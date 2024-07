«El consum de vi baixa però hi ha més marques»

Ferran Vila (Girona, 1974) va viure tres anys molt intensos exercint de sommelier del restaurant Atempo a la Fortalesa de Sant Julià de Ramis: el va obrir el mediàtic xef Jordi Cruz l’estiu de 2018, a finals de 2020 se li concedia una estrella Michelin, i el març de 2021 s’anunciava el seu tancament per la mort de l’impulsor del projecte, l’industrial joier Ramon López, i per les dificultats econòmiques derivades de la covid. Un cop acabada aquesta etapa, Vila va decidir dedicar-se a preparar la seva participació en una competició. I va ser un èxit: a finals d’abril de 2022 guanyava la 27a edició del Campionat d’Espanya de Sommeliers «Tierra de Sabor», celebrat a Madrid durant el Saló Gourmets. Era un punt d’inflexió en una carrera que havia començat l’any 1997 quan ell i el seu germà Jaume (amb l’ajut del pare) van comprar el restaurant La Banyeta de Palol de Revardit i el van convertir en un establiment de referència a la zona. Amb el seu germà a la cuina, Ferran Vila es va fer càrrec de la sala amb un coneixement molt bàsic del món del vi, que va anar millorant en els anys posteriors. Va fer el curs de sommelier de l’Escola d’Hostaleria de Girona, va visitar cellers, va parlar amb productors i va aconseguir un reconeixement en el sector que el va portar a ser el responsable a Girona de l’Associació Catalana de Sommeliers. Després de vint anys, el 2017, els germans Vila van decidir tancar La Banyeta i Ferran va iniciar una brillant carrera en solitari que ha passat per Atempo, per l’exercici de la docència, i per la col·laboració en diversos projectes relacionats amb el vi i la gastronomia. Precisament aquesta entrevista va ser feta a principis del mes de juny, el dia que es presentava el celler Sant Llop de Miànigues (Porqueres), una iniciativa amb la qual ha col·laborat Ferran Vila.

Com recorda el final de La Banyeta i l’arribada a Atempo?

Quan portàvem 20 anys a La Banyeta, el 2017, amb el meu germà ens vam plantejar que calia un canvi, perquè la gent ens demanava cada vegada més que volien fer grups, més càterings... I això és el que encara porta ell, ara amb el nom d’Àpats by Jaume Vila, que és un model d’obrir el restaurant només per a grups exclusius. I jo el 2018 vaig tenir l’oportunitat d’anar a posar en marxa el restaurant Atempo a la Fortalesa de Sant Julià de Ramis amb el grup Àbac del xef Jordi Cruz, per portar-los la part de sumilleria i de sala. Vam omplir la muntanya de vi, vam fer la formació de la gent que hi venia a treballar, i així vam arrencar. I hi vam estar tres anys, fins el 2021, amb la covid pel mig.

Van ser tres anys bons, oi? Es va aconseguir l’estrella Michelin i el restaurant era reconegut, però van passar coses...

El propietari es va morir i la situació va canviar, però fins llavors amb els objectius que tenien Jordi Cruz i el grup Àbac anava tot molt bé. Treballàvem a tope, amb la pressió que suposa un restaurant gastronòmic, que és un altre estil de negoci.

Vostè va deixar la sala del restaurant i la va canviar per la docència i l’assessorament... Està a l’Escola d’Hostaleria de Girona, oi?

Estic a l’Escola d’Hostaleria i des del 2003 formo part de l’equip docent dels sommeliers que surten de Girona. Aquest any també he estat director d’un curs d’enologia per a la Fundació Universitat de Girona, i durant 5-6 anys he fet un curs com a director de cervesa, estils i maridatges.

I participa en projectes com el del celler Sant Llop de Miànigues...

Aquest és un projecte més seriós perquè està al costat de casa, i ja els coneixia, i t’ho agafes d’una altra manera. També he col·laborat amb altres cellers de nova índole com pot ser Mas Clarella, que encara hi tinc contacte, a Vidrà. He ajudat a enfocar cartes de vins de restaurants, segons la cuina que fan, i també he fet formació de personal i disseny de l’estructura de la sala. He estat ara per exemple un any i mig aixecant un projecte d’hotel a Casa Anamaria, a Ollers, amb el xef Pere Arpa. I en tinc d’altres, de projectes, també amb el món de l’oli, que això no ho puc avançar, però sí que serà un projecte molt interessant, sobretot per entendre l’oli com a producte que fem a Catalunya i que a vegades no valorem prou.

Com va anar que fos campió d’Espanya de sommeliers?

