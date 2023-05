Un viatge als orígens del bàsquet gironí

Els anys eren joves. Gaudia. M’agradava molt jugar a bàsquet», explica Victòria Tuscà (Santa Coloma de Farners, 1925) asseguda al sofà del menjador de casa seva. Rodejada de familiars, somriu en recordar com va començar a practicar aquest esport vora l’any 1940 i amb una fotografia en mà, assenyala amb agilitat qui era i quin dorsal portava quan era jugadora. Tuscà va ser una de les integrants del primer equip de bàsquet femení de Santa Coloma de Farners: el Frente de Juventudes colomenc. «Quan vam començar érem les primeres del poble que jugàvem. Jo tenia uns 17 anys. Jugava amb el número 4 i la Maria Busquets amb el 6. A mi sempre em feien defensar perquè era molt valenta, però també encistellava! », explica. Per a Tuscà i la seva família és impossible no recordar aquella etapa sense anomenar a Maria Busquets (1923-1981), amiga des de la infància amb qui es va capbussar en el bàsquet i amb qui va compartir mil i una aventures: «Érem la de can Calic i la de can Castellà! Ens vam conèixer gairebé en néixer perquè érem veïnes».

Segons recull l’Enciclopèdia Farnesenca (2006), les noies de l’equip femení del club tenien entre 15 i 20 anys. El tècnic de l’equip, Pere «Pei» Oriol, també entrenava a l’equip masculí i s’organitzaven partits amb altres equips del territori principalment impulsats per l’anomenada Sección Femenina de la Falange, que tenia per objectiu adoctrinar a les dones en funció dels ideals del model franquista de la dictadura i que, gairebé sense voler-ho, va esdevenir un impuls per a la promoció d’aquest esport arreu del territori.

En un context de postguerra on molta gent del poble treballava, les integrants de l’equip del Farners van fer mans i mànigues per combinar els horaris de feina amb els entrenaments al camp de bàsquet, que estava situat al costat del camp de futbol. «Els meus pares no s’hi van posar mai amb què jugués a bàsquet. Al final, com que hi anàvem després de treballar, s’ho prenien bé. Entre setmana entrenàvem jugant entre nosaltres», recorda Tuscà, que treballava en una de les fàbriques de mitjons del poble.

«Havíem anat a jugar a Girona i també al voltant de Canet», rememora, i afegeix que l’equipació ha evolucionat molt al llarg dels anys. «Anàvem vestides amb una faldilla-pantaló bombatxo. És a dir, un pantaló sota la faldilla, així no s’ensenyaven les cuixes. No hi havia ni pista i entrenàvem al camp d’esports. A l’entrenador li agradava molt el bàsquet i era molt apassionat i molt educat. En sabia molt. Com que treballava a l’Escola Industrial de Canet de Mar, només podíem entrenar amb ell el cap de setmana. Entrenàvem soles entre setmana i els caps de setmana, ben d’hora, amb ell. Al principi era una cosa nova i es van apuntar moltes noies, però se’n van anar eliminant: les que no els hi agradava, les que es cansaven molt... Quan comences tothom vol jugar, però després vam quedar les de l’equip», recorda.

A poc a poc, l’equip va aconseguir aficionar-hi a un seguit de jugadores fins que, l’any 1941, el grup estava consolidat. Dolors Nadal, Victòria Tuscà, Feli Gironès, Maria Nadal, Lolita Serra, Maria Busquets, Lolita Basó i Lolita Vidal van ser les integrants d’aquell equip.

Campionat d’Espanya

El conjunt colomenc va anar guanyant partits i l’any 1941 van quedar campiones de les comarques gironines. Representant a la Falange de Girona, van anar passant rondes fins que es van classificar per disputar la final del campionat d’Espanya de 1941 que, segons cita l’Enciclopèdia Farnesenca (2006), es va celebrar a Granada contra el Vitòria.

Les cròniques de Mundo Deportivo de 1941 rememoren que l’equip gironí va arribar a la final un dia tard i, mentrestant, la copa ja s’havia entregat a l’equip rival. L’endemà, un dilluns, es va disputar un partit entre ambdós equips que van guanyar les colomenques, però com que ja s’havia entregat el trofeu, es van quedar amb el subcampionat. «Nosaltres no podíem ser campiones i van fer una mica de trampa...», explica Tuscà.

