El nudisme retrocedeix: «Només som uns quants valents pocavergonyes»

Quan un es creu l’amo de tots els secrets de la seva terra pot emportar-se una desagradable sorpresa al veure que el seu amagatall ha sigut descobert. Però per als nudistes no hi havia cap vergonya a ser vistos mostrant el cos com va arribar al món. Però ara aquest noble art es troba en decadència.

El moviment va tenir el seu auge als anys 80, junt amb el corrent hippy, com una forma d’«alliberament» per part dels joves després de 40 anys de franquisme. No obstant, avui dia la proliferació de les xarxes socials, la massificació de gran part de les cales tradicionalment nudistes i el neopuritanisme han posat en perill aquesta pràctica.

«Als anys 80 tots els que fèiem nudisme érem gent jove», explica la nudista Apolonia Alou. «A la gent gran ni els passava pel cap, potser veies algun estranger, però poc més», relata. Per a Alou ara tot «és al revés», ja que la gent jove «no es despulla» i els únics que ho fan són els de la seva generació, «els hereus del moviment hippy».

«La gent s’ha tornat més puritana, abans ningú es maquillava per anar a l’institut, les noies no portaven sostenidor i anàvem despullats a la cala, formava part de la llibertat que havíem aconseguit», assegura Alou.

En una cala amagada a prop de Deià, a Mallorca, es troben dos joves fent nudisme. «El nudisme és estar totalment en pau amb el teu cos, és treure’t tots els complexos, és una forma d’alliberament», assegura la nudista Marga Pellicer. «No et trauràs la roba davant de la gent si no estàs d’acord amb tu mateix», sentencia la dona.

A la recerca d’intimitat

No obstant, no només la quantitat de complexos més nombrosa ha fet decaure el nudisme entre els joves. Un dels problemes més grans és la massificació de les cales. «Quan un fa nudisme a les cales i no en una platja és perquè busca intimitat», explica Mateu Jaume. «Si aquestes es massifiquen per culpa dels mitjans de comunicació, cada vegada hi haurà menys nudistes. Perquè era una cosa privada i ara és xauxa», assegura.

Una breu recerca per internet permet trobar una fantasiosa i enorme llista de les cales i platges típicament nudistes. La intimitat, la màgia i l’ocult cada dia desapareix una mica més a cop de clics.

Cala Mago, a Mallorca, va ser tradicionalment un feu nudista, però avui dia la seva massificació provoca que pocs vulguin exposar el seu cos. Només hi ha quatre persones despullades, tots homes estrangers de més de 40 anys.

«A mi m’és igual, però crec que a la gent li pot fer una mica de vergonya despullar-se si està tot ple», assegura l’Andrew. «He vist per internet que era una platja nudista, però sembla que sols ens hi atrevim uns quants valents pocavergonyes», fa broma en anglès John Wilson.

Des que el Congrés dels Diputats va eliminar el delicte d’escàndol públic l’any 1989, el nudisme a les platges és legal i està permès. No obstant, hi ha una regressió en diversos àmbits.

A Mallorca, l’Ajuntament de Ses Salines va fer un intent de prohibir el nudisme en totes les platges del seu territori l’any passat. Inclosos enclavaments on aquesta pràctica era tradició, com serien Es Trenc i Es Carbó. L’alcalde va acabar reculant davant les protestes i va limitar el nudisme a totes les cales urbanes, com Cala Galiota. Aquesta ordenança posava en el mateix nivell d’escàndol anar nu per la platja i tenir relacions sexuals a la sorra.

Prohibir el nudisme a Es Trenc seria com prohibir la carn de porc als pobles de Mallorca. Aquesta platja verge compta amb una tradicional zona on la gent sempre ha nedat sense roba. Encara avui dia, molta gent continua despullant-se sense complexos per entrar al mar.

«Jo he estat tota la vida venint aquí, però cada vegada hi ha menys gent, i sobretot menys joves. Són tots guiris», explica Biel Martorell. L’home creu que «com més gent hi ha, les persones creen més complexos», tot i que a ell ja li «és igual», perquè té «una edat».

L’amenaça de ser fotografiat allunya alguna gent de voler mostrar el cos despullat. «A Es Trenc hi ha un boig amb els cabells arrissats que hi va a fer fotografies a la gent despullada o en topless», explica la María. «Això treu les ganes de treure’s la roba», sentencia.

Entre dos nudistes de vegades es crea un sentiment de companyia i es formen uns vincles molt profunds que potser no es constituirien si la gent estigués vestida.

«Tens un cigarret?», li pregunta un senyor nudista des de dins del mar al periodista del Diario de Mallorca, del grup Prensa Ibérica. «Passejar en boles és el millor que hi ha», explica. «M’has caigut molt bé, xaval, si tingués un porro, me’l faria amb tu», afirma.

