«L’arquitectura és fruit de l’ànima»

Passa de la quarantena (va néixer a Olot el 1982) i sembla més jove del que és en realitat. És un home seriós, d’aquells que té una filosofia a l’hora de fer les coses. Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) des del 2008, tot i que passà més d’un any a la Facultat d’Arquitectura de la Universitat de Porto (Portugal) i el seu Projecte de Final de Carrera va ser una Biblioteca-Ludoteca a la ciutat portuguesa d’Espinho. Postgrau de Paisatgisme i Màster en Teoria i Pràctica del Projecte Arquitectònic a l’ETSAB amb la tesina La Girona dels Carrers-Escala (2012). Des del 2008 professor a la Facultat d’Arquitectura de la Universitat de Girona i des del 2018 Professor al màster internacional d’arquitectura efímera d’Elisava. Guanyador de diversos premis FAD (Foment de les Arts Decoratives). Ha donat conferències, workshops i realitzat intervencions efímeres a diverses ciutats europees.

Per què va anar de Barcelona a Portugal?

Inicialment vaig guanyar un Erasmus, però m’hi vaig quedar un any i mig perquè eren els anys de la denominada «Nova arquitectura portuguesa», cada vegada més ben posicionada en el món arquitectònic i que atreia a interessats i experts. Em va interessar el fet que adoptessin els decrets de l’arquitectura moderna i els adeqüessin al lloc tot conservant la tradició i, sobretot, l’artesania, el saber fer dels artesans i els materials del lloc.

A mi, i perdoni, el paisatge urbà que darrerament més m’ha impressionat és el de Rotterdam. Les cases cúbiques de Piet Blom i Simon Ungers, el Markthal, l’Euromast... Vaig errat d’osques?

Són exemples excel·lents; de fet l’arquitectura reflexionada que vol transmetre i que té una base al darrera sempre és bona. Estic per l’arquitectura que provoca emocions per l’atmosfera, pels materials, que t’envolta i que et fa posar els pels de punta. La que entén el lloc i el converteix en paisatge, i la que parla més de buits que de plens. Potser aquest últim punt és el que defuig més dels exemples primers; no és tan el que són sinó el que amb la seva absència deixen ser.

Vostè és d’aquells que ha estudiat els pares de l’arquitectura moderna com Gropius, fundador de la Bauhaus, Aalto, Mies van der Rohe, Le Corbusier i Lloyd Wright?

Home, sí. Abans de posar-te a fer alguna cosa cal saber com ho havien fet els que t’han precedit. Estic treballant en un possible projecte al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona per al 2025 amb el director de cinema gironí Isaki Lacuesta i l’arquitecte Jaume Prat. Recordi que a la Bauhaus hi havia pintors com Paul Klee, Johannes Itten o Vassili Kandinski.

Vostè sembla un home molt reflexiu. Arquitecte ve del grec arkhós («primer», «guia») i tektón («constructor»). Com es guia una bona construcció, amb enginy o amb reflexió?

Segurament amb totes dues coses. A mi cada dia m’interessa més la filosofia i la història de la cultura i del coneixement. L’arquitectura és fruit de l’ànima, i és precisament feta perquè l’ànima la pugui transitar, la pugui notar i sentir, és feta perquè l’ànima l’habiti.

Només d’establir-se ja queden finalistes per als premis FAD alguns dels seus projectes: penso en el Llibre Pessebre del 2009. El 2011 guanya un dels premis FAD pel Magatzem dels Reis Mags d’Olot i el 2012 dos premis, de jurat i d’opinió, per la Factoria Fabra i Coats.

Aprecio els premis com a reconeixement, no com a competició, i és el perill que sempre tenen. En aquests casos, el fet de guanyar uns premis FAD va propulsar els encàrrecs, sobretot d’arquitectura efímera. Estem en un món que pensem que la confiança s’ha d’acreditar, i aquests tipus d’esdeveniments, en segons quin sector, donen aquesta credibilitat. Intento anar molt en compte que l’arquitectura que faig no sigui víctima de ser feta per a guanyar premis, i parli sempre des d’una òptica antropològica.

