Memòria de Josep M. Terricabras

«April is the cruelest month...» (1. The burial of the dead, The waste land, T. S. Eliot)

Es fa feixuc saber el que tard o d’hora ens passarà. Quan un amic com tu fa camí a l’altre riba de l’Onyar. Aquella vora del riu que només es dibuixa entre la boira i la Font Obscura del somni infinit. O a ple sol, el retornat que ho sàpiga ens ho digui.

En Wittgenstein, que tu traduïres tan curosament, abans de la proposició 7, que sembla acabar amb el llibre emblemàtic seu, no només comença un altre món, ens deixà també a la proposició 6.521 això de: «La solució del problema de la vida rau en la desaparició del problema». Tal com ara ho deus estar veient amb ulls que no miren i dits que no toquen.

L’assumpte és què dir després de Wittgenstein. Sempre m’ha semblat que poc a dir hi ha. Que com recomana el filòsof, millor enmudir abans de parlar del que no cal garlar. Però els humans per acomiadar-nos definitivament d’un amic, en contradicció al mestre, haurien d’escriure, dir, fins i tot el que se’ns recomana callar al final del Tractatus. Així que millor dir quelcom, per més que no faci pas falta dir res.

I què dir, diràs, diries... Dir records o moments, que sense el teu esforç i interès no haguessin estat mai possibles. Repassant els àlbums de la memòria, segueixo les imatges borroses de moltes oportunitats, que no s’haguessin donat mai, si no fos perquè a molts filòsofs-científics o científics-filòsofs d’arreu tu els fessis visitar Girona i la UdG.

O, ben amatent, participessis sense excuses en qualsevol xerrada on la opinió d’un pensador era necessària. O sense haver de dir-ho, defensessis el mateix que pensàvem molts en reunions, trobades, campanyes,... O, quan eres a Brussel·les, aconseguissis un espai al Parlament de la UE per a un pintor gironí i la seva obra...

Tot és irrepetible. Només a la memòria, la pel·lícula del que ha quedat no fa més que tornar sens fi, rondant per una cinta de Möbius finita, monodimensional.

Ara et veig com vaig veure’t en els meus escrits. Com el filòsof Semibous de la UdX, que em presentà a la noia rossa, mig àngel mig ciborg, que m’acompanyà per la Ciutat de X tota una novel·la.

I et veig esperant, com jo, a algú, aneu a saber qui, que venia en tren o avió, aneu a saber d’on. Pot ser que tots dos només esperàvem agafar trens o avions que ens portessin lluny enllà. Fins mars llunyans, deserts il·luminats pel Douanier Rousseau, serralades sempre nevades, camins cap horts de cirerers florits,...

També a la realitat record com em vares permetre saludar, a ca teva, a l’Ilya Prigogine, premi Nobel, a qui convidares a donar unes quantes xerrades a la UdG. I també record la cara, pomes agres, que va posar l’Ilya, quan em vaig atrevir a donar-li la meva opinió sobre la naturalesa del temps.

Tot això ens acompanyarà sempre, fins que a mi també em toqui passar a l’altre riba de l’Onyar. Pot ser algú recordi tot això que jo record. Amb nosaltres dos discutint sobre la naturalesa de les coses, com sempre han fet, anys enllà, molts més dels que podem imaginar.

Entre el núvols baixos de la Ciutat antiga, anant a escola, miro un vídeo previ a tot això que ens esperava després, més de mig segle passat. Navegant dins el riu Onyar del temps, sempre igual i distint alhora, esperant que entre tots miréssim de construir del no-res una universitat, que ara ja tira endavant sola.

Crescuda com una gran màquina preparada a perpetuar-se. Sense necessitat de cap esforç per part dels humans que hi treballen, estudien i pensen alhora, en temps futurs brillants i ocasos pregons, com el que ara mateix, amic, ens ha tocat viure.

No m’agraden els comiats, ni les benvingudes. Donat que, en qualsevol cas, només pregonen benvingudes i comiats novells. Voldria dir només el que pot ser tots temem escriure. Un dia passarà o anys passaran com un sol dia. Allí, a la riba de l’Onyar multidimensional, boirosa o amb sol radiant, tant li fa, ens hi trobarem sense que calgui dir res més. O potser sí, que cal dir-ho. Començarem a filosofar sobre l’ésser i el no res, eternament.

(Ramon Carbó-Dorca és professor emèrit de la UdG i Pep Camps, pintor de Girona)

