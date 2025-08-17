L’aviació gironina agafa volada històrica
El periodista J. Víctor Gay i l’historiador i pilot David Garcia Algilaga repassen al llibre «L’aviació» els més de cent anys de presència de l’aeronàutica a Girona
La monografia esdevé una enciclopèdia detallada de l’evolució en tots els seus vessants d’un sector que durant molts anys va ser símbol i anhel de modernitat
Santi Coll/A.P.B.
Per les Fires i Festes de la Santa Creu de 1912, Figueres va viure un dels seus primers espectacles de masses. En el programa d’aquell any va destacar l’exhibició aèria del pilot francès Henri Tixier a la zona del camp dels Enginyers. Va ser el primer vol mecànic documentat a la província de Girona, just dos anys després que un altre pilot francès, Julien Manet, protagonitzés la primera exhibició a l’Estat espanyol, a Can Tunis de Barcelona. Són dos apunts destacats per entendre que la història aeronàutica de les comarques gironines va començar aviat i té molt de recorregut.
Aquest relat, amb fets i protagonistes, ha quedat guardat per sempre en la monografia L’aviació, escrita pel periodista gironí J. Víctor Gay (1939) i l’historiador figuerenc David Garcia Algilaga (1978). Aquest llibre forma part de la col·lecció dels «Quaderns de la Revista de Girona»: repartida en trenta-vuit capítols, la monografia esdevé una enciclopèdia detallada de l’evolució de l’aeronàutica en el territori en tots els seus vessants i en el qual no hi falta el relat de l’ambició de diversos sectors econòmics i socials per treure rendiment d’aquest mitjà de transport que durant anys va ser símbol i anhel de modernitat, amb l’aeroport Girona-Costa Brava, ubicat en terrenys del terme del nucli de Salitja, al municipi de Vilobí d’Onyar, o l’aeròdrom d’Empuriabrava, a Castelló d’Empúries, com a puntes de llança d’abast internacional.
En aquest llibre hi té una especial rellevància el paper que ha jugat l’Alt Empordà en aquesta història, tant per la seva ubicació geogràfica estratègica com pel caràcter pioner i, sovint aventurer, d’alguns empordanesos destacats. Aquest seria el cas de l’aviador figuerenc Joaquim Collar, militar republicà que, juntament amb el capità Mariano Barberán, van fer el primer vol entre la península Ibèrica i Cuba el 1933 a bord del Cuatro Vientos, un Breguet XIX. El seu vol va ser innovador, però va acabar malament i encara avui es desconeix realment on es van accidentar els dos pilots en sortir de les Antilles.
En el llibre es parla també de la creació de l’Aeronàutic Club Empordanès i de noms de referència com Josep Canudas, figura indispensable de l’aviació catalana i de dones que van ser avançades en el seu temps. De fet, la presència femenina en aquesta història té segell d’empoderament i, a diferència d’altres sectors de progrés, el seu protagonisme és reconegut. Aquest seria el cas de Pepa Colomer, la primera pilot d’aviació catalana, convidada especial a la festa inaugural del camp de vol del Manol, el 6 de maig de 1931 a l’Hotel París de Figueres. Els autors també destaquen Conxa Guisset Alemany (Llafranc 1940), que va ser la primera dona pilot de Girona, i Empar Pagès Pinsach (Siurada d’Empordà, 1956), la primera a obtenir el títol d’helicòpter.
David Garcia Algilaga, en la seva doble condició d’historiador i pilot, fa anys que es dedica a la divulgació de la història aeronàutica (és l’autor del llibre Ales negres i xampinyons. Bombardeigs i refugis. Figueres (1936-1939), i organitza visites i altres activitats relacionades amb aeròdroms i refugis), que a Girona té un capítol especial en la Guerra Civil espanyol, amb els diversos aeròdroms republicans, els bombardeigs soferts ne ciutats i pobles de la província per part de l’aviació franquista o, posteriorment, les espurnes arribades des del camp de batalla aèria de la Segona Guerra Mundial.