Tanmateix, a la primera dècada del segle, li seleccionen obres com Ombra de pètals (2014) i Habitare o Llar sense casa (2020), que va ser finalista a la Biennal d’Arquitectura 2021, guanya premis a les comarques gironines amb La casa dels 3 murs (2017) i obté una menció amb El Molí Vell de Sant Privat (2017), any en què el Firal d’Olot va ser seleccionat als premis FAD i a la biennal espanyola d’arquitectura.

Ombra de pètals va ser un projecte per experimentar amb la llum solar en l’espai públic, un ombracle que projectava la llum del sol a traves d’una superfície elevada que tenyia tot el terra i l’atmosfera de la plaça Catalunya de Girona. Habitare va ser una pregunta portada a la pràctica: podem fer una llar sense la necessitat de fer una casa? Els arquitectes podem fer cases, però malgrat ens pesi, és l’habitant que converteix la construcció en una llar, amb les seves partinences, els seus mobles, la seva ànima. Això era una reflexió portada a la pràctica, una invitació a veure, enmig d’una estructura urbana, una llar suspesa a l’aire. El Molí Vell de Sant Privat i La casa dels 3 murs són habitatges on hem portat teories que alteraven alguns estereotips de l’habitar, partint, en el cas de la casa dels tres murs, de teories de Adolf Loos amb La casa de un solo muro, en què, a partir de la casa del veí, amb un sol mur construïen la següent, un exercici interessant d’aprofitar els recursos constructius, que pot arribar a trencar motlles pel que fa a les normatives tant limitants que ara imperen.

Des del 2017 col·labora i realitza projectes conjuntament amb Àlex Posada, un creador visual i programador digital amb qui promocionà Media Interactive Design (MID). Sfera va ser una instal·lació al Lluèrnia del 2018 de tres centenars de bombetes que s’il·luminaven sincronitzadament amb la música i avui té gairebé 9.000 reproduccions a la xarxa. Què van ser Vermell i Aura?

Aura va ser un elogi als sentits, una peça feta per a ser viscuda, una invitació a anar al bosc de nit, feta de catorze anelles de llum instal·lades entorn d’arbres per il·luminar l’espai a ritmes de llum i música. El 2022 es va instal·lar a Oviedo i el 2023 al Retiro de Madrid. També ho hem fet envoltant columnes a la cripta de l’Església de la Reparació de Tortosa. Vermell va presidir la plaça de la Monnaie de Brussel·les aquesta passada Winter Wonders. Eren vuit esferes col·locades en forma de cercle que emetien llum vermella i so. Una de les esferes dirigia la resta i totes vuit vibraven en consonància, seguint la líder, creant patrons melodiosos i relaxants.

El 2017 guanya el concurs de remodelació del Firal d’Olot entre 22 projectes presentats i el seu va ser seleccionat a la Biennal d’Arquitectura 2023. Quines virtuts tenia el seu projecte que el van fer guanyador?

Aquest projecte el vàrem fer conjuntament amb l’Anna i l’Eugeni Bach, i amb l’Alba Colomer. Va ser un projecte de ciutat per fer un espai públic pensat des del punt de vista de la persona. Volíem fer un espai urbà on s’hi poguessin realitzar els fets quotidians i, a més, també hi hagués lloc per a realitzar-hi grans esdeveniments, un espai viscut.

També va instal·lar el Carrilló de vent al Pont Vell de Manresa (2021)...

El Carrilló és un exemple de com un fet puntual pot posar en relleu el patrimoni i invitar-nos a mirar-lo d’una manera diferent. L’arquitectura efímera ens pot invitar a reflexionar. El carrilló era una peça de tubs de 20 metres d’altura que dibuixaven un cercle just a l’arc central del pont gòtic. Un instrument que amb el vent sonava i que, a la nit, es convertia en una làmpada que significava el pont d’una forma diferent durant uns mesos.

Va guanyar concurs Changing Tracks (Canvi de pistes), un projecte europeu per realitzar tres instal·lacions, a Catalunya, Anglaterra i Irlanda; on les instal·larà?

