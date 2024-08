El fotògraf que copsa l’essència de la música en directe

Professionalment, la seva va ser una carrera «curta, però molt intensa», que li va permetre deixar testimoni visual de dues dècades en què a Catalunya «van passar moltes coses». Francesc Fàbregas (Sant Just Desvern, 1950) mostra aquest estiu a Sant Feliu de Guíxols una part important del seu treball fotogràfic amb l’exposició En directe, que es podrà visitar fins al pròxim 30 d’agost a les dues primeres plantes de l’espai El Monestir i que aplega unes 400 instantànies de concerts que l’autor ha immortalitzat al llarg de la seva vida com a fotògraf, sobretot en les dècades dels 70, 80 i 90. La mostra ha arribat al municipi baix-empordanès en el marc del festival de la Porta Ferrada.

Grans figures internacionals de la música com Leonard Cohen, David Bowie, Tina Turner, Bob Marley o Bruce Springsteen conviuen en aquesta exposició amb artistes catalans com Gerard Quintana de Sopa de Cabra, Ovidi Montllor, Manolo García o Loquillo, entre molts d’altres, mostrant la mirada personal que Fàbregas va aconseguir captar durant els seus concerts. «Amb aquesta exposició el que vull és ensenyar que hi ha diferents maneres de mirar» assegura Fàbregas, al mateix temps que subratlla que malgrat que alguns retrats «són encàrrecs», la mostra parteix en certa manera de preguntar-se si «és possible fer retrats en directe».

«Buscar aquell moment en què no és una fotografia d’estudi, no és una fotografia preparada. Però la mirada que en aquell moment pot tenir, acaba oferint una dualitat que pot fer dubtar a qui la mira» apunta. «La gràcia de la fotografia és que cadascú té la seva pròpia mirada, i aquesta acostuma a ser diferent» afegeix.

El cantant David Bowie actuant a París l'any 1976. / Francesc Fàbregas

En una part de l’exposició s’hi pot trobar una sèrie de retrats que permeten veure «aquells moments que el públic no acostuma a veure», amb coneguts artistes de talla mundial preparant-se abans dels concerts o descansant un cop aquest havia acabat, al seu camerino. «Aquests moments m’encanten. És una situació interessant tant per l’artista, que es troba en el seu moment de reflexió, com pel fotògraf, que està atent» assevera el fotògraf barceloní. Per posar un exemple sobre aquests moments únics que ell mateix ha pogut captar en diverses ocasions, Fàbregas recorda la fotografia que el 1976 va poder fer a David Bowie -i que també forma part de l’exposició En directe: «El vaig poder fotografiar en un concert a París i vaig aconseguir capturar un moment en el qual ell es troba pensant en altres coses. Es nota com si estigués en un altre univers».

Un vincle amb els músics

Inevitablement, el fet de retratar molts concerts d’un mateix músic, ha fet que Fàbregas hagi arribat a establir una certa relació amb l’artista. Tot i que assegura que amb les estrelles internacionals no és tan habitual, sí que ha arribat a teixir amistat amb molts dels músics espanyols i catalans que ha fotografiat. «Quan vaig començar a retratar concerts, Manolo García, Los Burros o Loquillo també estaven començant. De fet, els vaig fer fotos per algunes portades de revista. Així que, amb la confiança que s’establia, algunes vegades ells mateixos ja em trucaven per demanar-me que els fes unes fotografies».

Preguntat per quin és el seu artista preferit com a fotògraf, Fàbregas ho té clar: «Bruce Springsteen és, amb diferència, l’artista més agraït per fotografiar». «Pel seu tarannà, proximitat i carisma, és el meu favorit». De fet, sobre el veterà cantautor nord-americà, el fotògraf barceloní acaba de publicar, Bruce Springsteen. Barcelona 1981 (Editorial Milenio, 2024), un llibre que recorda el primer concert del Boss a la capital catalana, el 21 d’abril de 1981. El volum inclou les fotografies del mateix Fàbregas, així com testimonis de persones que van ser presents en aquell esdeveniment. Per contra, el retratista reconeix que Bob Dylan és «tot el contrari» a Springsteen i recorda que l’any passat, en els dos concerts que va oferir al Gran Teatre del Liceu, a Barcelona, l’autor de la icònica Blowin’ in the wind va prohibir als espectadors accedir al recinte amb els seus telèfons mòbils.

