoral per qualsevol partit polític de Salt», afirma.

I l’obra exposa una gran diversitat d’opinions i de formes de relat diferents. Eva Vàzquez, per exemple, ho fa des d’un format més teatral i que, de fet, es va representar durant els Premis Tres de Març a través d’una posada en escena portada a terme per la jove actriu local Aitana López. Altres textos també són de tipus més literari que van a càrrec dels escriptors Josep Maria Fonalleras i Antoni Puigvert. La directora del Bòlit, Ingrid Guardiola, escriu sobre l’oda a l’opció d’anar a viure a Salt com a alternativa a Girona, mentre que Diana Espanyol narra el seu punt de vista a partir de dures realitats.

UN RECULL FOTOGRÀFIC

Un llibre d’aquestes característiques no podia anar només tenir diferents relats, havia d’anar acompanyat d’imatges que, només mirar-les, ja poguessin transmetre el recorregut durant aquestes quatre dècades d’independència de Salt. Berga explica que «em semblava important incloure la mirada personal d’un fotògraf» i és aquí on va entrar en joc Josep Maria Oliveras, que a partir de diferents imatges pròpies repassa la trajectòria dels 40 anys.

«Als escriptors se’ls va demanar que fessin un text que parlés de la seva memòria i la seva relació amb Salt», assenyalava Oliveras, «i jo vaig fer el mateix, però amb la fotografia». D’aquesta manera, va haver d’escollir, entre la gran quantitat de material que guarda, una selecció d’imatges. Algunes, més genèriques, serveixen de suport a la portada i la contraportada. Aquí es poden veure fotografies dels marrecs de Salt, d’alguns sopars que han fet als veïns, manifestacions o actes culturals que s’han fet en el municipi. Per altra banda, també va haver d’escollir una foto per a cada text que van escriure els diferents testimonis. «Ho vaig fer intentant aproximar-me a les idees dels textos».

Clar, també quedava la part potser més complicada. Explicar a través d’imatges el que havia significat per a ell ser de Salt. De fet, Oliveras és saltenc de naixement, i amb les imatges «vaig reviure una mica el meu vincle amb Salt». Fins i tot, en el llibre apareixen fotografies que no havia publicat mai, com és el cas d’una que va captar el 1972 a l’hospital psiquiàtric. Per a ell, és una imatge «estimada i impactant» en la que es poden veure dos malalts del psiquiàtric del municipi. Per tant, el fotògraf va molt més enllà dels quaranta anys, i fa un recorregut a tot el procés de transformació que ha patit el municipi. «És un munt de material que em semblava que, conjuntant, donaria la idea de recorregut i de pas del temps». Així, de les fotografies en blanc i negre, amb un Salt poc edificat, es va passant, lentament, a les de color, fins a arribar a l’última «feta fa poc més d’un any», on es veu una dona que passeja un gos i, al davant, un tren amb moviment.