Entre 2003 i 2016 vaig ser el president de l’Associació Catalana de Sommeliers per a la província de Girona, i evidentment els presidents no poden participar en concursos. Però quan ho vaig deixar em van animar: «Ja que has estat president, per què no t’hi apuntes?», em deien. I bé, vaig començar el 2017, que vaig quedar tercer, i el 2018 vaig quedar campió de Catalunya, que donava dret a anar al campionat d’Espanya. I el primer any vaig quedar dels 10 primers. Després va venir la covid i el concurs no es va fer. Però quan va tancar Atempo el 2021 vaig tenir la possibilitat de dedicar-me uns mesos a preparar el concurs, i vaig fer-ho.

Li va anar molt bé i va guanyar el campionat d’Espanya del 2022... Aquestes coses donen reconeixement...

És un reconeixement personal a la feina de 30 anys en el món de la gastronomia, i té aquest valor. Que diguis «soc campió d’Espanya» dona forces per continuar, penses «no ho fem tan malament».

Vist des de fora, sembla que cada cop hi ha més cellers, i que intenten tenir més cura el seu producte. És així?

Des de fa 20 o 25 anys, aproximadament, hi ha la tendència a fer petites elaboracions o a crear nous cellers. Hi ha hagut un canvi de paradigma en el món del vi cap a la qualitat. No hem de deixar de banda que el consum del vi va baixant, però hi ha més marques al mercat. Com més marques o més referències tenim, més tipologies de vins diferents, més punts de vista diferents. També sorgeixen més formes d’entendre el vi: vins biodinàmics, ecològics, biològics, naturals... Hi ha més cervells, tothom pensa diferent i tothom és apte per fer l’estil de vi que cregui. Això fa que les etiquetes s’hagin multiplicat...

És bo, o pot fer que la gent es perdi?

Crear noves etiquetes i l’aposta per la microzonificació que s’està fent a nivell mundial, és a dir, parcel·lar i posar nom a un vi d’una parcel·la perquè té unes característiques especial, d’una zona fer-ne subzones, etc. està molt bé per anar acotant d’on ve aquell vi, però a nivell de consumidor final ho deixo en l’aire, possiblement hi ha saturació.

És potser per a gent molt especialista, no? Un consumidor més general potser el que vol és un vi bo, entre cometes...

De fet, aquesta és una de les coses que parlem amb sommeliers i cambrers. Al cap i a la fi som nosaltres els que som al peu del canó, ets un cambrer que estàs servint el vi. I la gent vol que siguis més senzill. A l’hora de comentar no vol tantes complicacions, que fan que a vegades ens diguin que els que estem en el món del vi som un grup molt elitista. Hem de transmetre-ho d’una manera més afable.

Ha explicat que treballa per a restaurants i per a hotels... Es busca, això que vostè explica? Perquè també sembla que cada vegada hi ha més preocupació als restaurants i als hotels per tenir una bona carta de vins, almenys més variada, i mirant cada cop més cap als vins propers...

Quan prepares cartes de vins primer de tot mires l’establiment. Evidentment hi ha el gust personal, però l’has de deixar una mica a part. I fer, per exemple, un 50% de vins d’un gust personal, però l’altra meitat, o més de la meitat, has de veure quin públic té aquell establiment, de quin origen, i buscar les referències que poden agradar a aquest públic. Els hem de fer contents, al cap i a la fi. Tothom vol vendre vi per fer un negoci, però el client ha de sortir content i si ha demanat una segona ampolla, millor. I llavors ve la segona part, que seria coordinar-ho amb el xef que hi ha, o el cuiner, per la tipologia de menjar. I anem agafant tots aquests inputs per trobar els vins que combinen bé amb la tipologia de menjar, amb la clientela, amb les característiques del local... I tot plegat és una eina perquè a la gent li agradi el vi i que conegui la cultura del vi.

Aquesta selecció de vins algú l’ha de vendre al client, el cambrer de vins, el cambrer.... I el sector de l’hostaleria i de la restauració en general diu que no hi ha personal per a la sala, que costa molt trobar treballadors. A la cuina no hi ha tants problemes, diuen, és més fàcil, però a la sala... Ho veu, això? Què es pot fer?

Això de la sala també fa uns anys que dura. Els cuiners han agafat més prestigi, són com estrelles de futbol, cuiners vestits de blanc i amb el gorro poden sortir a la televisió i tenen seguidors. I la sala ha quedat una miqueta en segon terme. La gent suposa que en un restaurant hi haurà algú que li servirà el vi, però no s’ha valorat la importància que un bon personal de sala hagi d’estar format, que són moltes hores d’estudi, i no té res a envejar a un cuiner. Al cap i a la fi, els cicles de formació són iguals per a qui es vulgui dedicar a la sala com per a qui es vulgui dedicar a la cuina. Després vindrà la pràctica, evidentment, i l’experiència on vagin a treballar, però estan igual de preparats.

I què ha passat?

