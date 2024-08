«Ningú es nega a mirar Júpiter amb un telescopi»

Convertir el teu hobby en la teva feina és el somni de moltes persones, però tan sols uns quants afortunats ho aconsegueixen. Xavi Nieto i David Fernández van fer de la seva passió un negoci, ara, més d’una dècada després de començar la seva història empresarial, compten amb un projecte més que consolidat dins del món de l’astronomia.

L’any 2012 va néixer Telescopiomania paral·lelament a Aventuramania, dins de l’empresa Mania Online. Amants de la natura, van tenir la idea de crear un negoci amb el qual poguessin gaudir de les seves aficions: l’esport d’aventura i l’observació de l’entorn. «La idea del nostre projecte va néixer a través de la fusió dels valors afegits que podíem aportar. Jo, pel meu coneixement que tenia del món del material de muntanya, per això vam crear la botiga Aventuramania, i a més a més la meva llarga experiència en comerç online, i en David aportava tot el coneixement que tenia en el món de l’astronomia», explica Xavi Nieto.

David Fernández era proveïdor d’una empresa del sector de l’astronomia dedicada als telescopis, Celestron. Fernández proveïa a un projecte empresarial on treballava Xavi Nieto, allà es van conèixer i va sorgir una amistat que va derivar en una iniciativa conjunta.

Xavi Nieto i David Fernández amb el telescopi Sky-Watcher 350P FlexTube. / Marc Martí

Inicialment, la idea que tenien els fundadors de Mania Online era vendre productes d’aquests dos sectors a través d’internet. Tanmateix, ja en els seus inicis tenien una petita botiga a Sant Gregori. «Ens va anar molt bé durant cinc anys, fins que el negoci va anar creixent tant que la botiga ens va quedar petita», exposa Nieto. Actualment, compten amb unes instal·lacions a Girona, al polígon de Domeny. La seva nau és de gairebé 1.000 metres quadrats, d’aquests utilitzen 250 com oficines i uns altres 250 com a showroom.

L’auge de l’astronomia

Tots els esforços de la companyia se centren ara per ara en Telescopiomania. De fet, els fundadors expliquen que a poc a poc estan deixant Aventuramania. «Dins d’aquest mercat tenim molts competidors molt grossos, molt importants, molt poderosos i estem en un procés d’abandonar aquesta línia», detalla Nieto.

Alguns dels telescopis a la botiga. / Marc Martí

Tanmateix, en aquest període de transició estan combinant ambdues marques. «Dins d’aquest sector hi ha alguns petits microsegments que més o menys ens funcionen i ens interessa mantenir», relata Xavi Nieto. Tot i això, el cofundador admet que el mercat «ens ha demostrat durant aquesta fase de transició que l’astronomia s’està fent més gran perquè cada vegada hi ha més interès, tant per l’astronomia com per la ciència en general. Doncs el que fem és concentrar els nostres esforços en tots els nivells. Des d’esforços comercials, de màrqueting, financers, logístics per encara aprofundir més en l’àrea de l’astronomia».

«Quan vam crear aquest negoci vam fer un petit estudi de mercat de quin percentatge de la població tenia sensibilitat per a l’astronomia. Fent unes quantes quadratures vam arribar a la conclusió que un 4% o un 5% de tota la població tenia cert interès, que no vol dir que arribessin a tenir un telescopi o ho volguessin observar directament. Recentment, algú va treure un estudi, una dada, i va dir que aquest 4 o 5% avui dia ja arriba al 10% de la població. En 10 anys s’ha fet aquest sector el doble de gran del que era, realment és molt interessant», explica Nieto.

Per exemplificar aquest interès, els socis relaten una prova que fan sovint. «Quan estem a fires o esdeveniments, li preguntem a la gent si vol mirar Júpiter a través del telescopi. No hem trobat mai ningú que ens digui que no. La curiositat per veure la Lluna o el Sol, per veure els planetes o qualsevol objecte que hi hagi, és una curiositat innata que tota persona té», exposa Fernández.

