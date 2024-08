«És impactant quan veus que la gent està fent cua per tu»

Judith Espígol (1 de març, 2002) és una escriptora i infermera de Bescanó. Des de petita sempre li ha agradat molt la lectura i l’escriptura. Un dia va decidir descarregar-se l’aplicació de Wattpad per llegir After i, a partir d’aquí, ella també va començar a escriure a la plataforma, quan tenia 13-14 anys. Les seves novel·les tenien cada vegada més visualitzacions fins que, l’any 2023, l’editorial Fanbooks va publicar-li una de les seves històries, Million Reasons, convertint-se en la primera novel·la publicada en català de Wattpad.

Million Reasons és el primer llibre publicat en català de Wattpad, com la va fer sentir això?

Superbé, jo estava al·lucinant perquè al final no t’ho esperes, i menys en català. La majoria d’editorials començaven a mirar-se els llibres en castellà, però en català mai ho havia vist, érem quatre gats comparat amb la resta d’idiomes, era molt complicat.

De què tracta?

És un llibre molt clixé i tòpic, el vaig escriure en el 2016 i és el que es portava llavors. Va de la Jody, una noia que es canvia d’Institut i coneix a en Cameron, el quarterback de l’equip de futbol americà. Entre ells directament hi ha molt mal rotllo, sobretot per part d’ell (hi ha un rerefons que es va descobrint), però a la vegada hi ha una atracció que no poden negar. També parla de l’adolescència i de com la vius: el canvi d’emocions, passar de dependre dels teus pares a començar a gestionar la teva vida, les primeres experiències, l’amistat. És un llibre molt adolescent, ple d’hormones. També es veuen moltes fases: del dol, la relació amb l’alcohol, les drogues, l’ansietat, l’amor... moltes coses.

Què va sentir durant el procés de redactar Million Reasons fins que el va veure publicat en físic?

Vaig començar a escriure la novel·la amb 14 anys i vaig acabar l’últim llibre amb 18, són quatre anys. Vaig créixer escrivint la trilogia i es pot veure un progrés, la manera d’escriure canvia molt perquè jo també canvio. A Million Reasons es veu una escriptora una mica més immadura, més adolescent, i a My Reasons (l’últim llibre) es veu una persona més adulta i tracta temes més adults.

La trilogia My Reason de Judith Espígol / Judith Espígol

Per què va triar escriure la novel·la en català?

Perquè és la meva llengua materna. És la manera més fàcil d’expressar tot el que vull plasmar en el llibre.

En algun moment es va plantejar fer-la en castellà?

Sí, al final t’ho planteges perquè pots arribar a més gent. Però per mi és més difícil perquè no és la meva llengua materna. Ara, per exemple, sí que escric més en castellà perquè la meva família és castellana per part de mare i d’alguna manera també connecto una mica més amb aquesta llengua, però en els inicis, que no sabia escriure pràcticament, la meva manera de fer-ho era en català.

El fet que a Wattpad es puguin deixar comentaris, l’afectava d’alguna manera?

A Million reason no tant, però amb The Reason (el segon de la trilogia) sí, la gent ja estava enganxada i vaig jugar amb això. Els feia preguntes i veia les teories que es formaven, tot i que al final no en vaig seguir cap. D’aquesta manera tenia la percepció de què esperaven, està molt bé perquè tens molt de feedback. A més, et dona ànims i et motiva a continuar escrivint perquè veus que a algú li agrada.

Tenir feedback et dona ànims i et motiva a continuar escrivint perquè veus que a algú li agrada. Judith Espígol — Escriptora

I no hi havia comentaris negatius?

Gairebé no perquè, al final, llegeixes una història perquè t’agrada. Un capítol et pot semblar més bo o més dolent, però si t’agrada, te’l llegeixes, si no, el deixes. En aquest sentit, Wattpad és molt sa, la part tòxica és que tota l’estona t’estan demanant, és com un producte i arriba un punt en què no podia donar més perquè també tinc estudis i la meva vida, a més també hi ha el bloqueig de l’escriptor.

Un cop va publicar la novel·la en físic va notar algun prejudici?

Sí perquè ja t’encasellen. El problema en català és que infantil i juvenil estan junts, et pots trobar un llibre com Million Reasons que és a partir de 14 anys i que tracta temes una mica més adults, amb un llibre per 12 anys que no tracta res d’això. Però com que estan encasellades a la mateixa secció molta gent passa de llarg, tot i que en realitat se’l podria llegir una persona de 30 anys.

Hi ha molta gent que menysprea aquest tipus de literatura més romàntica, vostè s’ho ha trobat?

