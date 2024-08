«Avui ens fan pagar per coses que fins ahir eren gratis»

A Jenny Odell (San Francisco, 38 anys), docent de la Universitat de Stanford, li preocupen les subtils però efectives trampes quotidianes que ens imposa la vida moderna. Fa tres anys va denunciar en un assaig com l’economia de l’atenció ens segrestava cada dia sense adonar-nos-en. Ara, a ¡Reconquista tu tiempo! (Ariel), crida l’atenció sobre l’aclaparador ritme en què vivim, sempre amb la llengua fora, sempre postergant els nostres veritables interessos. En els dos casos, la seva proposta és tan revolucionària com òbvia: parar, dir no i tornar a la mesura humana.

Diria que aquesta reflexió és filla de la pandèmia?

En realitat, la idea del llibre va ser anterior, però en aquells mesos vaig poder veure, com vam veure tots, fins a quin punt el temps cobrava una dimensió diferent. De sobte, estàvem tancats a casa amb un ritme lent per fer-ho tot, però per la finestra vèiem el repartidor que continuava corrent amb el cronòmetre a la mà. Va passar la pandèmia i hem tornat al ritme d’abans, i el sentiment que observo al meu voltant, a la feina, en els alumnes, en els amics, és que continuem vivint amb la sensació que el temps se’ns esgota, que no arribem. L’ansietat i la distracció són els trets d’aquesta època.

Per què arrosseguem aquesta sensació?

Marx ho va explicar molt bé. La tecnologia ens permet estalviar temps, però la lògica capitalista reinverteix aquest temps en el sistema per continuar produint. Perquè l’objectiu no és el temps de vida ni el benestar de les persones, sinó el creixement econòmic i la productivitat, i mentre aquesta lògica continuï manant, seguirem sent esclaus d’aquesta manera de viure. Fixi’s en el reciclatge. Tenim tecnologia de sobres per fer objectes duradors i espais saludables, però fabriquem escombraries i espais tòxics perquè és el que interessa al capitalisme: que no pari la màquina i l’economia continuï creixent.

El temps és un producte?

No ho veiem perquè anem dins d’aquesta màquina, però el temps és un material que comprem i venem diàriament. Quan treballes per a algú, el seu rellotge ordena la teva vida, igual que el teu rellotge ordena la vida de les persones que treballen per a tu. Prendre consciència d’això és revolucionari, perquè obre la porta a poder organitzar-nos d’una altra manera, amb un altre ritme. Al final, per molt que correm, el dia només té 24 hores.

El més ric és el que té més diners o més temps?

Depèn d’on ho pregunti. Al meu país, el culte als diners és tal que hi ha workalcoholics que dormen a l’oficina per guanyar més dòlars i presumeixen de com n’estan d’ocupats. No obstant, tots voldrien tenir més temps per a ells. El més preocupant és que fins i tot els que tenen més control sobre les seves vides, apliquen aquesta lògica productivista al temps lliure.

«La vida s'ha convertit en un gran centre comercial»

És molt crítica amb la forma com hem acabat concebent l’oci.

La vida s’ha convertit en un gran centre comercial. Tot són experiències que es compren i es venen, llogues circumstàncies que involucren persones i després marxes, tries una experiència en un menú i pagues pel temps que hi dedicaràs. Però la vida abans era una altra cosa. No tot el temps s’hauria de traduir en diners.

Parli’m d’aquesta confessió que fa al seu llibre: «Desitjo fer alguna cosa, no consumir experiències, però buscant maneres de ser, només trobo maneres de gastar».

Avui ens fan pagar per coses que fins ahir eren gratis, i em preocupa tant que això estigui passant com que no ho estiguem veient. Tinc un profund desig de vivències i trobades amb persones i llocs que siguin autèntics i reals, però només se m’ofereixen versions empaquetades en forma de reels d’Instagram. Tot s’ha convertit en una commodity, tot és un bé consumible amb preu de venda al públic.

I això com es canvia?

El més cridaner és que sota d’aquest frenesí en el qual vivim batega en tots un profund desig de viure d’una altra manera, amb més calma, apreciant cada vegada més les coses que requereixen temps. Com anar al cine, on cada vegada les pel·lícules són més llargues. Tinc fe en aquesta capa de desig col·lectiu. I això és molt important: el canvi ha de ser col·lectiu, no individual, que és el que imposa aquest sistema de vida.

A què es refereix?

Això no s’arregla anant-se’n cadascú per la seva banda a buscar un manual d’autoajuda per sobreviure a la seva quadrícula i adaptar-se a aquest ritme de vida. S’arregla parlant amb la persona que tenim al costat, expressant com ens sentim i mirant d’arreglar-ho junts. Vinc del país més capitalista i individualista del món, però fins i tot aquí també poden canviar les coses. Li poso un exemple: la recent vaga dels guionistes de Hollywood. Conec molts d’aquests autors i vivien cremats i marginats per la indústria. Però es van unir, van plantar cara i van aconseguir moltes reivindicacions.

Estàvem parlant del temps i hem acabat parlant de política.

Perquè tot té una transcendència política des del moment que vivim en una comunitat. Després del desastre del Katrina, a Nova Orleans es van crear comunitats molt interessants. L’huracà va forçar la gent a sortir de casa seva, tocar el timbre del veí i començar a parlar. Va passar igual en la pandèmia. Aquestes interrupcions són molt útils, perquè ens fan veure la vida des d’un altre enfocament.

Què li sembla la proposta de treballar només quatre dies a la setmana?

Interessant, però s’ha de fer amb justícia i per a tothom. I no pot consistir a fer en quatre dies la feina que abans fèiem en cinc, ni a guanyar menys diners. El que és positiu és que cada vegada hi ha més gent parlant del temps, perquè veiem que no som feliços amb la relació que mantenim amb el rellotge. Intueixo que el temps serà més present en les nostres demandes socials en el futur immediat.

Al seu llibre llança una idea trencadora: cultivar temps. Com es fa?

Dedicant-lo a tasques que escapen a aquesta lògica productivista que ho converteix tot en diners. Passejant, veient amics, contemplant com la natura s’expressa cada dia...