Ferran Adrià: la cuina en un got d'aigua

«Quan cuineu, us heu de preguntar el per què de les coses, no heu de donar res per suposat». Aquest és el principal consell que Ferran Adrià, considerat en el seu dia el millor cuiner del món, xef i copropietari (amb Juli Soler) del restaurant El Bulli de Roses, elegit cinc vegades el millor del món, donava fa uns dies a una quarantena de joves estudiants en una sala del restaurant Can Xapes de Cornellà de Terri. I no es quedava només amb el consell, sinó que l’acompanyava amb una lliçó de com aplicar-ho en la pràctica a partir d’un simple got d’aigua, que li va servir per plantejar tota una classe magistral de cuina.

Ferran Adrià, que en l’actualitat presideix elBullifoundation, era el 26 d’abril a Can Xapes acompanyat pel director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria Gonzàlez, com a part del programa d’activitats que durant dos dies va protagonitzar a les comarques gironines, organitzat per l’entitat bancària, i que el van posar en contacte amb representants del sector de la restauració i l’hostaleria, clients de CaixaBank i els joves estudiants del projecte Tr3s Accions de formació i inserció laboral, que l’associació AD Iniciatives Socials desenvolupa a Can Xapes, un restaurant sense ànim de lucre. Una quarantena de joves d’entre 16 i 22 anys participen aquest curs en la iniciativa formativa bastida al voltant de Can Xapes, que combina classes teòriques amb formació pràctica al restaurant, que consisteix en l’elaboració dels àpats del personal professional que hi treballa, i en la possibilitat de fer-hi pràctiques a final de curs.

De fet, Adrià va arrencar la seva intervenció explicant els seus orígens: una família en la qual la cuina no era especialment important. Va començar a treballar com a cuiner per poder-se pagar unes vacances a Eivissa, a poc a poc va anar aprenent i enamorant-se de la feina, i va acabar al Bulli i convertit en el millor del món. «Quants de vosaltres que sou aquí teníeu la vocació de ser cuiners abans de venir?», els va preguntar. Només un noi va aixecar el braç: «Mireu-me, jo tampoc no tenia vocació i vaig arribar on vaig arribar».

Després d’haver relatat la seva evolució com a cuiner i en paral·lel l’evolució del Bulli com a restaurant, va dir que a l’emblemàtic establiment de Roses va arribar un moment que «ens vam començar a qüestionar per què fèiem les coses». I aquí és on els va donar aquell consell que obria aquesta crònica. I un exemple pràctic que va arrencar parlant dels «recursos cognitius» que el cervell posa a l’abast de tothom, com l’atenció, la concentració, la sensació o la percepció, imprescindibles segons ell per créixer com a cuiner.

Els sentits i el menjar

Va continuar plantejant els sentits que intervenen en l’acte de menjar: el tacte, primer amb les mans («no és el mateix beure un got d’aigua en un got de vidre que en un de plàstic, per exemple») i després amb la boca. I aquí encara va distingir entre la temperatura («no tothom és igual, però en general podem ingerir aliments entre els 10 i els 20 graus sota zero i els 50 o 60 graus positius, que ja és força calent») i la textura dels aliments («es percep abans que el seu sabor, si són sòlids, líquids, cremosos...»). Després venen l’olor i el gust, clar, i aquí va repassar els diferents sabors que existeixen, el dolç, el salat, l’amarg, l’àcid i l’umami (molt present en aliments com la salsa de soja o el tomàquet sec), i finalment l’oïda, però no per escoltar el so dels aliments, sinó «per parlar-ne, perquè no és el mateix un àpat en el qual estàs parlant d’allò que menges d’un altre en el qual no en parles». En aquest punt va citar un altre procés cognitiu estretament relacionat amb la cuina i el menjar: la memòria, que va dir que era molt important per als cuiners.

Va ser llavors quan Ferran Adrià va aplicar tot allò que havia estat explicant de manera teòrica a un cas pràctic a partir d’un simple got d’aigua que es va servir d’una ampolla que tenia al costat. En va beure un glop: «Quantes vegades al dia feu això, beure aigua? Moltes, oi? I algú hi ha reflexionat mai?». Davant del silenci com a resposta, el xef va començar parlant del tacte: «Aquest got de vidre que tinc a la mà és agradable i fins i tot sensual per la seva forma arrodonida... Seria molt diferent en un altre recipient, la meva sensació seria molt diferent».

La següent pregunta anava més enllà: «L’aigua no és un ésser viu, oi? Quantes coses feu servir a la cuina que no siguin éssers vius?», va demanar as assistents, generant més d’un dubte: «Les peres», va dir algú. «Les peres són una fruita, són un ésser viu, de fet la major part del que mengem procedeix d’éssers vius». Menys tres coses, va precisar: «L’aigua, la sal i l’or i la plata que s’usen en forma de làmina en algunes elaboracions, sobretot postres».

Seguint amb el tacte, va plantejar els canvis que experimentava l’aigua en funció de la temperatura, i com influïa això en la seva presentació: «Per sota de zero graus l’aigua és gel, és sòlida, entre 0 i 100 graus és líquida, i a partir dels 100 és vapor». I de les tres maneres es pot usar a la cuina.