Mick Jagger, dels Rolling Stones, arribant a Barcelona el 1976. / Francesc Fàbregas

Si bé com a fotògraf el barceloní es queda amb Springsteen, confessa que com a amant de la música, l’artista que més ha seguit i el que més l’ha marcat és el canadenc Neil Young. «Em posa la pell de gallina, tant en el seu vessant més tranquil com en el més rocker». assevera sobre la figura de l’autor de temes ja clàssics del rock internacional com Heart of Gold, Cinnamon Girl o Rockin’ in the Free World entre molts altres. Fàbregas recorda que l’any 1980, en un concert que Young va oferir a la ciutat francesa de Lió, va agafar el cotxe, acompanyat per la seva dona embarassada, per fer els quilòmetres que fes falta per poder veure al seu ídol.

Anècdotes de fotògraf

Pel que fa a les anècdotes viscudes al llarg de la seva llarga trajectòria en el món de la fotografia, Fàbregas recorda quan va acompanyar al llavors director de la revista musical Rockdelux, Damián García Puig, a fer una entrevista al cantant Eric Clapton. «Era l’època en la qual ell estava embolicat amb la dona d’en Ringo Starr i tot just es trobava sortint de les drogues. Recordo que el representant de l’Eric Clapton ens va donar una llista d’assumptes sobre els quals no podíem preguntar. Un cop a dins, en Damián va preguntar sense filtre, perquè portava tota l’entrevista molt ben preparada».

També recorda la vegada que Bob Marley va actuar a l’illa d’Eivissa, l’any 1978. «En aquells temps, Àngel Casas presentava l’espai Popgrama a Televisió Espanyola i, per amistat, em vaig poder afegir al rodatge d’un reportatge. Aconseguir seguir un artista com en Bob Marley des que va baixar de l’avió, passant per l’assaig, fer-li una entrevista a una casa de pagès i finalment assistir al seu concert va ser un autèntic regal». Tot i això, Francesc Fàbregas també rememora que quan li van fer l’entrevista «no se l’entenia». «L’Àngel i en Carlos Tena van tenir molta feina per seguir la conversa» afegeix.

Bruce Springsteen actuant a Barcelona el 1981. / Francesc Fàbregas

Fer fotografies i gaudir de la música

La concentració, per poder capturar aquell moment únic que en tot concert s’acostuma a produir, impedeix a molts fotògrafs, que al mateix temps es declaren melòmans, gaudir com la resta del públic de la música en directe. Fàbregas explica que és realment «molt difícil» estar pendent de la música que sona quan s’està fent fotografies, malgrat gaudir d’una posició privilegiada a primera fila. «Sempre que puc reivindico el treball amb la càmera analògica. En aquells anys en els quals vaig fer més fotos, anaves amb un rodet de 36 fotos i havies d’estar tan concentrat que, tot i que rebia sensacions que m’agradaven, sobretot quan veia un artista o grup que m’agrada, en el fons estava centrat en la meva feina. La concentració per a mi és bàsica», puntualitza.

De l’«Sputnik» a «Òpera en Texans»

A banda de deixar testimoni fotogràfic de centenars de concerts, Fàbregas ha dedicat gran part de la seva trajectòria al món audiovisual. A principis dels vuitanta va entrar a treballar a TV3, on va exercir diversos càrrecs. Va ser el creador de l’Sputnik, l’històric programa dedicat a l’actualitat musical que es va mantenir en antena al llarg de dues dècades. El nom de Fàbregas també es troba vinculat a altres populars formats de temàtica cultural emesos per la televisió pública catalana com Hidrògen, Karakia, Silenci?, Loops!, Territoris, K33, Colors en sèrie i Òpera a Texans, entre altres.

