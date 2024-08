Uzbekistan: La perla desconeguda dela Ruta de la Seda

Perla desconeguda aquí, no a Euràsia ni a Àsia Central. I per això aquest reportatge. Per fer justícia a un sorprenent desconeixement. Sens dubte, a la Casa Àsia (de Barcelona i Madrid) fan el que poden, però no arriben al gran públic. Val a dir, també, que alguna cosa hi té a veure l’absència d’ambaixada espanyola en aquest país, tot i que sí que en té l’Uzbekistan a Espanya. I si Espanya, en reciprocitat, en tingues també a l’Uzbekistan? D’aquest país en parlaré, doncs, en homenatge als que fa anys a l’Uzbekistan estan bastint ponts amb la cultura espanyola, així com a aquells que han esdevingut preuats professors, intèrprets, traductors o guies, que a més, són membres de la Asociación de Profesores de Lengua Española a l’Uzbekistan, a destacar Abdun Nasar. Sense oblidar els que estan bastint aquí ponts amb l’Uzbekistan, a destacar Anna Gafurova, resident a Catalunya fa molt temps.

Fa 35 anys vaig estar en aquest país atret per la Ruta de la Seda i Samarcanda. Fa poc hi he tornat. Una constatació que crec obligat fer atesa la percepció que hi ha en l’inconscient col·lectiu fruit de certs estereotips provocats pels mitjans de comunicació i el relat occidental i etnocèntric de molts governs envers els països àrabs i islàmics: l’Uzbekistan és un dels països més segurs del món, i net!

Rambla de Tashkent, la capital / A.S.

Com que l’inici del viatge va coincidir amb pocs dies de diferència amb l’assassinat de tres turistes catalans a l’Afganistan, hi ha qui posa en el mateix sac aquest país amb les cinc repúbliques ex-soviètiques de l’Àsia Central, que per cert, poc tenen ja de soviètiques i poc d’islàmiques (doncs són estats laics). Això no vol dir que no tinguin encara estatus diplomàtics d’amistat i cooperació amb Rússia, o que més del 80% de la població sigui musulmana i practiqui lliurement la seva religió. Per ser més precís majoritàriament sunnita.

Renéixer de les cendres

Dit això, el tipus de societat en la qual ens trobem és una societat força cohesionada i occidentalitzada en relació a allò polític i econòmic, però tot s’ha de dir que malgrat el seu recent passat sota sistemes autoritaris, post-soviètics, actualment gaudeixen d’una democràcia més homologada. Amb matisos i gradacions a les diferents repúbliques. I en relació a l’economia ja han passat els temps de la dependència del conreu de cotó, que va assecar el Mar d’Aral, tot i que ja poc s’ha pogut fer per revertir la seva minva, o la dependència absoluta de Rússia. Hi ha indústria pesada, manufacturera i concessions de multinacionals, juntament amb un sector estatal encara solvent, vull dir no desmantellat o recuperat de la implosió Gorbatxov, que, pel que sembla, no és gaire ben recordat en aquest país, i no només per la gent gran.

Pa típic uzbek artesà de consum diari. / A.S.

L’Uzbekistan ha renascut de les cendres mil·lenàries de mausoleus, monuments, mesquites i madrasses, de les més belles del món (de fet, constantment ens trobem amb el cartell de «patrimoni de la humanitat reconegut per la Unesco»), per la joventut del país (si ens hem de guiar pels estàndards de país independent, des del 1991), i per la mitjana d’edat, ja que l’índex de natalitat és força alt, de 3,3 fills per família, que per als nostres estàndards de l’Europa envellida ho és molt. Resulta ben patent que estem amb alts índex de natalitat, on són ben visibles a peu de carrer les botigues de joguets, de tot tipus i colors ben vius, de petits patinets, bicicletes de quatre rodes, mini-cars, etc. Així com també comerços amb grans aparadors de bressols, de tot tipus, format i preu.

També és una evidència visible, no només a les grans ciutats, el negoci que hi ha al voltant de les bodes. És una tradició que va a més, modernitzada, estesa a totes les classes socials i que aplega restaurants sobretot, però també un conjunt d’actors socials i econòmics (agències de viatges, màrqueting, càtering, taxis, autocars, orquestres, mesquites, etc.) més enllà del que significa a nivell social, familiar, gastronòmic i cultural, doncs són esdeveniments multitudinaris. La boda més senzilla arreplega un mínim de 300-400 persones.

Un casament uzbek actual. / A.S.

També crida l’atenció que la sanitat no és pública. L’assistència hospitalària ho és, però no la despesa mèdica i farmacèutica. De fet, el que aquí veuríem de bars a cada cantonada, allà són farmàcies...Multitud de farmàcies (Dorichona en uzbek).

Farmàcies a Bukhara. / A.S.

Però entrem a l’Uzbekistan de tota la vida, que és com dir entrem a un dels trams més famosos de la Ruta de la Seda, i a Samarcanda (Marakanda, el seu nom antic en persa), avui amb 550.000 habitants sent la segona ciutat del país després de Tashkent, la capital. Capital amb un imponent «metro» de l’època soviètica, que per imponent i espectacular ja val la pena visitar-lo (de fet és atracció turística).