Els cofundadors de Telescopiomania consideren que «el mal que ha fet a l’afició ha sigut la visió que tothom tenia que l’observació astronòmica era difícil i cara», tanmateix, i asseguren que l’astronomia s’ha «democratitzat». «Fa 30 anys sí que era així, però en l’actualitat, gràcies a l’evolució tecnològica, cada vegada els telescopis són més econòmics i porten més tecnologia que ajuden que li sigui molt fàcil el fet de poder trobar els objectes en el cel, que seria la part més difícil», diu David Fernández.

Un dels aparells d’observació exposats. / Marc Martí

Segons relaten, qualsevol sense cap experiència amb telescopis els pot fer servir. «Hi ha telescopis que tu només els engegues, et connectes per wifi a una aplicació, el telescopi automàticament sap a quin lloc de la Terra es troba i tu dius vull veure aquest objecte i automàticament te’l troba i t’està enviant la imatge directament a la teva tauleta o mòbil», assegura Fernández.

Però no tots els telescopis ofereixen aquesta possibilitat. Per això, els dos socis han començat una nova línia de negoci sota el nom d’Astroxperiences. En aquesta, ofereixen serveis d’observació i divulgació, de consultoria i assessoria a astronomia i astroturisme i serveis de lloguer de telescopis i planetari. «Vam rebre moltes peticions de clients que tenien un telescopi i potser no el sabien fer anar quan se l’havien comprat o li volien treure tot el suc, o també gent que ens venia a demanar que si féssim sessions d’observació per grups», exposa Fernández. «Aquí no ens dediquem a la venda del producte, sinó que és la venda de serveis per complementar, o bé per la gent que vol fer un curs de formació de telescopi, o vol fer un curs de formació en astronomia», afegeix.

Gran ventall de productes

Telescopiomania ofereix un gran ventall de productes enfocats tant per a principiants com per a experts en astronomia. De fet, la companyia és proveïdora de l’Institut d’Astrofísica de Canàries, de l’Agència Espacial Europea i de moltes universitats. Amés, compta amb clients a tot el món. «Tot el que existeix en el mercat de l’astronomia, nosaltres ho toquem», afirma David Fernández. Ells es defineixen com «una botiga de barri portada al món online», per l’assessorament que ofereixen a tots els seus clients, ja sigui en astrofotografia observació, entre d’altres.

La companyia gironina ven telescopis que van dels 100 euros fins als 100.000. Els cofundadors destaquen la importància de la qualitat dels seus productes. «No acceptem treballar amb cap marca que ofereixi, per exemple, plàstic òptic en lloc de vidre», explica David Fernández. «Avui dia, pots anar a qualsevol gran superfície o botiga genèrica i solen vendre’s telescopis de qualitat mediocre. Nosaltres venem telescopis de qualitat digna, perquè amb la teva primera observació puguis tenir una experiència molt guapa de dir, ostres, és que estic mirant per un telescopi i estic veient coses espectaculars», diu Xavi Nieto.

A la botiga també hi ha microscopis. / Marc Martí

La companyia gironina no només ven material i ofereix experiències d’astronomia. El Ministeri de Defensa adjudicava recentment a Telescopiomania un dels més projectes més innovadors en astronomia per a la detecció de brossa espacial. L’objectiu era que l’empresa contribuís amb la seva experiència en el disseny i posada en marxa de material astronòmic, òptic i especialment en astrofotografia al projecte Sauron (Sensor Array for Unattented Robotic Observation). El projecte ja està en fase de proves. «La nostra tasca va ser, en combinació amb els tècnics del Ministeri de Defensa, cooperar en el que seria el disseny de les necessitats per a aquest requeriment de poder fer el seguiment de brossa espacial», diu Fernández.

Actualment, l’empresa compta amb una plantilla de set persones i factura gairebé tres milions d’euros anuals.