No, perquè el meu tipus de lector ja és així. Però a veure, que la literatura infantil i juvenil és menyspreada això és de sempre. Això ho va dir l’Elísabet Benavent (Un cuento perfecto) fa poc, i té molta raó. Ella deia que els homes quan escriuen romàntica s’encasellen en literatura, però a les dones se les encasella en romàntica, el gènere del seu llibre. Això és molt fort perquè ja directament t’està dient inferioritat-dones-romàntica. ‘Com que és un gènere inferior, si un home escriu romàntica el posem amb literatura, així se’l llegeix tothom’.

Moltes vegades s’infravalora tant a les lectores com a les escriptores d’aquest gènere.

Però al final és el que té més vendes. Això et fa sentir orgullosa. Al final, per molt que menyspreïn, és el que ven més.

Judith Espígol, amb la seva trilogia / Judith Espígol

Ha pogut viure l’experiència de firmar llibres?

Sí, per Sant Jordi. L’experiència va ser terrorífica (riu). Va ser el Sant Jordi que hi va haver més gent, el del 2023 perquè va caure en diumenge. No es podia travessar el carrer. Jo tenia el meu recorregut de firmes i potser una la tenia a Plaça Catalunya i l’altre al final del passeig de Gràcia i tardava mitja hora, que era l’estona que tenia per firmar. Va ser terrorífic per això, però era superguai quan arribaves al teu seient i veies que tenies gent allà, jo no pensava que vindria ningú. Vaig anar pensant a viure l’experiència i després sortir de festa amb els meus autors preferits, i quan venen i veus que estan fent cua per tu és impactant. Encara que et publiquin el llibre no t’ho acabes de creure, no t’ho creus fins que una altra persona el té a la mà, almenys en el meu cas.

Ha firmat alguna vegada a Girona?

Sí, una setmana abans de Sant Jordi de l’any 2023. Aquí no va tenir tan bona acollida, però jo crec que la gent no sap que es fa aquesta fira abans de Sant Jordi, ni jo que soc de Girona ho sabia. Ens va passar a tots els que estàvem firmant, que com a molt, firmes un o dos llibres. El mateix dia de Sant Jordi ja es fan firmes, però aquesta fira és per la gent que firmarà a Barcelona i no poden venir aquí.

"Encara que et publiquin el llibre no t’ho acabes de creure, no t’ho creus fins que una altra persona el té a la mà" Judith Espígol — Escriptora

Com és que, malgrat que sempre li ha agradat el món de la lectura i l’escriptura va decidir estudiar Infermeria a la UdG?

(Riu) Tothom m’ho pregunta, però al revés: ‘Com és que escrius i fas infermeria?’. Bé, cadascú té el seu hobby al final. La lectura l’he portat de tota la vida, però jo amb 8 anys ja vaig començar a mirar Anatomia de Grey i des dels 8 anys la salut ja era una cosa que tenia molt present. No sé, sempre he sigut del científic. Quan vaig veure que podia compaginar-ho, per què no? Xoca perquè no és filologia o una carrera de lletres, però no la suporto, no suportava literatura catalana i castellana, m’avorria tant a classe... No ho sé, és una cosa curiosa. També et dic, hi ha moltes escriptores que estudien medicina, infermeria i carreres d’aquestes. Per exemple, Alba Zamora (Crónicas de Hiraia), està estudiant medicina, Ines Garber (Amores platónicos) crec que també. N’hi ha un piló, Alina Not (Bad Ash) és veterinària; hi ha molta gent relacionada amb aquest món.

Pot compaginar bé aquests dos vessants?

Bé, a veure, s’ha de dir que, per exemple, durant la carrera estudiava, treballava i escrivia, llavors no em donava la vida per tot. Quan vaig deixar de treballar i només feia pràctiques, vaig escriure un llibre en tres mesos. Si no treballo ni tinc pràctiques ni res t’escric un llibre en un mes, que és el que em va passar al juny, que només em vaig dedicar a escriure. Ara sí que m’està costant més, però perquè encara estic acabant de trobar la rutina de treballar i escriure, i amb els horaris d’infermeria... però sí, es pot combinar.

Com es presenta el futur? Està treballant en algun llibre?

A part de la trilogia de Million Reasons tinc quatre llibres més fets, però no publicats. Ara estic escrivint una altra saga, així que serien uns sis llibres en total. Tots són autoconclusius menys aquesta saga. A part d’això, estic treballant en publicar un nou llibre de cara a l’any que ve.