Accidents sonats com el del Montseny (1959) o de l’Albera (1950 i 1986), l’atractiu internacional del paracaigudisme des d’Empuriabrava o els altres aeròdroms i pistes de vol de la demarcació, formen part dels capítols d’aquesta monografia que, en boca de Rosa Maria Gil, directora de la col·lecció «Quaderns de la Revista de Girona», és «indispensable» per a entendre el seu impacte real en el territori. Només cal esmentar la base militar del Pení, l’EVA 4, una estació de vigilància aèria sorgida dels acords hispanoamericans dels temps de la Guerra Freda i les seves conseqüències socials i urbanístiques a Figueres i Roses.
L’aviació també esmenta el Museu del Joguet de Catalunya a Figueres i la figura del seu creador, el recentment traspassat Josep Maria Joan, per al qual hi va haver un moment de record i d’homenatge durant la recent presentació de l’obra.
Punts de vista
En aquell acte, celebrat a la Casa de Cultura de Girona, J. Víctor Gay va utilitzar un símil aeronàutic per a destacar que «amb aquest llibre aterra el Quadern 242 de la col·lecció, ha estat un vol llarg i, fins i tot, amb alguna turbulència», però matisava que els dos autors del treball «ens hem complementat bastant bé» fins a obtenir el resultat final. Gay aprofitava la feina feta per a reivindicar «l’ofici de periodista» des de la seva veterania i ressaltant que, de totes les monografies publicades, «aquesta és una de les poques en les quals la Diputació de Girona té un paper important», ja que ha estat «peça clau per a fer realitat l’aeroport Girona-Costa Brava».
Per la seva part, David Garcia Algilaga destacava el caràcter «de petita obra enciclopèdica» d’aquest llibre perquè «malgrat ser modesta, hi és tot». I tot en una història que deixa realitats incontestables, com ara que «la província de Girona és estratègica en temps de pau i de guerra». L’historiador fa anys que reivindica la necessitat de preservar la memòria aeronàutica en aspectes com els dels camps d’aviació de la república o fer valer la col·lecció d’avions d’època que José Antonio Chicharro preserva a l’aeroclub d’Ordis. «Són referents històrics per a les futures generacions», diu, que no ens podem deixar perdre.
La portada del llibre està il·lustrada amb la fotografia d’un caça soviètic MiG-15, que va participar en la guerra de Corea i que es conserva del tot restaurant en el jardí d’una fàbrica de Sant Gregori. És una de les moltes curiositats d’un volum que arrenca amb una cronologia de la història general de l’aviació i e la seva presència a les comarques gironines, amb dates remarcables com aquell 1912 de Tixier, el 1913 del primer vol a la Costa Brava, els anys de la Guerra civil amb els onze aeròdroms que es van construir a la província i els bombardeigs que s’hi van patir, el 1967 de l’aeroport i de l’aeròdrom d’Empuriabrava i el 2002 del primer vol de Ryanair. El libre recorda també, per exemple, que el 2020 va aterrar per primera vegada a l’aeroport de Girona l’avió més gran del Món, l’Antónov An-124 i dona informació d’avions històrics, d’escoles d’aviació, de globus aerostàtics, d’helicòpters, de serveis aeris com l’extinció d’incendis, d’aeromodelisme... I acaba amb un capítol que obre un interrogant: «Drons, el futur?».
Quaranta anys de «Quaderns»
L’acte de presentació de L’aviació va servir també per recordar que aquest 2025 es compleixen quaranta anys de l’edició del primer volum de la col·lecció dels «Quaderns de la Revista de Girona». Una efemèride que no pot passar desapercebuda perquè ha ajudat a treure a la llum la història de molts pobles i activitats culturals, patrimonials i econòmiques de la demarcació de Girona. L’obra ha estat impulsada des de sempre per la Diputació de Girona.
Rosa Maria Gil, la seva actual directora, no amaga la satisfacció d’haver arribat al punt on som avui: el volum L’aviació és el número 242 de la col·lecció «Quaderns de la Revista de Girona», i el 105 de la sèrie «Guies». De monografies específiques dedicades a pobles ja se n’han editat 139. «En publiquem vuit cada any, quatre de cada secció». En aquest 2025, veurem aparèixer monografies dedicades a Vilajuïga i la Selva de Mar i una sobre l’Islam a casa nostra. El format dels «Quaderns» és uniforme, amb una mateixa estructura i només ha canviat el color.
