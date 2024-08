Johnny Weltz: profeta i pioner del ciclisme a Girona

Ja se sap que bona part de la fal·lera pel ciclisme a Girona va venir per l’arribada a la ciutat de la superestrella caiguda Lance Armstrong el 2001. Des de llavors la Província no ha deixat de rebre esportistes i equips professionals convertint-se en tota una capital internacional de la bicicleta. Molts veïns, de fet, s’han plantat i n’estan farts. Avui sembla haver-hi el consens que cal regular la situació, però qui va ser realment el pioner d’aquest boom? Qui va dur els primers professionals i el campió del Tour de França a Girona? I encara més, qui va ser el primer a descobrir el paradís ciclista d’aquest territori? Totes aquestes preguntes tenen una sola resposta: Johnny Weltz.

Avui viu a Montagut i té uns apartaments al Barri Vell de Girona on, curiosament, no admet ciclistes, però nascut a un «mal barri» al centre de Copenhaguen el 1962, aquest danès va començar a pedalar quan tenia tot just set anys, amb el germà. Va despuntar en algunes curses, arribant a ser segon al mundial en ruta amateur de 1985. Lech Piasecki, el guanyador, és recordat com un gran contrarellotgista amb cinc etapes al Giro i seria el primer polonès a vestir el groc del Tour. Però Weltz també va fer carrera vivint els seus millors anys després d’haver-se instal·lat a Olot. Quan salta a professional amb el Fagor, francès però amb base al País Basc, viu una època a Sant Sebastià. Venia de París i a tots dos llocs recorda «mal temps» a la primavera. «Però tenia un amic, el meu company Pere Muñoz, que viva prop d’Olot, i em va dir que hi anés una setmana a entrenar». Va quedar «totalment enamorat» i, és clar, va decidir anar-hi a viure. El primer gran ciclista del pilot professional s’instal·lava a la Província de Girona, que avui n’acull un bon grapat i del més primer nivell.

Weltz té una etapa al Tour, el 1989 al Puy de Dôme / CEDIDA/AFP

Els millors dies de la carrera de Weltz venen després d’establir-se a Olot. Això va ser el 1986 i, al cap d’un parell d’anys, firma la seva millor temporada. El 88, encara al Fagor, guanya una etapa al Tour de França coronant una escapada al mític Puy de Dôme. Aquell Tour se l’enduria Perico Delgado, que va ser tercer cinc minuts darrere el danès. Encara el 88, Weltz guanya una altra escapada, ara a la Vuelta, a Sant Quirze del Vallès. El curs següent, ja a l’equip ONCE, va ser el primer líder de la Itzulia i campió de Dinamarca. Girona li va provar bé. «El clima era millor, hi havia muntanya, i la natura era brutal... és clar, a La Garrotxa tot és verd, i vaig trobar-hi casa meu». Quin indret tan diferent de la «industrial» Donostia, on «plovia, nevava», i el mallot vermell i blanc li quedava negre. Integrar-se tampoc va ser un problema, sobretot gràcies a l’esport, ja que no aprèn castellà fins que fitxa per l’ONCE. El seu fill, que a vegades el visita a Montagut, sí que parla català.

Weltz va venir a Girona, a part de per les condicions del territori, perquè «un ciclista professional té la sort que pot viure un vulgui». I a partir d’aquesta idea basteix el seu gran projecte com a director d’equips un cop es retira. «Des dels setze anys la meva vida havia estat ciclisme, i Motorola m’oferia seguir en aquest món». L’any següent dirigirà el US Postal d’Armstrong. Én aquesta època porta els primers nord-americans a viure i entrenar a Girona, inclòs el mateix Armstrong o Christian Vande Velde, que anys enrere va assegurar que sense Johnny Weltz ningú més hauria vingut a Girona.

Pedalant davant del pilot de la selecció danesa / CEDIDA

Crear una «societat» ciclista

Tal era la seva ascendència sobre aquests ciclistes que fins i tot la policia n’estava al cas. «Una vegada em van trucar perquè havien trobat dos nois meus a la Rambla, beguts i enfilant-se a un fanal. Em van preguntar si volia que els espantessin i van passar unes hores al calabós», riu. El danès va sentir-se «una mica com el pare» dels joves. Coneixia bé la solitud professional i creu que «no estar aïllat et reforça mentalment i millora el rendiment». A més, ressalta com «els americans sempre es cansaven d’Europa i volien tornar abans dels trenta, però a Girona allargaven i alguns feien famílies i tot». De les gestions, rai, «teníem un advocat que ens arreglava als papers, un amic al banc que ens obria un compte, els ajudàvem a trobar un cotxe... això era molt còmode, recordo que a París vaig trigar mesos a tenir assegurança».

Ha dirigit diversos equips des de Girona / Marc Martí

Veu complert el somni de crear una «societat» perquè «els pares, saben que el seu fill estarà bé si va a Girona». L’últim lustre ha vist que «tot ha anat molt ràpid», especialment per l’arribada del ciclisme femení. «Jo també deia que n’havíem de tenir i ho completa molt, la gent es coneix, es casa...». El seu rol inicial, això sí, ha quedat enrere. «Abans en moltes entrevistes insistia mencionant Girona, Girona, Girona, però ara amb tantes empreses volen que vingui gent i fan propaganda». Alguna vegada hi ha participat i també s’anima quan rep trucades per ajudar equips a instal·lar-se a la ciutat on ha arrelat: Hi ha provat projectes propis, com el «mal negoci» d’una botiga de bicis al Barri Vell, o els ja consolidats apartaments d’ara, pels quals, com que és fuster, ha fet llits i mobles.

