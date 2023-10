Els colors de la diversitat a Santa Eugènia i Can Gibert

Amb 18.000 habitants, 79 nacionalitats i 23 llengües, Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla busquen, des de fa anys, treure pit de la seva identitat pròpia. Pràcticament el 50% dels veïns són estrangers i el treball veïnal i comunitari i l’extensa xarxa d’entitats existents impulsen des de fa anys multitud d’iniciatives que fomenten i donen visibilitat a la riquesa que suposa aquest ventall de cultures. Una de les més impactants és, des de fa cinc anys, l’aparició de dibuixos de gran format en façanes, murs i parets dels dos barris. Són del festival Monar’t, un mot que juga amb el nom de la sèquia Monar que rega les hortes de Santa Eugènia amb l’art i amb el món, entès com un conjunt de veïns de diferents cultures). Totes les pintures tenen un rerefons reivindicatiu. D’orgull de ser diversos.

Passejant per gairebé qualsevol dels carrers d’un dels dos barris (que antigament havien estat un sol poble) la gent aixeca la vista, s’atura, contempla observa, analitza, pensa, raona i argumenta. Cada obra té el seu perquè. Els dos barris s’estan transformant amb art.

Cada any el museu d’art urbà a l’aire lliure augmenta amb entre una desena i una quinzena de noves obres que permeten pràcticament sense seguir cap itinerari concret quedar-se bocabadat durant una estona per gaudir de les traces acolorides. L’any de la creació és indiferent. Algunes de les creacions sí que han desaparegut per motius diversos. Altres s’han refet després que alguns brètols hi fes alguna guixada. Passa, però ben poc.

La cinquena edició ha acabat aquest setembre. Cada any és temàtic però sempre gira al voltant dels mateixos eixos: la riquesa i la diversitat cultural. Aquests anys, els treballs tractaven sobre l’entorn de perspectiva de gènere, la realitat LGTBIQ+, el dol migratori. En altres edicions, per exemple, s’ha tractat la salut mental i els drets dels infants.

L’esdeveniment potencia l’art urbà i el muralisme però, en cada edició hi inclou, també, tallers, exposicions, una festa de les cultures, i visites guiades, entre d’altres. Tot sempre vinculat a la diversitat cultural entesa com a un valor afegit i sempre amb els eixos comunitaris, veïnals, socials i culturals com a nexe.

La idea d’embellir els barris amb murals de gran format va sorgir fa uns set anys i va estar germinant durant quasi dos anys abans de treure el cap. Diferents entitats s’havien començat a esprémer el cervell per canviar diferents percepcions que hi havia a Santa Eugènia i Can Gibert. La directora del centre cívic de Santa Eugènia, Marta Roura, explica que els veïns consideraven que el seu barri «era trist, que els carrers estaven grisos i ple de guixots i que calia algun tipus d’intervenció».

En paral·lel, hi havia dues entitats amb molta activitat artística. L’Associació d’Art Blau Blau i l’Associació Fent i Desfent. Eren l’ham ideal per lligar-ho d’alguna manera. A més a més «hi havia la necessitat també de treballar en favor de visibilitzar la riquesa cultural dels barris com una riquesa», continua la directora del Centre Cívic.

Tallers i un bus a Penelles

Mentrestant, des de l’Associació d’Art Blau Blau es van organitzar uns tallers familiars per fer murals que van resultar un èxit, indica Mariona Terrats. Al mateix temps, els mitjans es feien ressò que en un petit poble lleidatà, Penelles, es guarnia a base d’art urbà a les façanes. La iniciativa portava, fins i tot, turisme. Eren grans creacions que engalanaven les parets del llogarret. «Vam decidir anar-ho a veure, vam organitzar un autobús i es va omplir de seguida de veïns», recorden Terrats i Dalmau. Es van entrevistar amb l’alcaldia i van decidir que traslladarien la idea de Penelles a Santa Eugènia i Can Gibert «però enfocant-ho tot en la diversitat cultural», detalla Josep Maria Dalmau. I es va començar a treballar per convertir-lo en realitat. Deixar empremta en «un barri molt viu amb molta xarxa d’entitats i energia per fer coses», diu Terrats. Entre els dos barris sumen 150 associacions i entitats, de les quals, una seixantena participa al festival. Una manera de posar un granet de sorra per millorar el barri i unir-lo encara més. Uns barris «rics, diversos, participatius on es conviu units», reiteren Dalmau i Roura.

El primer any va ser costós. Era difícil trobar parets per oferir als artistes. Però l’impacte positiu d’aquella primera edició va provocar, de mica en mica, una allau d’oferiments. «Ara ens ofereixen molts espais. Tants que hem de seleccionar», indica Dalmau. La selecció es fa participativament, un dels grans valors del festival. «El primer any semblava que la gent no se’n refiava, però quan van veure els resultats, la gent volia que la seva casa també hi formés part del festival», ressalta Enric Lucas (conegut artísticament com Greendel15), de l’Associació Fent i Desfent.

La gran diferència amb altres festivals similars és que aquest és «nascut i parit aquí, pels veïns i entitats», detalla Marta Roura. No ho ha impulsat ni subvencionat cap institució. Als barris s’hi executa el pla d’educació i convivència i hi ha un pressupost per fer activitats als centres cívics però faltava un pressupost concret per aquesta idea. «I ens vam llançar a fer un verkami», una exitosa plataforma de micromecenatge, que ofereix recompenses a aquells qui hi fan aportacions econòmiques, apunta Josep Maria Dalmau, de l’Associació de Veïns de Can Gibert. «Estàvem acollonits perquè no sabíem si hi arribaríem», sosté Dalmau. Van començar a col·laborar veïns, comerciants i algunes entitats. Necessitàvem uns 3.500 euros. Oferien samarretes i bosses i pintar algun mural en una façana o en alguna persiana.

Mariona Terrats explica que entre els veïns, les entitats i els artistes lliguen quin autor ha de pintar a cada mur seleccionat. També hi ha varietat en l’origen dels artistes de cada edició. «Hi ha cinc vint per cents», explica Enric Lucas, de l’Associació Fent i Desfent. Una part són obres de caràcter social, una altra d’artistes gironins, una altra de catalans, una quarta d’espanyols i finalment un d’internacional. D’aquest percentatge, han actuat artistes procedents de països com Hondures, Rússia, Ucraïna, Itàlia, Brasil, Colòmbia o Xile, entre d’altres.

Un cop acabat el festival, la passió per l’art urbà en aquest antic poble que manté la seva identitat no s’atura. «Es posa en contacte amb nosaltres gent que ha vist l’obra d’un artista i ens demana poder parlar-hi perquè vol un mural seu en un local, en una persiana o en un comerç», explica Mariona Terrats. «D’aquesta manera, el barri cada cop és més bonic», conclou.

Tot plegat, genera un museu a l’aire lliure amb un escenari de luxe: els carrers de Santa Eugènia i de Can Gibert. Una idea que semblava de bojos o per a un conte de fades, ha esdevingut un revulsiu pels barris: «Som la Girona bona», apunta Enric Lucas. «La ciutat està deixada, però aquí hi ha el millor de Girona», afegeix Cristóbal Tarifa, de l’Associació de Veïns de Can Gibert del Pla.