El bateig de la Cista de l’Escurçó

La cinglera de Sant Roc d’Amer descansa sobre materials paleozoics de la Serralada Prelitoral Catalana (era primària). És una monumental plataforma calcària, amb l’ermita romànica situada a la proa d’aquest enorme vaixell rocós embarrancat que emergeix entre les comarques de la Selva, el Gironès i la Garrotxa, on els seus cingles verticals superen els 50 metres d’altura. «... són dipòsits calcaris de l’anomenada formació Girona, que s’estenen ininterrompudament cap al nord-oest remuntant la vall de Llémena, des del peu de Sant Roc fins a la riera de la Barroca, i cap a l’oest, sobre la riera de Sant Climent, fins al curs del torrent del Sucurull». (El patrimoni geològic de les terres gironines: 300 elements singulars. Lluís Pallí i Carles Roqué. Universitat de Girona, 2009).

Les roques sedimentàries de la formació Girona s’anomenen habitualment Pedra de Girona en llenguatge popular. Aquestes calcàries s’utilitzen des de l’antigor com a roca ornamental de la construcció i la ciutat medieval de Girona -envoltada de pedreres on se n’hi obtenia- n’és un clar exemple, perquè una gran part del recinte monumental, els seus constructors el van bastir amb carreus farcits de nummulits, arrodonits fòssils marins de l’Era terciària. Una curiositat: el seu nom actual deriva de la forma llatina nummulus, que significa moneda petita.

Fa dies que tenim concertada la visita a una cista situada en aquesta zona que encara no té nom, descoberta per nosaltres a finals dels anys 80 del segle passat, que interessa al Grup de Canet: un col·lectiu d’excursionistes inquiets que estassa els camins perduts que conduïen a coves i balmes, cims i cloterades, fonts i masies i vestigis arquitectònics de totes les èpoques, inclosos els megàlits prehistòrics, amb la intenció d’agregar-los, si no hi figuren, al que ha de ser el nou mapa Alpina de la Vall de Llémena, on també hi consten la Serra de Finestres i la muntanya de Rocacorba.

Rep el nom de cista una estructura de pedra construïda a l’antiguitat per fer-hi enterraments. Son agrupacions simples de lloses; poden ser quadrats i de mida petita per fer d’ossari o rectangulars, grans, on s’hi enterrava el cadàver sencer. Si la de Sant Roc era una cista amb túmul, podem assegurar que l’acumulació de terra i pedres ja no existeix. També ha desaparegut la llosa de la cobertura de la fossa. La cista mesura uns 2 metres de llarg per uns 80 centímetres d’ample i està orientada d’est a oest.

Tombes tancades

El terme de cista s’ha fet servir des dels primers estudis sobre el megalitisme de Catalunya per a referir-se a les sepultures amb lloses de petita grandària, tant si es tractava de fosses enfonsades, considerades del neolític mitjà, com si eren aèries i cobertes per un túmul. Es tracta sempre de tombes tancades, construïdes per a no ser reutilitzades i que, per tant, contenen generalment inhumacions úniques o dobles, efectuades simultàniament (Els monuments megalítics. Josep Tarrús i Júlia Chinchilla. Quaderns de la revista de Girona, nº 37).

Aparquem els cotxes a tocar la ruïna del Gelabert i ens saludem i presentem, perquè no ens coneixem personalment. Som els següents:

- Grup de Canet: Joan Hugas, Toni Cuerda, Víctor González, Jordi Carreres i Toni Ramon.

- Arqueonat/Associació Arqueològica de Girona (AAG): Jordi Casadevall, Ivan Bustamante, Marc Franch, Albert Aulines i Joan Abad.