Va parlar de l’olor i del sabor de l’aigua, i va preguntar què passaria si no hi hagués aigua des del punt de vista dels processos culinaris: « Què podríeu cuinar?». «Res», va replicar un dels joves. «No. Podries fer fregits o rostits, per exemple, per als quals l’aigua no és imprescindible».

Després de tota aquesta reflexió, Ferran Adrià va insistir als joves en la necessitat de «preguntar-vos sempre el per què de les coses, no doneu res per suposat. Feu i feu-vos preguntes constantment». I els va donar un consell basat en la seva experiència personal: «Quan començava i em preguntaven si sabia fer alguna cosa, sempre deia que no, i demanava immediatament que me l’ensenyessin, encara que sí que la sabés fer. Perquè era la manera de saber si hi havia una manera millor de fer-la, o si es podia fer de forma diferent... No aneu mai de llestos, pregunteu, és com s’aprèn».

En aquest sentit, insistia que «si tens coneixements, tens llibertat, i aquesta és una de les coses més importants que hi ha, i a partir d’aquí, que cadascú faci el que vulgui en la professió». Una professió, la de cuiner, de la qual va apuntar d’altra banda que «pots començar de manera absolutament humil i arribar molt amunt, com em va passar a mi. En altres professions això no és possible», i va posar d’exemple l’arquitectura.

«Heu de ser valents» va ser la frase amb la qual Ferran Adrià va obrir el torn de preguntes dels joves, un cop va donar per acabada la seva xerrada (de mitja hora, més o menys). I li van demanar per les qualitats que al seu parer s’han de tenir per ser un bon cuiner, o per les seves fonts d’inspiració, entre d’altres. I també per les eines per a la formació dels cuiners, entre les quals va citar Internet: «La xarxa es un dels grans avantatges de l’actualitat, però s’hi ha de saber trobar la informació i el coneixement. El 99% de la informació que necessites és a Internet, però el que has de saber és distingir i tenir criteri per fer servir la bona informació, buscar el millor en cada cas. Això permet no haver de ser tan memorístic com ho havíem de ser nosaltres, perquè ho teniu tot a l’abast, i ningú no pot tenir un coneixement tan ampli de tot»

Parlant de les fonts d’inspiració, va distingir entre els dos tipus de cuina que, segons ell, existeixen: la creativa i la de reproducció. «En la cuina de reproducció, agafes una recepta i la reprodueixes, amb més o menys canvis; en la creativa no hi ha cap recepta, la crees tu». Segons Adrià, el coneixement culinari serveix sobretot per a la cuina de reproducció. «La cuina creativa és més complexa. Tots els éssers humans podem ser creatius, de la mateixa manera que tots podem jugar a futbol, però no tothom pot crear al mateix nivell, com no tothom pot jugar a futbol al mateix nivell». En aquest sentit, Adrià va insistir en la necessitat de qüestionar-s’ho tot, i de formar-se: «Ser cuiner no és difícil, ser creatiu, tampoc, arribar a un determinat nivell de creativitat, això ja és una altra cosa. Però per fer-ho t’ho has de qüestionar tot, has de ser lliure».

El primer a Mongòlia i l’únic que no menja

Dues vegades es va mostrar sorprès Ferran Adrià durant la seva xerrada als estudiants reunits a Can Xapes: la primera quan es va trobar per primer cop una persona que hagués anat a Mongòlia, i la segona quan algú va elegir el pebrot entre els ingredients per a un plat que el xef proposava com a exercici de creativitat. «És l’únic que no menjo», va confessar.

La referència a Mongòlia va arribar quan Adrià explicava als nois i noies que es formen a Can Xapes que un cuiner ha d’estar capacitat per saber llegir qualsevol recepta, interpretar-la, i executar-la. «Algú ha estat a Mongòlia?», va demanar llavors. Nathan, un jove ucraïnès que va arribar aquí fa un any i mig, va aixecar la mà. «És la primera vegada que ho pregunto que trobo algú que ha estat a Mongòlia», va admetre Adrià, que tot seguit li va demanar si podia dir algun plat típic de la cuina d’aquell país. I Nathan li va donar el nom d’un plat a base de carn de cavall. «Doncs un bon cuiner, encara que no hagi estat mai a Mongòlia, sabria llegir la recepta, interpretar-la, i executar-la, amb les variacions d’ingredients necessàries si no disposés dels originals».

El torn dels pebrots va arribar més tard. Cap al final de la seva ponència, i quan parlava de la creativitat, Adrià va proposar un joc-exercici als joves que l’escoltaven: els va dir que imaginessin que havien de cuinar un ravioli, i que havien de triar els tres ingredients amb els quals el farcirien: «Digues una verdura», va demanar a una noia. «El pebrot», va dir ella. I el xef va replicar. «El pebrot? És l’únic que no menjo. Però serveix...». I va dir a un noi que proposés un aliment d’origen animal. «El pop». «I una herba aromàtica?», va preguntar a una tercera persona: «La menta», va dir una altra noia. «Aquí ho teniu, un ravioli amb pebrot, pop i menta, una combinació peculiar...».

Però la cosa no s’acabava aquí, en la proposta de Ferran Adrià: «No només els ingredients, determinaran el resultat final d’aquest plat. Com els cuinareu? Com els tallareu? Com els presentareu?». Un bon exercici, els va dir «és crear equips de dues o tres persones que amb aquests tres ingredients han de presentar un ravioli, i les diferències entre els resultats finals us arribaran a sorprendre», va concloure.