L’home que ho feia tot a la Girona de principis del segle XX

«Algun dia caldrà que s’estudiï amb profunditat la tasca que en tants àmbits artístics realitzà [Tomàs] Sobrequés a la Girona del seu temps, que tingué com a conseqüència que la ciutat figurés en els més exigents circuits musicals, teatrals i operístics del país». Aquesta vella aspiració que va posar per escrit ja fa molts anys l’historiador Jaume Sobrequés i Callicó (Girona, 1943), net de Tomàs Sobrequés i Masbernat (Girona, 1878-1945) i antic director del Museu d’Història de Catalunya, s’ha convertit ara en realitat de la mà del músic, investigador i exprofessor i exdirector del Conservatori de Girona Lluís Brugués Agustí (Bordils, 1949), que aquesta mateixa setmana presentava en un acte a la Fundació Valvi de Girona el seu llibre El ciutadà Sobrequés (Editorial Base), que repassa la vida i l’obra d’aquell gironí il·lustre i que inclou un subtítol que ja dona una pista de la dimensió de l’obra de Tomàs Sobrequés i de la recerca que ha hagut de fer Brugués: «Violoncel·lista, pedagog, compositor, empresari, promotor cultural, editor, escriptor i polític».

Jaume Sobrequés va ser un dels diversos membres de la família Sobrequés que van assistir a aquell acte de presentació, en el qual Lluís Brugués va estar acompanyat pel cronista oficial de la ciutat de Girona, Joan Boadas, i en el qual també va intervenir el net de més edat de Tomàs Sobrequés, Jordi, que a més de recordar algunes anècdotes relacionades amb el seu avi (com ara que, segons ell, hi ha una mena de «maledicció» que fa que «cap altre membre de la tribu» hereti les seves dots musicals), va acabar assegurant que «la figura de Tomàs Sobrequés és representativa i creadora de la manera de ser gironina».

En la carta d’agraïment pel resultat de la seva feina que la família Sobrequés va escriure a Lluís Brugués després d’haver llegit el text del llibre (i que s’inclou en el volum a manera de pròleg), s’hi apunta que aquest treball «ens ha ajudat a descobrir, o a tenir-ne un millor coneixement, aspectes de la rica i plural trajectòria de l’avi Tomàs, com a músic, compositor, promotor cultural, director de la revista musical Scherzando, una de les de més continuïtat i influència en els ambients artístics de la ciutat i d’arreu de Catalunya, així com impulsor i propietari de la Casa de Música Sobrequés, creada en els primers anys del segle, i que va sobreviure a la desfeta del 1936, quan va ser objecte de l’atac dels feixistes de l’època. Després de la mort de l’avi Tomàs (1945), sota la direcció dels seus fills, Santiago i Elvira, fins ben avançats els anys setanta, a la Rambla de la nostra ciutat, el negoci patern va aconseguir sobreviure».

D’esquerra a dreta, Xavier Montsalvatge, Carles Rahola, Eduard Prats, Prudenci Bertrana, Tomàs Sobrequés i Pere Ciurana (1907). / Ajuntament de Girona/CRDI

Són només alguns aspectes d’una trajectòria molt intensa i extensa que Lluís Brugués repassa de manera exhaustiva en un treball de 368 pàgines que a més reprodueix imatges i documents relacionats amb Tomàs Sobrequés, amb la Girona on va viure, i amb les persones que hi van tenir a veure.

«No sé si va ser un ‘home del Renaixement’, però va tenir una presència permanent a la ciutat, molt vinculada al seu àmbit musical», va dir Boadas en l’inici d’una intervenció en la qual va recordar una fotografia presa l’any 1907, que es conserva a l’Arxiu Municipal de Girona, i que va ser publicada en un llibre editat l’any 2000 per l’Ajuntament, en la qual es veu Tomàs Sobrequés als Jardins de la Mercè de Girona en companyia de Xavier Montsalvatge, Carles Rahola, Eduard Prats, Prudenci Bertrana i Pere Ciurana. «L’any 2000 se’n coneixia alguna cosa, però poc, sobre Tomàs Sobrequés. Però en aquella fotografia s’hi veia un jove elegant, amb un posat alegre i un punt sorneguer, mudat amb barret i un llaç al coll, i que als seus 29 anys ja havia fet moltes coses, i per això era fotografiat amb alguns dels personatges més destacats de la ciutat en aquell moment».