Així, és la viva imatge de la massificació ciclista que alguns veïns denuncien. El seu parer és que això fa «que no hi hagi botigues buides», i defensa que «no s’ha de matar en general un turista que és bo i també gasta diners als pobles del voltant». Té la sensació d’escoltar «massa negativitat» i que «s’ha de ser constructiu». En aquest sentit, té la impressió que «els polítics ho estan tallant bé, però alguns no compleixen prou les lleis». Es refereix tant als qui fan «eslàloms a tota pastilla» per la Rambla com als «lloguers il·legals». Ara bé, també adverteix que la indústria ciclista a Girona «creixerà molt més».

La seva botiga va ser «un mal negoci» / Marc Martí

El fracàs de dur un equip gironí al Tour

Per això reclama més seguretat a les carreteres i la creació de rutes com les que tenen als Alps, «ben indicades», per a crear «un eix de ciclisme» Girona-Banyoles-Olot. Un altre incentiu, creu, seria crear «una Copa Girona» on es corregués els caps de setmana de primavera i que «duria 200 o 300 estrangers». Amb un projecte així està convençut que el desaparegut equip Bellsolà, de qui va ser director esportiu, s’hauria pogut mantenir quan va haver de dissoldre’s ara fa uns tres anys. El motiu va ser econòmic, després que la fleca gironina hagués de retirar-se del projecte per raons personals.

Quan el 2019 va presentar el Bellsolà, Weltz tenia l’ambició de dur-lo al Tour. Tot i la potència ciclista que és, Girona no té un equip propi a l’elit ni gairebé ciclistes. «No hi ha un ambient creat», diu el danès, «molts s’acaben posant a treballar». Aquesta era una de les raons de néixer del Bellsolà, que va arribar a ser un conjunt sub23 important i apuntava amunt amb invitacions de França o Itàlia. «Vam parlar amb empreses de la Província, Kern Pharma o Sandro Rossell, però no ho vam aconseguir, feien falta com a mínim 250.000 euros». Els desplaçaments són cars i ell i més gent de l’estructura treballaven desinteressadament. «Havíem arribat a tenir 400 fans donant suport econòmic, és una espineta i fa pena». Des de llavors, aquest especialista a crear equips se n’ha distanciat. «És molt cansat discutir sempre per diners».

Un director en l’era del «doping»

Al ciclisme, Weltz les ha vist de tots colors. De cigarretes i whisky abans de les curses a dietes hipercontrolades, de córrer amb gorra als cascs i mallots aerodinàmics, però, destaca la «industrialització» de l’esport. «Ara hi ha especialistes i potser ni coincideixes amb un company tot l’any», reflexiona. «Tens el teu mecànic, massatgista, director... i intermediaris. Abans feies un bon any i anaves a negociar tu directament. Ja no tens aquest toc, tampoc amb el públic, perquè si feies un cafè a la plaça abans de sortir la gent venia a demanar-te autògrafs i eres accessible. Això també feia que hi hagués públic, que menys al Tour a les sortides costa».

El canvi més obscur que ha viscut, i de ben a prop, va ser el del dopatge. «El pitjor que et pot passar a la vida». Llavors era director i la situació era «d’estrès constant perquè no controlaves què passava». Sabia que tenia ciclistes dopats. «Venia un control i era incert, havia de defensar gent davant la premsa quan no volia...». Però la corrupció era tal que «al més alt nivell, o hi entraves o et retiraves. Per competir un parell d’anys més no valia la pena, però algú que ha sigut ciclista tota la vida no ha estudiat i si ho deixa té un problema, era una roda».

«Era una plaga», i ningú n’estava al marge. Tyler Hamilton, de fet, va acusar Weltz de donar doping a George Hincapié. «No sé ni com puc defensar-me. És absurd. Fa un parell d’anys vaig coincidir amb Hamilton per un projecte i no parava de disculpar-se. Li deia que callés. Se sentia culpable. Dol, però la vida segueix. I això que recordo parlar amb ell, a una París-Niça, i dir-li si estava segur d’allò que prenia, però no podia fer res perquè entra el metge i té privacitat amb el corredor», assegura. Certs ciclistes es negaven a fitxar si no era amb el seu metge.

Weltz també va ser testimoni del cas més important de dopatge potser de l’esport: el de Lance Armstrong. L’estrella nord-americana volia anar al Tour tot just superat un càncer, però Weltz, el seu director a l’USP, no ho va permetre. Armstrong va enfadar-se i l’any següent el danès era subdirector. «És l’estil d’en Lance», apunta.

Va tenir temps de veure canviar el rendiment del nord-americà. «Es dopava i no ho sabia. Després d’abandonar a la París-Niça va dir que volia marxar a Amèrica. Creia que no el veuria més, però al cap d’uns mesos volia tornar i era brutal, guanyava curses... però és que mentrestant havia anat a Itàlia». D’allà sortia el doping. En un futur, l’UCI retiraria el palmarès d’Armstrong, inclosos set Tours, però Weltz no sap si estar-hi d’acord o no: «Queia malament i la personalitat li va anar en contra».

Després de deixar l’USP, sense deixar Girona, va tenir èxit sobretot amb el TIA-CREFF/ Slipstream/ Garmin (avui, Education First). «Un dels dies més feliços de la meva carrera», assegura, «va ser quan l’equip va dir que tindria zero tolerància amb el dopatge. Ja no hauria de prendre decisions com fer proves a un ciclista que havia entrenat amb Rasmussen (un campió dopat) i fer-lo fora en confirmar les sospites».

No és un cas aïllat. «El que em molesta», diu Weltz, «és que hi ha gent que segueix al món del ciclisme. Per això no se’n parla, perquè hi ha por i gent implicada». Només els qui ho van viure saben fins a quin punt arriba el fang.

Subscriu-te per seguir llegint