Es tractava de fer intervencions artístiques a antigues vies de ferrocarril que s’havien reconvertit en vies verdes. Aquí vam fer la instal·lació a Tortosa, convertint el pont del ferrocarril en un teatre, on l’ombra dels vianants es projectava en el nou color que li proporcionaven les cintes de la intervenció, i que de nit el convertiren en una gran làmpada sobre el riu Ebre; a Irlanda, a Newport, una escultura rememorava el pas del tren, una part física dibuixava un fum espiralat i vermell al damunt del punt, mentre aigua polvoritzada generava una atmosfera etèria en sobre la infrastructura que travessava la ria; a Anglaterra, a Stanwick Lakes, una fita vertical ordenava el paisatge, les travesses de l’antic traçat ferri travessaven l’aigua fins a erigir-se en una escultura vertical de dues vies de tren.

D’entre tota la seva obra cívica, de què està més content?

El 2018 vam acabar la rehabilitació del pont de l’Estat de Tortosa sobre el riu Ebre. Actualment estem treballant en la zona esportiva de Sant Jaume de Llierca. Hem restaurat unes quantes masies a Olot, a Ridaura, a Sant Joan les Fonts i a Girona. Hem acabat fa poc el restaurant L’Equilibri d’Olot i la nau de transports de l’empresa Escapa. L’any passat, al cementiri de Juià i a Fitó de les Gavarres, vam fer-hi diferents peces efímeres que invitaven a la reflexió i que no deixaven de ser experimentacions en el camp de l’arquitectura i l’art. Vàrem realitzar també una Capella industrial a Castellbisbal, vinculat i fruit també del bonic significat de «capella», que s’origina per conservar un tros de capa de Sant Martí de Tours i, per a nosaltres té la utilitat de guardar el que calgui amb tot el seu component simbòlic. També l’any passat vàrem realitzar una intervenció a l’entrada feta per Toyo Ito al CaixaForum de Barcelona, Farbalà, una instal·lació feta amb més de 600 cortines de tul que feien d’ombracle a l’estiu i que dansaven amb el vent.

I entre mans, què hi té

Estem fent un show cooking d’uns 900 metres quadrats a Sils, just en el bosc dins el recinte industrial de la pròpia empresa. Estem en obres en un edifici simbòlic a Girona, rehabilitant també la masia. I ara estem submergits en algunes rehabilitacions i en un projecte en un bosc de França.

A Olot hi floreix l’arquitectura. Tenim entre d’altres l’estudi RCR, premi Pritzker 2017, que és el Nobel d’Arquitectura, Un Parell d’Arquitectes, que també ha obtingut darrerament premis FAD, per no parlar de Vayreda, Oliveras, Moreta, Ginabreda... Com s’ho explica?

L’Escola d’Art d’Olot, fundada per Tomàs de Lorenzana, és del segle XVIII; seguiren el Centre Artístic del XIX i l’Escola Pública de Dibuix i la de Belles Arts i Oficis. Això va anar deixant pòsit a la societat, com en deixà l’arquitectura modernista, primer entre la burgesia i després a les classes mitjanes... Els olotins hem tingut generalment interès per l’art, i ens ha convertit en un poble culturalment molt sensible als fets artístics, i en un indret on bufa un vent favorable a la creativitat.

Segons la xarxa, Bayona Studio és un taller d’arquitectes on es treballa amb l’experimentació i l’assaig com a mètode, la crítica com a aprenentatge, les emocions com a eina, la interpretació i el respecte a l’entorn social, físic i cultural, la il·lusió i la recerca intensa com a combustible. Perdoni, però si li demano un habitatge, no voldré gaires experiments a casa meva...

-Potser no volem experiments però sí que aplaudim l’evolució. Precisament l’arquitectura efímera ens permet aquesta experimentació, que podem anar dipositant amb fermesa en les obres que pretenen perdurar. L’ingredient que no pot faltar és la il·lusió, allò que ens fa portar els projectes a bon port. Qualsevol espai habitable ha de respondre a les millors expectatives del seu habitant, i no es pot limitar aquí; hem de facilitat l’espai perquè aquestes expectatives es multipliquin. L’espai ens condiciona molt la forma com podem viure. Són molt interessants les reflexions d’Edward Hall i la proxèmica de l’espai, a on estudia la relació de l’espai en els éssers vius. Al final com a arquitectes hem de ser bons antropòlegs.

Quants són al seu taller i quines són aquestes disciplines?