Segons Boada, el llibre de Brugués ha posat al descobert ara tot el que va arribar a fer Sobrequés en els diversos àmbits als quals es va dedicar, que ell mateix es va encarregar d’anar repassant breument en l’acte de presentació del treball: «Ara sabem per què Tomàs Sobrequés va ser el músic més important de la ciutat de Girona, i entenem què feia assegut en aquell banc dels jardins de la Mercè l’any 1907», va concloure.

Sobrequés, la música i més...

«Tomàs Sobrequés i Masbernat va ser el personatge del seu temps que més va contribuir a la difusió de la música a la ciutat de Girona, i un dels més influents a l’hora de formar un públic devot de l’art musical», escriu Brugués en la introducció del llibre. I sap de què parla, perquè és un estudiós reconegut de la història de la música a la ciutat de Girona (li va dedicar la seva tesi doctoral i ha escrit articles i llibres sobre èpoques i músics diversos). En aquest sentit, en un altre moment apunta que «és evident que el primer terç del segle XX és l’etapa més important de la història de la música a Girona i que va coincidir justament amb les dècades de més activitat i influència de Tomàs Sobrequés». I proporciona al llibre una quantitat ingent de dades per demostrar aquesta activitat i influència, que no es van quedar en l’àmbit musical, sinó que van transcendir a altres esferes de la vida social i cultural de la ciutat.

En la inauguració del bust de Juli Garreta a la Devesa, amb la presència de Pau Casals (al centre, amb el barret a la mà). / DdG

Tomàs Sobrequés i Masbernat va néixer al barri de Pedret (Girona, aquell 1878, tenia uns 15.000 habitants). Era fill del fuster de Girona Narcís Sobrequés i de M. Dolors Masbernat, de Cassà de la Selva, que va morir el 1884 amb només 29 anys. Narcís Sobrequés es va tornar a casar, amb Narcisa Codolar, de Llagostera, i amb ella va tenir dos fills més, Honorat i Benet.

Entre els 9 i els 13 anys, Tomàs Sobrequés va formar part de l’escolania del cor de la Catedral de Girona, on es va iniciar en la música. Se’n sap poc, de la seva infantesa, encara que Brugués ha trobat constància d’un altre esdeveniment musical que el va marcar en la seva joventut: «Sabem que li va produir gran impacte el concert que va fer el violinista Pablo Sarasate a Girona el dia 1 d’abril de 1897 al Teatre Principal [l’actual Municipal]. Sobrequés tenia llavors 19 anys, edat suficient perquè la màgia d’aquest geni del violí el captivés».

Tomàs Sobrequés amb altres persones en un cafè de la Rambla. / Ajuntament de Girona/CRDI

Girona era en aquell moment una ciutat en la qual hi havia un destacat ambient musical, explica Lluís Brugués, amb diversos espais (públics i privats) on s’interpretava música en directe de manera regular. També hi havia una notable programació de sarsuela, i molt interès popular per aquest gènere: «En un mateix dia se n’havien arribat a programar en quatre sales diferents: Teatre Principal, Teatre Novetats, Teatre Albéniz i Teatre Coliseu o Gran Via». Tomàs Sobrequés, en paral·lel, va continuar la seva formació musical a Girona i a Barcelona, on va estudiar harmonia amb Enric Morera i violoncel amb Bonaventura Dini.

L’any 1910 es va casar amb Dolors Vidal Duran (1881-1970), mestra que va treballar durant 37 anys a l’Escola Normal de Girona, on també va exercir la docència Tomàs Sobrequés. El matrimoni va tenir dos fills, Santiago (1911-1973), prestigiós professor i historiador, i Elvira (1915-2007).