Ens carreguem l’equip a l’esquena i, amb decisió i bona energia, enfilem el camí que ens portarà a la base dels cingles de Sant Roc i, per afinar bé el recorregut, hem pensat que primer visitarem la Balma de la Xemeneia i tot seguit pujarem pel grau sense nom situat a la dreta de la Balma, on, al capdamunt, hi buscarem la cista, que és una senzilla estructura de pedra utilitzada a l’antigor per enterrar-hi els morts, i que ja fa anys o segles que algú va rebentar sense contemplacions. Farem un important canvi de cota. Passarem dels 270 de can Gelabert als 425 on hi ha emplaçada la cista, en a penes 500 metres de distància lineal, entre ambdós punts.

Quan passem per la cota 350, aproximadament, i a l’altura del Cau Negre, l’Albert i jo recordem immediatament que, en una anterior i antiga excursió, ens vam adonar de la presència d’un escurçó, que estava escarxofat al cim d’un arbust i pràcticament a tocar del corriol on transitàvem. El temut rèptil no es va immutar, perquè el matí era fred i ell estava encara en estat de letargia (apardalat, per descriure’l col·loquialment). El teníem al davant i a poc menys d’un metre d’on havíem de passar. El vaig fotografiar amb el zoom des d’uns 2 metres i en vaig obtenir unes imatges força clares. Mentre maniobràvem a una distancia prudencial, ell es va quedar allí, sense immutar-se i esperant l’escalforeta del sol per activar-se, i nosaltres vam acabar sota el cingle, cremant xiruques i amb la pelussa del clatell eriçada com vulgars primats (que ho som).

Mentre deixem enrere l’anècdota i la posició aproximada de la bèstia i ens dirigim a la base del cingle, decidim que primer visitarem el Cau del Llop, que és una petita cavitat a tocar d’un torrent de poc recorregut situat a uns 350 metres a l’esquerre de la Balma de la Xemenia, a la dreta de l’inici d’un grau que ens permetria salvar amb facilitat, però amb esforç, la cinglera. És un conducte càrstic estret, de recorregut incert i de molt mal passar, a causa dels ensorraments que hi ha uns pocs metres enllà de la volta d’entrada. Tot i això, un de nosaltres hi entra i la llum del frontal es difumina en la negror del catau. Ho aprofitem per fer-nos-hi unes fotos i descansar.

Quan surt, a les mans hi duu alguns fragments de ceràmica grollera, arrossegats per l’aigua, perquè quan plou fort, la muntanya l’utilitza com a desguàs del sistema, aquest petit conducte. Potser és més llarg del que aparentment sembla i a l’interior hi ha algun espai més ample, ara barrat, però anteriorment destinat a ritus funeraris o a un petit espai d’habitació. Ho ignorem. Deixem les restes de ceràmica on els hem trobat i tornem per on hem vingut.

19.000 anys

Reculem, doncs, i ens aturem una estona a la Balma de la Xemeneia i aprofitem l’avinentesa per explicar-los, al Grup de Canet, els avatars i mals entesos que ha patit aquest jaciment, d’una banda i de l’altra, el resultat de l’estudi dels vestigis descoberts i estudiats d’aquesta malaguanyada estació arqueològica, d’edat solutriana, amb una datació d’uns 19.000 anys, ocupada per cromanyons en la plenitud de l’última glaciació quaternària, la més freda del darrer milió d’anys.

I per acabar enfilem el grau situat a la dreta de la balma i sense gaire dificultats, localitzem la cista situada a prop del cingle, a la cota 425, aproximadament. En Joan Hugas, resolutiu, pren les coordenades i fitxa de seguida l’enterrament i el grau i els anomena Cista de l’Escurçó i Grau de l’Escurçó: dos nous topònims per al mapa Alpina. Feina ben feta, acabada i gaudida, que també és important.

Dinem al restaurant Can Quer, al Pasteral, on ens acompanya l’amic Santi Serra, soci històric de la nostra entitat, que ha vingut des de Calella perquè li feia il·lusió estar amb nosaltres i també perquè va ser ell qui va facilitar el contacte, a través d’en Toni Ramon, entre en Joan Hugas i Albert Aulines.