Dues petites i grans referències històriques. La primera d’Alexandre Magne, quan deia «tot el que he sentit sobre la bellesa de Samarcanda és cert, tret que encara és més bella del que mai podria haver imaginat». La segona del famós viatger àrab Ibn Batutta, quan la va definir com «una de les ciutats més ben construïdes i perfectament belles del món». Hi hauria una tercera, molt desconeguda, d’un altre viatger i explorador, espanyol en aquest cas, castellà per ser precís (estem parlant de 1403) com va ser Ruy González de Clavijo, que va escriure l’obra més detallada d’aquells temps sobre Samarcanda, traduïda a multitud d’idiomes. De fet a l'Uzbekistan i a tot a l’Àsia central se’l reconeix al mateix nivell que Marco Polo i Ibn-Batutta. I a Samarcanda és recordat amb el nom d’un carrer ben cèntric.

El metro de Tashkent. / A.S.

Seguim amb l’Uzbekistan actual, un país on ja no trobarem barbuts pel carrer, dones tapades amb vel, ni les mesquites a vessar. Sentirem la pregària del muetzí, certament, però no amb la freqüència i volum d’altres països islàmics. I on les dones van més o menys cobertes amb mocadors al gust de cadascuna.

Tampoc trobarem monuments a Lenin i ben pocs edificis de factura soviètica. De fet, tradició i modernitat són una constant. Amb una xarxa ferroviària moderna, trens de l’època soviètica (alguns encara), d’alta velocitat espanyola (Talgo model 250, amb nom Afrosyob -el nom de l’antic poblat que va precedir a Marakanda-) i d’altres països europeus. I per cert, en construcció amb conveni amb la Xina d’un dels ramals de la línia de tren de la Nova Ruta de la Seda xinesa.

Una xarxa de comunicacions vials decent, atenent que està travessada per dos deserts (el Kizylkum i l’Aralkum), on el gruix de turismes són de la marca Chevrolet! Tots blancs, com el 95% de la flota de vehicles. La raó? Repel millor la calor. També trobem la marca coreana Daewoo que també te concessionària, Kia i d’altres. Per cert, la xinesa Chery també. És a dir, que els cotxes xinesos que aviat es començaran a fabricar a Barcelona, a l’antiga Nissan, ja circulen per l'Uzbekistan...Són petites pinzellades.

Les marques de begudes multinacionals també hi són presents i la Pepsi i la Coca-Cola de forma simultània pels carrers, bars i restaurants. La mateixa Pepsi té l’exclusiva de patrocini d’una gran avinguda a Tashkent, la capital.

Ja fa temps que la construcció d’hotels i grues és visible per tot arreu. Hotels de luxe, i també molts hotels-boutique, ja que el Govern fa temps que els subvenciona amb la idea de disseminar teixit econòmic de proximitat.

No s’entén la seguretat d’aquest país sense l’hospitalitat i amabilitat que es traspua per tot arreu, que si a més es dona en un marc d’immersió amb la gent local, el tracte i la cura que tenen del teu gaudi i confort és extraordinari. I això ens porta a totes hores al te, essent la beguda nacional per excel·lència, que no tapa l’altra beguda nacional per excel·lència, el vodka!

Millor que el Taj Mahal

Tornem a les mesquites, madrasses i mausoleus. Fa 35 anys no vaig poder visitar ni la cinquena part del que he vist ara. És impressionant. En algun cas grandiloqüent o sobrer. En qualsevol cas, només per la plaça Reghistan de Samarcanda, ja val la pena anar a l’Uzbekistan. Supera amb escreix el Taj Mahal i no és una opinió feta venir. Contemplar a qualsevol hora, això sí, evitant el pic d’hores i dies turístics, les madrasses d’Ulugh-Beg, de Tilya-Kori i de Sher-Dor, és un espectacle que transcendeix els cinc sentits.

I posats a recordar que som al bressol de la saviesa mil·lenària, aclarir que durant segles i encara ara a nivell molt local, a les madrasses no s’estudiava únicament l’Alcorà, també s’estudiava filosofia, lògica, geometria, astronomia, àlgebra, trigonometria, matemàtiques, poesia, àrab, persa, dret, medicina i és practicava dibuix, pintura, artesania, etc. Com podem oblidar d’on venim?

Però no voldria acabar sense fer un esment al venerat, enaltit i recordat com heroi nacional Emir Temur. Cal fer un desviament de les rutes turístiques i anar a una ciutat amagada i per descobrir la petita localitat de difícil pronunciació Shakhrisabz, que vol dir «jardí verd», el lloc on va néixer Timur. L’Emir Temur. El monument o palau Ak-Saray «palau blanc», que va fer construir el propi Timur, i on volia ser enterrat, satisfarà la vostra expectativa.

L’estàtua d’Emir Temur (Tamerlan) a Shabrishabz. / J.Mª. VALENT

Per acabar, tornem a Cadis i a Ruy González de Clavijo. Com he dit, especialment a Samarcanda, l’igualen en categoria a Marco Polo i Ibn Batutta, sobretot perquè va fer d’ambaixador del Rei Enric III de Castella, i amb qui Timur va tenir profitoses converses i regals, per tal de tenir-lo d’aliat enfront l’imperi otomà, amb el qual estava enfrontat. De fet Timur va triar l’aliança amb Castella i no amb la Xina per enfrontar-se a l’imperi otomà.

Doncs bé, gràcies a l’interès per Ruy González de Clavijo i l’aposta hispanista de dues universitats uzbekes, s’han inaugurat fa poc a Tashkent i Samarcanda dos seus del Centro Hispano-Uzbeko. És per aquesta raó, entre altres, que recomano la lectura del que va ser l’obra cim de Ruy, Embajada a Tamorlan, ja que és de justícia històrica fer-ho, apart de gaudir d’una gran obra de la literatura de viatges.