La docència, com queda dit en el paràgraf anterior, va ser una de les activitats a les quals es va dedicar Tomàs Sobrequés. I de manera intensa i extensa: va fer classes de música a a Normal durant 31 anys, va exercir a més en diverses escoles i també en acadèmies dedicades només a la música.

Però Tomàs Sobrequés també va fer, igualment de manera intensa i extensa, moltes altres tasques, que Lluís Brugués va detallant en el seu llibre i que en les línies que segueixen es resumeixen molt. Seguint en l’àmbit de la música, va excel·lir com a intèrpret de violoncel, formant part de dues de les tres orquestres simfòniques que han existit a Girona (l’Orquestra de la Societat Gironina de Concerts i l’Orquestra Simfònica de Girona), i també de diverses formacions de cambra, entre les quals el Quintet Emporium, que segons Brugués «és la formació cambrística més destacada i reconeguda de totes les que han existit a Girona abans e las guerra. A la ciutat i a comarques, es va convertir en el conjunt imprescindible en tota mena de manifestacions musicals».

Els integrants del Quintet de l’Acadèmia Musical Gerundense, l’any 1913 (Tomàs Sobrequés està assegut, al mig). / DdG

També va compondre algunes peces musicals (un minuetto, cançons per a infants dedicades al seu fill Santiago, una sardana dedicada a la seva dona, La papallona enamorada...), i va escriure sobre música en articles per al Diari de Girona i per a la revista Scherzando, una altra de es seves grans iniciatives: va ser una revista musical que entre 1906 i 1935 (amb una interrupció entre 1909 i 1912) va publicar 344 números amb article relacionats amb aspectes diversos de l’activitat musical: «Publica partitures, biografies de grans compositors i músics catalans, algunes il·lustrades amb fotografies, sobretot en els primers anys, novetats musicals, la descripció i informació d’esdeveniments musicals a Girona i a tot Catalunya, etc.», escriu Brugués.

Encara en l’àmbit de la música, Tomàs Sobrequés va ser programador d’espectacles per a diferents entitats (va mantenir sempre un vincle molt estret amb el teixit cultural de la ciutat) i equipaments musicals de la ciutat de Girona, una activitat que Lluís Brugués remarca perquè «en una època en la qual no hi ha les facilitats que avui tenim per a les comunicacions, va aconseguir portar a Girona les formacions musicals i els intèrprets més destacats del moment». Artistes com Arthur Rubinstein, Enric Granados, Joan Manén, Pau Casals o Eduard Toldrà van actuar a Girona gràcies a les gestions de Sobrequés, que amb alguns d’ells, com ara Pau Casals i Enric Granados, però també amb Juli Garreta i Enric Morera, va mantenir una estreta relació d’amistat.

La botiga de música de la Rambla. / Ajuntament de Girona/CRDI

Una de les obres de Tomàs Sobrequés que va tenir més recorregut temporal va ser la Casa Sobrequés (1904-1983), una botiga que sobretot en els seus inicis també va funcionar com a centre de difusió musical, programació de concerts, edició de música, lloguer i fabricació d’instruments, etc. La botiga va patir a més les conseqüències de les relacions de Tomàs Sobrequés amb el món de la política, centrada en la seva militància a la Lliga de Cambó i Prat de la Riba. La seva adscripció dretana i conservadora va provocar que en els inicis de la Guerra civil, l’any 1936, la botiga de Sobrequés fos saquejada per un grup de milicians d’esquerres (entre els qual hi havia, segons sembla, un música que devia diners a Sobrequés).

La militància política també li acabaria provocant problemes durant el franquisme, en aquest cas pel seu catalanisme: l’any 1940 va ser inhabilitat per exercir càrrecs directius en institucions culturals i d’ensenyament. « La FAI li va cremar la botiga i Franco li va robar l’alegria i la creativitat artística», va resumir el seu net Jordi en la presentació del llibre.