Potser és la imatge que s’ha donat aquests últims quinze anys, amb aquest tipus de cuina emocional que més que un cambrer necessita un transportador de plats. I s’ha anat perdent aquella cosa més clàssica però interessant d’anar a restaurants on hi hagi un maître que desfaci un salmó davant del client.

O que prepari una salsa a la taula amb una premsa....

Exacte. Hi ha molta feina a fer per recuperar això. Ens hem de posar al dia.

Però la gent jove no vol estudiar-ho... Per exemple, a les escoles d’hostaleria diuen que tenen places lliures de sala, en canvi de cuina omplen de seguida. Com es genera aquest interès en la gent jove?

De mica en mica, intentant explicar que la sala també té fruits. Sembla que un cambrer, al cap de deu anys de fer de cambrer, ja no té futur. Doncs bé, hi ha concursos de sumilleria, concursos de Catskills de cambrers que a Girona han sortit campions d’Europa.... S’ha de crear aquest punt, no de competició, però sí de dir «ets el millor en aquesta feina i la gent es pot emmirallar en tu». Incentivar més. Hauríem de donar més força a la sala i poc a poc s’anirà fent. Però és cert que anem lents...

Amb la pandèmia també ha canviat una mica el xip en qüestió d’horaris i jornades, i aquest és un tema delicat en l’hostaleria... És complicat no treballar en cap de setmana, per exemple...

Per al personal de sala o l’alumnat de sala que entra amb passió i amb ganes, no crec que sigui un problema el cap de setmana, perquè per a qui realment sent aquesta feina, això és secundari, ja s’entén que has de treballar de caps de setmana. Evidentment les jornades i les hores setmanals s’estan regularitzant, i això és una cosa paral·lela, en la qual els empresaris han d’ajudar i entendre-ho i fer-ho tot factible.

Com veu el vi de l’Empordà, el vi de les comarques gironines, en general? S’accepta de manera generalitzada que hi ha hagut una millora. Per exemple, quan vostè va començar a La Banyeta, no sé quants vins tenien de l’Empordà i no sé quants en posa ara a les cartes d’altres restaurants.

Jo sempre he tingut vins de l’Empordà. Tinc la sort de voltar molt, anar a molts països, i tastar moltes coses, i sempre que soc en un indret demano un vi local. I a casa meva la filosofia des del primer dia va ser apostar per l’Empordà. Evidentment vaig tenir Rioja i Ribera, però el primer, Empordà, per dir «aquí fem això». I recordo que fa vint anys hi havia 14 cellers, i quatre eren cooperatives, i ara n’hi ha una cinquantena, i en van sortint, hi ha gent que agafa parcel·les i porta a vinificar a un altre costat... S’ha embotellat més, per tant es mima molt més el producte final.

I es nota?

Sí, però és cert que en molts llocs s’ha d’anar polint, perquè encara tenim aquella presència de vins corpulents, vins rústics... Que a l’Empordà hem d’entendre que és així pels terrenys i la climatologia, i perquè les garnatxes i les carinyenes tenen un pes important. Però es van polint. Això no vol dir que hàgim de fer vins d’onze graus i mig, perquè no tindria raó de ser, però cada vegada més hi ha grans vins i grans enòlegs que estan treballant com mai i fent una bona feina a la terra de l’Empordà i de Girona. Pensem que la DO Empordà ja fa dos anys va superar els 6 milions d’ampolles, i quan vam passar dels 5 ja ens pensàvem que era la bomba. I hi ha molta diversitat, a més. Vas a botigues especialitzades i pots trobar 150 referències de l’Empordà, això és bonic, tot això es fa aquí. I la diferència, si hi ha un bon sommelier o un bon cambrer al darrere, sigui en una botiga o en un restaurant, és que pot explicar que tot és d’aquí, però que és diferent, perquè a Cantallops té un estil i a Palafrugell un altre. I veure aquesta diversitat de vins és fantàstic per al conjunt de la zona.

Ha dit abans que ha baixat el consum de vi? Tenen dades?

Sí, estem parlant a nivell europeu i a nivell mundial. I a Catalunya, per tant. Fa vint anys havíem arribat als 18-19 litres per persona i any. Aquest any entenc que el tancarem a 11. L’any passat va estar a 10. Es redueix paulatinament...

Per què? Pel canvi d’hàbits? Perquè en el món del vi, ara ho dèiem, es treballa millor i s’elabora millor, i es vol vendre millor...

Per les tendències de les noves generacions que pugen. Hi ha una cultura més healthy, baixa en alcohol o sense alcohol, amb alternatives a les begudes alcohòliques... Molts restaurants d’alt nivell a Europa estan introduint begudes sense alcohol en els seus maridatges, des de kombutxes suaus a infusions amb te... La gent no demana tantes begudes alcohòliques, en general. No és que el vi sigui dolent, al contrari, cada vegada és més bo. És una mentalitat de consum general, no és del vi en si.

