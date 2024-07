La pornografia en menors: crisis sexuals d’adults

«Menys és res, però alguna cosa calia fer». Així valora la psicòloga i sexòloga de Gijón Nayara Malnero l’aplicació mòbil antiporno per a menors que el Govern preveu llançar a finals d’estiu, un fet pioner a nivell internacional. Amb el nom de Cartera Digital Beta, aquesta nova mesura, anunciada dilluns pel ministre per a la Transformació Digital, José Luis Escrivá, busca posar fi a una realitat cada vegada més habitual. Es tracta d’un wallet (portadocuments digital) que inclou el sistema de verificació de la majoria d’edat en l’accés a continguts per a adults, que culmina la fase de disseny d’una eina de la qual feia temps que es parlava.

Les conseqüències del consum de porno a edats infantils i juvenils no estan sent innòcues. Més aviat al contrari. Set de cada deu adolescents consumeixen pornografia de manera regular a Espanya, i el primer accés a aquest tipus de contingut es dona entre els 9 i els 11 anys. Gairebé 7 de cada 10 ho fan de manera freqüent, és a dir, ho han fet en els últims 30 dies.

«En els deu anys que fa que tinc una consulta mai havia vist la quantitat de menors amb problemes sexuals d’adults», assenyala Malnero, que explica trobar-se des de problemes d’ejaculació precoç i disfunció erèctil en nanos, per exemple, fins a ansietat per no poder portar a terme certes postures, passant per l’addicció al porno, la reproducció de patrons masclistes i la pèrdua d’habilitats socials, entre d’altres.

«Avançar l’edat de relacions i la pressió per imitar el que es veu en el porno» són, segons la sexòloga de Gijón, les dues principals raons d’una situació actual complexa i costosa de solucionar, malgrat el llançament d’aquesta aplicació.

El Govern espanyol ja havia anunciat fa mesos la seva intenció de tirar endavant un avantprojecte de llei orgànica per protegir els drets dels menors en l’àmbit digital, enfocat en el dret a l’honor, la intimitat i la imatge, així com la protecció de dades personals i l’accés a continguts d’acord a la seva edat. I allà entra l’app, amb un desenvolupament que es va explicar aquesta setmana. De moment no s’aplicarà a webs estrangeres, que tenen la majoria del porno. Tot i que el Govern espera que s’estengui en els pròxims anys.

Doble autenticació

«L’ocultació i el fet d’evitar alguna cosa genera més morbo», apunta Nayara Malnero en relació amb el funcionament de Cartera Digital Beta. La idea, expliquen des del Ministeri, és que aquesta aplicació mòbil «emmagatzemi de manera segura la credencial de majoria d’edat emesa pel Govern d’Espanya, que serà presentada davant la plataforma de continguts per a adults quan s’iniciï la sessió», incorporant, a més, «una doble autenticació per evitar que els menors hi accedeixin a través dels dispositius d’adults». Per complir amb la llei de protecció de dades, la credencial només comptarà amb un distintiu que identificarà l’usuari com a menor o com a adult, sense compartir altres conceptes com el nom o el document d’identitat.

Aquest sistema, unit també a l’«arquitectura de governança basada en llistes blanques de confiança que permet» que els actors del sistema s’identifiquin com a tals» vetarà per complet l’accés dels menors al porno. Ho prohibirà o, almenys, ho intentarà.

«No ho resoldrem tot. És important que aquest tema estigui en circulació, que se’n parli», al·lega la psicòloga i psicoanalista de Gijón Pilar Sampedro. «Pot estar bé, però no se sap si funcionarà. La llei que afecta el privat és complicada de regular i no resol totes les qüestions», afegeix Sampedro, que, no obstant, coincideix amb Malnero en la necessitat de continuar visibilitzant i normalitzant aquesta problemàtica tan estesa.

Feta la llei, feta la trampa

«El porno és allà. És un mercat. És necessari que es pugui parlar del tema, però no sé fins a quin punt aquesta mesura per si sola pugui fer alguna cosa», declara Pilar Sampedro.

«Feta la llei, feta la trampa. Ens n’anem sempre a allò més greu, que és que els nostres fills no vegin orgies, per exemple, però què passa amb l’erotització en els mitjans, a les xarxes socials, a la televisió...? Hi ha els grups de WhatsApp, TikTok, Twitter i totes les altres coses», esgrimeix, per la seva banda, Nayara Malnero.

Per la sexòloga de Gijón, el més important, la solució més duradora per eficaç i per econòmica serà sempre l’educació. «El més interessant i que és gairebé gratis és oferir una educació que en minimitzi l’impacte. Els xavals s’estan trobant amb contingut que els queda gran. Es necessita educació», sentencia així Nayara Malnero.