Un any i poc després, vora el 1943, la Falange va organitzar un partit internacional amb Itàlia. Per fer-ho, van concentrar a les millors jugadores del país a Madrid durant gairebé un mes per tal de preparar la cita. De l’equip colomenc hi van anar Victòria Tuscà i Maria Busquets: «Em van cridar per si volia anar a Madrid i vaig dir que sola no hi volia anar. Li van proposar també a la Maria i hi vam anar les dues. Vam estar un mes en una pensió i entrenàvem cada dia. Fins que finalment es va anul·lar el partit i vam haver de tornar. En aquell moment treballàvem a la fàbrica i vam marxar sense dir res perquè teníem por que no ens hi deixessin anar. Però un cop vam ser a Madrid, vam enviar una carta per demanar perdó. I quan vam tornar, gairebé un mes després, ens van tornar a agafar perquè les fàbriques anaven així per trobar personal!». Tal com relata, el partit amistós que havien de disputar amb Itàlia mai es va arribar a produir.

Victòria Tuscà es va casar amb 23 anys i als 24 ja no jugava a bàsquet. I tot i que indica que «han passat molts anys i amb el temps ja no te’n recordes gaire de tot això», té ben clar que aquell equip tenia quelcom especial: «És clar que érem bones! Només faltaria que no ho fóssim! Érem fortes i estàvem acostumades a fer feina, i érem valentes!».

Més que un homenatge

El passat 5 de març, el pavelló de Fontajau va ser escenari de la segona edició de «El partit de Totes». Es tracta d’un homenatge emmarcat en el Dia Internacional de la Dona organitzat per l’Spar Girona en què les jugadores del primer equip - que juga a la Lliga Femenina Endesa-, en comptes de dur el seu cognom a la samarreta, porten el d’alguna figura que ha contribuït a l’esport femení. Una de les col·laboradores en l’organització de l’acte és l’exjugadora Lolita Iglesias, que -tot i que tenia coneixements de l’existència de l’equip colomenc, va estar buscant testimonis durant tres anys fins que, gràcies a la besnéta de Tuscà, Alba Puig (també jugadora de bàsquet), va trobar a Victòria Tuscà.

Aquell 5 de març, la samarreta de l’aler nord-americana Shay Murphy lluïa els cognoms Tuscà i Busquets. Tuscà, als seus 97 anys, va veure el partit des de la pista, acompanyada de la seva besnéta, amb qui va sortir a llegir un manifest al descans del matx, i de Sandra Ballell, en representació de la família Busquets. De les més de 4.000 persones que van veure aquell partit en directe, ben poques es podien imaginar com va arribar el bàsquet, en plena postguerra, a la capital de la Selva. I encara menys podien imaginar que aquell reconeixement permetia als seus familiars posar en valor la gesta aconseguida i fer un homenatge en vida a Tuscà que, en certa manera, també va permetre reviure el record de Maria Busquets.

«Just el dia abans del partit vaig trobar el dorsal de la meva mare. Va ser gairebé com un senyal. Estava de color groc i em vaig passar el dia netejant-lo! Va ser molt emotiu sortir a pista a la mitja part perquè, d’alguna manera, tinc la sensació que la meva mare també hi era. Crec que aquell equip van ser pioneres en la seva època i van aconseguir viure experiències que altra gent no va poder viure i això segur que va influir en la nostra educació», explica Sandra Ballell Busquets, filla de Maria Busquets. El seu germà afegeix: «Jo vaig plorar molt. Em sembla molt bonic que la gent sàpiga i valori el que van fer. Als fills i als néts també els hi fa molta gràcia saber que les seves àvies han viscut aquesta història. De fet, les seves nétes Olga i Lídia, van seguir les seves passes i van jugar a bàsquet molts anys», conclou Albert Ballell Busquets.

Una història, la del Frente de Juventudes colomenc que, per sempre més, anirà lligada als orígens del bàsquet gironí.