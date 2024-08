Reviuen la mina de la Vajol, la dels tresors de la Repúlica

La mina Canta de la Vajol, també coneguda com la mina d'en Negrín, va ser confiscada el 1937. S'hi va aixecar en secret una construcció, amagant-la dels ulls per terra, i amb un sistema de camuflatge que impedís que els avions enemics la localitzessin des de l'aire. L'edifici va emmagatzemar els tresors de la República que havien d'ajudar als refugiats a l'exili. En una cambra cuirassada, s'hi van emmagatzemar obres d'arts, lingots d'or i altres béns que en diversos camions van creuar més tard la frontera.

Des de l'Ajuntament de la Vajol, en col·laboració amb el Museu Memorial de l'Exili (MUME) treballen per donar a conèixer aquest patrimoni, per divulgar-lo i perquè es pugui visitar.

S'ha restaurat una part de l'edifici que durant anys ha estat en males condicions i s'hi porten a terme visites guiades. Però la tasca tot just arranca i s'espera continuar treballant fins a poder mostrar la cambra cuirassada, allà on es van guardar els tresors de la República.

"Estem parlant d'un patrimoni que està vinculat a l'exili, un edifici on es van guardar tots els dipòsits econòmics per donar suport als refugiats que van marxar cap a l'exili, per tant, per al Museu és una peça de primer ordre que ens permet explicar l'exili", remarca el director del MUME, Miquel Aguirre. A més, assenyala el fet que "és un cas únic, l'única construcció de guerra pensada expressament pel tema de l'exili".

L'edifici que avui és un Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) se situa allunyada del poble, entre arbrat, a l'anomenada Serra de les Mines. No tenia pràcticament connexió amb el poble on s'arribava per un camí sense asfaltar.

La Mina de la Vajol. / MUME/Justícia/Josep Algans

Confiscada la mina el 1937

El 1937 va ser confiscada, tot i que passada la guerra va tornar als seus propietaris que la van continuar explotant fins al 1993. El propietari Miquel Giralt, qui també va ser l'alcalde de la Vajol, va potar a terme algunes accions per donar-la a conèixer i dignificar l'espai durant anys. L'Ajuntament la va comprar el 2009.

Abans de ser l'edifici del tresor de la República, va ser la Mina de Talcs Canta S.A on s'extreia silicat de magnesi i hidratat o pedra de talc. En produïa unes 5000 tones anuals que s'utilitzaven per a la indústria paperera, lubricants o farmàcia, entre altres utilitats.

El president del Govern, Joan Negrín López, va encarregar al seu fill, arquitecte i tinent de l'exèrcit, Juan Negrín Mijailov, la direcció de la construcció de l'edifici bunqueritzats. Una manera d'allunyar el fill del front. També fou director el Tresorer del Ministeri d'Hisenda, Francisco Méndez Aspe.

La mina de la Vajol / MUME/Justícia/Josep Algans

Camuflada dels avions

Aguirre constata que es va fer totalment en secret. Es trobava a tocar la frontera, però la ubicació permetia camuflar-la. "Es van portar treballadors de fora (de Cartagena) i es va acordonar al zona amb vigilància perquè ningu tingués accés".

Xavier Febrés, al llibre "El Tresor de la Vajol" que va presentar recentment a la mina, parla del període de l'exili republicà i de la història d'aquest patrimoni. Relata que "la gent del lloc va presenciar amb sorpresa el mes d'agost de 1938, l'arribada d'operaris forasters i d'una nodrida guarnició de carrabiners, alguns dels quals es van allotjar a l'hostal de la Vajol i altres al recinte mateix de la mina". També van ocupar la masia de can Bartis. "Només l'envergadura de les obres, el secretisme i la presència d'un batalló de carrabiners per custodiar-se a l'accés, donava pistes sobre alguna missió oficial".

Des del MUME recorden la situació de l'època en aquest punt de l'Empordà. La mina se situava en un enclavament per on van fugir milers de refugiats, entre els quals els responsables polítics i ciutadans cap a l'exili. Com a conseqüència, va ser un territori on els bombardejos eren constants.

