La bellesa d’optimitzar els recursos materials

Masies, masos, barraques fetes de pedra, etc. Girona disposa d’un gran llegat de construccions fetes a partir de materials i tècniques tradicionals. Ara bé, com s’està conservant i rehabilitant aquest patrimoni? I en quin punt es troba l’arquitectura tradicional en el nostre territori?

Aquesta i altres qüestions són les que s’estudien i divulguen des del projecte GRETA, nascut el 2015 amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre el patrimoni arquitectònic tradicional. La directora de la iniciativa, Valentina Maini, el defineix com tots aquells processos que es van produir «abans de la professionalització de l’arquitectura», i que normalment incloïen la tasca d’una comunitat de veïns o corporacions. Amb tot, aquestes construccions no es van començar a signar fins a aproximadament l’any 1600. Maini expressa que el que els interessa des de GRETA és «el patrimoni de coneixements acumulats per la humanitat en un determinat lloc, com la gent donava resposta a les seves necessitats d’espai per viure».

La volta catalana en el curs. / @PROJECTEGRETA

Una de les característiques principals de l’arquitectura tradicional, explica Maini, és que constitueix un exemple de com «optimitzar els recursos materials» i tenir consciència del terreny i com construir-hi, un coneixement que, diu, «s’ha de recuperar». «Hem perdut la capacitat d’aprofitar els recursos disponibles de la forma més eficient, respecte del clima, de les condicions del territori i de la forma de vida de cada cultura», explica la directora de GRETA, i afegeix que «ara que estem en un moment en què cal reduir dràsticament el consum d’energia associada a la construcció, la capacitat d’aquestes tècniques tradicionals torna a ser molt interessant».

Pedra, fusta, ceràmica o calç són alguns dels principals materials que s’empraven en l’arquitectura tradicional. Pel que fa a les tècniques de construcció, tant Maini com l’arquitecta tècnica de GRETA, Marta Barceló, coincideixen a anomenar-ne dues, començant pel mur com a element per a definir l’espai: «El que s’ha perdut de base són les estructures muràries, quan els sostres i les cobertes anaven sobre els murs. Aquest aspecte marca la diferència entre tot el que hi havia abans del 1920 i després», explica Maini.

Un moment del Curs de Mestratge. / @PROJECTEGRETA

Paral·lelament, també esmenten la volta catalana o de maó de pla, tècnica que ha servit per a fer, entre altres elements, obertures de sostres amb llum, i que «està tornant a estar de moda perquè, a banda de la seva bellesa, és un exemple d’optimització en l’ús del material».

Modernitat i tradició

L’arquitectura, com molts altres àmbits, ha anat evolucionant amb el temps, adaptant-se a les situacions socials i econòmiques de cada època. La conseqüència d’això ha estat un oblit progressiu d’aspectes que l’arquitectura tradicional tenia en compte, com els murs com a eina per a mantenir les condicions tèrmiques d’un edifici. Barceló posa d’exemple la revolució industrial, «quan es va produir el boom del formigó, i es va prioritzar la construcció ràpida. Cada cop es va edificar amb parets més fines, i, com a resultat, tenim construccions dels anys 50 i 60 sense cap condició tèrmica».

Amb tot, s’han anat produint moviments, explica Maini, com en els anys 70, quan els arquitectes es van començar a replantejar la manera de fer de les construccions, i van idear projectes per a reformar els nuclis antics i rehabilitar habitatges mantenint els materials amb què estaven construïts originalment. Maini es refereix a arquitectes espanyols com Alejandro de la Sota, com a exemples de professionals que van estudiar la tradició constructiva i la «van reinterpretar però en clau moderna».

Així, hi ha exemples en el passat que demostren que és possible tenir arquitectura moderna construïda amb sistemes tradicionals. Un dels reptes de GRETA és divulgar els coneixements necessaris per a poder arribar a construir aquesta mena d’edificacions. Per a fer-ho, la mateixa associació imparteix, en col·laboració amb la Unió d’empresaris de la Construcció (UEC), un curs de Mestratge en Construcció Tradicional.

Mòdul de Ceràmica i Terra. / @PROJECTEGRETA

Aquest està format per quatre mòduls de 40 hores cadascun, on es tracten els principals materials i tècniques. Maini afirma que un dels objectius del curs és que «els arquitectes puguin introduir aquestes tècniques en els seus projectes». Per exemple, Barceló explica que «per a la construcció de la volta catalana, molts arquitectes es troben amb el problema de com dissenyar-la, perquè no hi ha cap legislació que ensenyi quins paràmetres de càlcul es poden fer servir. O la saben dissenyar, però no troben qui la pugui construir correctament».

A banda, la directora de GRETA afegeix que aquest és un dels pocs cursos existents al país relacionat amb aquesta matèria, en contraposició a la demanda creixent existent per obtenir una formació certificada en aquest àmbit.

Rehabilitacions, terreny desconegut

Un altre dels objectius del curs de Mestratge és formar per executar una bona rehabilitació d’edificacions tradicionals, siguin anònimes o amb propietari conegut. Maini indica que durant els anys 60 i 70 a Espanya es van dur a terme un bon nombre d’intervencions de rehabilitació en el patrimoni anònim, però emprant materials nous que res tenien a veure amb els originals, com l’acer o el formigó: «Aquests, si són aplicats en estructures antigues, molt sovint li generen patologies, perquè tenen unes condicions de regulació de la humitat diferents».

La directora de GRETA concreta que un dels indicadors per a saber si s’està duent a terme una bona rehabilitació és «quant temps li has dedicat al coneixement de l’estructura que vols modificar», però adverteix que les actuacions de rehabilitació són «preventives, no una transformació directa on s’està aplicant un material diferent del de l’estructura original». Amb tot, afegeix que «hi ha moments en què és necessari introduir els nous materials, i les noves tecnologies poden ser molt importants per salvar situacions molt debilitades. No podem negar aquesta possibilitat, però és l’últim remei».

Sessió de treball amb terra al Mestratge. / @PROJECTEGRETA

Per tal de resoldre dubtes amb relació a les rehabilitacions, GRETA compta des de 2023 amb un sistema d’assessorament per a promotors, arquitectes i constructors que estan duent intervencions en edificis tradicionals, però no en tenen molt de coneixement. Maini explica que «els propietaris normalment tenen les dificultats de no tenir referents operatius, tècnics i constructors, i també el cost del manteniment», mentre que els arquitectes «són molt sensibles, volen mantenir l’estructura original, però no han tingut la formació inicial. Necessiten suport tècnic i emocional, que perdin la por».

La directora de GRETA incideix que moltes de les construccions tradicionals no estan reconegudes com a patrimoni i que, per tant, «estan salvades perquè hi ha un propietari que té la sensibilitat. L’única protecció de veritat sempre és la del reconeixement del valor, més que la llei».

D’aquesta manera, tenint en compte la importància de l’arquitectura tradicional, què li cal a la legislació urbanística actual per a fer-ne una major protecció? Maini explica que es tracta d’un debat encara vigent, i que «s’ha d’anar amb molt de compte respecte al fet de fixar unes formes, ja que poden arribar a una aplicació estranya. Llavors, el més fàcil és donar unes línies de volums, formes i materials que s’hagin de respectar».