-Al taller, comptant les col·laboracions som quatre i mig. Estem a cavall de l’arquitectura, l’urbanisme, l’art, el paisatge, les instal·lacions efímeres i les escultures lumíniques, una barreja de disciplines que es complementen les unes amb les altres.

Expliqui’m això de l’escultura lumínica...

-La llum és una eina importantíssima; de fet sense la llum no existeix la visió. La llum significa, posa en relleu, subratlla, amaga, fa màgia i permet jocs de tota mena. Tot és llum.

I l’arquitectura efímera?

-Tota l’arquitectura és efímera, cosa que el nostre ego no ens permet ni de pensar. L’arquitectura que en diem convencional, o perdurable, no és res més que l’estructura de les ruïnes que hi haurà demà. L’arquitectura efímera és aquella que no té afany de perdurar; és un exercici de modèstia existencial. Quan fem una obra el primer que ens hauríem de demanar és fins quan pretenem que duri i, la segona, és si creiem que dependrà de nosaltres.

A Olot, des del 2012, el cap de setmana després del primer diumenge de novembre, se celebra Lluèrnia, considerat el festival del foc i la llum. Per dos dies, al vespre, es tanca la circulació d’un dels barris de la ciutat i s’hi exposen diferents instal·lacions de foc i llum. L’edició del 10 i 11 de novembre de l’any passat va tenir milers de visitants i va ser un èxit. Vostè en porta la direcció artística. Com es va originar tot això?

-Va sorgir d’un petit romanent que la Tena, la directora del Teatre, tenia l’any 2012. Ella, el regidor de cultura d’aleshores Pep Fargas i l’Anna Juárez van tenir la visió, la il·lusió i les ganes de tramar un festival de llum i foc, i el mateix dia ja m’hi havien embolicat. La idea era del tot engrescadora i il·lusionant. Aquesta idea ha anat agafant força i complicitats a nivell social i, sobretot, hem anat engreixant l’equip de Lluèrnia que no es podria entendre el festival sense aquesta base humana que ens ho creiem i que de forma altruista fomentem un laboratori urbà i social per mirar d’una forma diferent la ciutat durant uns dies.

Enguany hi vaig portar gent forastera i, a més de quedar admirats per la qualitat de les instal·lacions, van comentar que el festival havia de costar un ronyó a l’Ajuntament.

-En primer lloc, una de les virtuts de Lluèrnia és que no està promogut per l’Ajuntament sinó per una entitat de persones que treballen per aquest objectiu i que no té tampoc cap afany de lucre. L’Ajuntament hi col·labora en gran mesura econòmicament, ja que hi posa aproximadament tres quartes parts del que costa el festival, i a més ens posa moltes facilitats per tal que la proposta tiri endavant, ja que també és un benefici col·lectiu i comú. Per exemple, el festival Llum Barcelona, que organitza l’Ajuntament barceloní al Poble Nou, costa més d’un milió d’euros, i aquí estem al voltant d’una desena part. Lluèrnia no és un miracle, simplement és un fet cultural que està esdevenint tradició, ja que molta part de la ciutadania se’l sent seu i d’alguna forma o una altra n’és partícip.

Vostè també hi participa gratis et amore .

Em sento molt pagat d’una altra manera. És un projecte que l’he vist néixer i és una plataforma a on la creativitat es pot portar al carrer. És una manifestació artística i social, un camp d’assaig i alhora una família que es posa d’acord per fer reunions tot l’any i teixir el festival. Lluèrnia és un referent no pel que costa o pel que no costa, sinó per la capacitat de fer les coses, per la il·lusió de fer les coses, i això cada vegada ens costa més de recordar que és una bona fórmula.

El recorregut, del Parc Nou a la Plaça Major per l’Eixample Malagrida va ser molt encertat. El repetiran?

No, perquè cada any canviem i repensem el festival. Es tracta de posar llum i màgia a nous fragments de la ciutat perquè la gent els descobreixi. Lluèrnia vol ser un referent de laboratori urbà, per demostrar com el teixit social és capaç de posar-se d’acord en un projecte comú, un convit a la reflexió a partir de les instal·lacions de foc i llum.

Subscriu-te per seguir llegint