Figueres es va convertir en la capital de la Segona República durant unes jornades, mentre s'evacuaven el govern i funcionaris del'Estat cap a França, primer aprofitant el castell de Sant Ferran que és de grans dimensions. Però els atacs aeris van obligar a canviar d'estratègia. Al castell de Peralada s'hi va allotjar la presidència de la República. A Agullana, l'historiador Miquel Serrano recorda al treball, "El mas Perxés d'Agullana, espai de memòria de la retirada" que va ser la darrera seu de la Generalitat. Aquí s'hi allotjaren la presidència del govern i l'Estat Major Central i a Darnius, el govern d'Euskadi i de la Generalitat. Una gran àrea on els bombardeigs eren continus.

El tresor per ajudar als exiliats

A banda de l'èxode humà, per la frontera empordanesa es va evacuar el tresor de la República que es va repartir al castell de Sant Ferran de Figueres, el de Peralada i la mina de la Vajol.

Part dels fons econòmics de la República eren les reserves d'or oficials del Banc d'Espanya. En aquest cas van anar a parar a Moscú per pagar principalment el subministraments militars. L'atra part del fons va ser els de la Caixa de Reparacions per ajudar als exiliats i que consistia en els béns requisats.

2000 caixes amb joies, or i plata

El tresor comptaria amb unes 2000 caixes amb joies, or i plata i 1845 obres d'art. Tot el patrimoni va ser evacuat per la frontera. Una part embarcaria al iot Vita cap a Mèxic. Al voltant del tresor, com es va evacuar i on va anar a parar han sorgit moltes llegendes com la del setè camió que no va passar per la frontera.

Febrés, "Al tresor de la Vajol", explica que van ser 71 camions que van traslladar obres d'art i béns, 22 dels quals amb el carregament de la mina de la Vajol. L'historiador Miquel Serrano afirma que tot el tresor va ser evacuat entre l'1 i el 5 de febrer quan les tropes de Franco ja eren a a la zona de Girona. El de la Vajol va ser desallotjat totalment.

Febrés explica que "la immensa majoria dels camions implicats van passar sense novetats per la Jonquera, Cervera i Portbou, i només l'últim va tenir més dificultats pel coll de Lli". Va ser Alexandre Blasi (1910-1989) qui va travessar la muntanya a peu carregant el contingut del darrer camió.

Construccions per baixar el tresor a la cambra. / MUME/Justícia/Josep Algans

La mina va ser una costa construcció que va servir per emmagatzemar aquells béns fins a arribar al nou destí.

La visita permet veure aquesta construcció. El conjunt són dos espais. L'edifici que es va construir durant la guerra sobre la mina de tac i la mina de talc. Dues plantes amb habitacions, oficines, taller mecànic i magatzem. Tots dos elements, explica el director del MUME, estan connectats per un sistema de muntacàrregues per on es baixava el tresor artístic i el fons econòmic de la caixa de reparacions. "Les guies i aparells es van construir expressament per facilitar que es convertís en un dipòsit" i "hi havia generadors propis i vagonetes sobre raïls penjats del sostre per anar des del muntacàrregues fins a la cambra".

És una part del que es pot veure durant la visita que porta a terme el MUME una vegada al mes i que es pot concertar qualsevol altre dia de l'any.

Fins a la cambra cuirassada

Els que s'introdueixen a la mina poden veure aquells espais, aquells equipaments per on els tresors van anar baixant fins a la cambra cuirassada. Un audiovisual de la Direcció General de la Memòria Democràtica acaba de situar a qui visita la mina, en aquella època històrica i en els fets que es vivien.

En els darrers anys l'Ajuntament de la Vajol ha anat rehabilitant espais amb la col·laboració de la Diputació de Girona. S'han col·locat alguns elements identificatius a l'interior amb plaques i s'han fet passos per difondre-la. Però per al consistori i per al MUME, el gran objectiu és aconseguir que es puguin recórrer els més de cent metres de distància des de la boca de la mina fins a la gran cambra cuirassada de divuit metres de llarg per vuit d'amplada i cinc d'altura. Murs de ciment, bigues d'acer i porta blindada protegien el tresor.

"La idea és anar aprofundint en la restauració de la part subterrània i potenciar la part de museïtzació", diu Aguirre, per donar una nova vida a un edifici clau per entendre l'exili.