Wattpad, la xarxa social per a lectors i escriptors Actualment, la majoria de les persones tenen compta en alguna de les diferents xarxes socials, des de Whatsapp fins a Instagram, passant per Facebook i X. Gairebé tothom en coneix el funcionament: crees un usuari i això et permet interactuar amb les persones que et segueixen i que segueixes, veure el seu contingut, fer like i deixar comentaris. Wattpad és una plataforma de lectura i escriptura en línia, però funciona igual que una xarxa social. Primer de tot s’ha de crear un usuari i, llavors, ja es pot començar a buscar històries i narracions, pots fer follow als escriptors per estar alerta de les actualitzacions que fan a les seves obres, i també pots donar like i comentar els capítols, o fins i tot frases, de les històries. El que més se sol trobar a Wattpad són el que es coneixen com fanfics: ficcions inspirades en personatges ficticis, siguin literaris, d’alguna pel·lícula o sèrie, o famosos: cantants, actors, esportistes, entre d’altres-. De tota manera, també es poden trobar novel·les originals de tots els gèneres i formats, ja siguin romàntiques, de fantasia, ciència-ficció, misteri o terror. Wattpad es va crear l’any 2006, però no va ser fins uns anys més tard que va començar a adquirir més rellevància. Les darreres dades, de finals de març del 2024, indiquen que la plataforma compta amb 89 milions d’usuaris al mes, que més del 80% pertany a la generació Z, i que sol ser un públic majoritàriament femení (66%) d’entre 18 i 24 anys. Algunes autores Una de les primeres històries de Wattpad que va generar ressò va ser la saga After de la nord-americana Anna Todd. Aquesta novel·la, inicialment, era un fanfic de la banda britànica One Direction i, concretament, de Harry Styles, un dels seus cantants. Més endavant, però l’autora va canviar molts dels elements que la convertien en un fanfic i va allunyar la seva història del cantant. La novel·la, que Todd va publicar a Wattpad l’any 2013, segueix la història d’amor entre Tessa i Hardin. La quantitat de visualitzacions que va rebre la història a la plataforma va fer que es convertís en un dels primers «fenòmens de Wattpad» i que arribés a les llibreries en el 2014 amb l’editorial Booket. Segons Amazon, aquesta sèrie de novel·les s’han publicat en trenta-cinc idiomes, han venut més de dotze milions d’exemplars i s’ha posicionat en el número u en diverses llistes internacionals de best-sellers. Tot això va cridar l’atenció d’alguns productors i l’any 2019 la història originada a Wattpad va fer el salt a la pantalla gran amb una adaptació cinematogràfica protagonitzada per Josephine Langford i Hero Fiennes-Tiffin. L’èxit de la primera pel·lícula va fer que també s’adaptessin al cinema els altres quatre llibres que formen la saga. Una altra escriptora i que també ha aconseguit adaptar al cinema algun dels seus llibres és Ariana Godoy, una autora veneçolana que té més de dos milions de seguidors a Wattpad. La primera novel·la d’èxit que va publicar a la plataforma va ser Mi amor de Wattpad, l’any 2011. Aquesta obra compta amb més de cinquanta milions de visualitzacions a la plataforma i l’any 2016 li van publicar en paper. La següent història que va publicar va ser A través de mi ventana, que actualment té tres-cents vuitanta-dos milions de visualitzacions, i que es va publicar en físic l’any 2019. Netflix es va interessar en la història d’amor entre Ares i Raquel i va fer una adaptació cinematogràfica de la novel·la l’any 2019 amb Clara Galle i Julio Peña com a protagonistes. Altres novel·les d’aquesta autora que també han tingut èxit són Heist: ¿Cazar o ser cazado? (noranta-dos milions de visualitzacions), Fleur: Mi desesperada decisión (setanta milions de visualitzacions) o Sigue Mi Voz (trenta-quatre milions de visualitzacions), entre d’altres. Totes aquestes novel·les es poden trobar en llibreries, però l’autora no les ha eliminat de Wattpad i es poden llegir a la plataforma. Mercedes Rom és una escriptora argentina-espanyola que també va començar la seva carrera a Wattpad on, actualment, té sis-cents cinquanta-nou mil seguidors. La saga que li va donar popularitat va ser Culpables, que va penjar a la plataforma entre 2017 i 2018: Culpa Mía (setanta milions de visualitzacions), Culpa Tuya (vint-i-sis milions) i Culpa Nuestra (vuit milions). Entre l’any 2017 i 2018 l’editorial Penguin Random House sota el segell Montena, van publicar la trilogia en paper i l’any 2023 Amazon Prime Video va fer una adaptació cinematogràfica del primer llibre, que va tenir a Nicole Wallace i Gabriel Guevara com a protagonistes. Ara, el pròxim 27 de desembre s’estrenarà la segona part, Culpa Tuya. Hi ha moltes escriptores actuals que publiquen llibres en físic i que han sortit de Wattpad, ja que la plataforma va ser una manera de donar-se a conèixer. La llista és molt llarga, però entre les més conegudes hi ha Inma Rubiales (Hasta que nos quedemos sin estrellas), Joana Marcús (Antes de diciembre), Pol Ibáñez (Volveré a Verte), Flor M. Salvador (Boulevard), Álex Mirez (Perfectos Mentirosos).

