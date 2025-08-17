Territori i paisatge: buscant vestigis del Paleolític al Fluvià
Un grup d’investigadors intenta esbrinar sobre el terreny perquè a part de la Garrotxa i a l’Alt Empordà no apareixen jaciments prehistòrics de l’època, que en canvi sí que són habituals en comarques limítrofes com la Selva i el Rosselló
Joan Abad, Albert Aulines, Marc Franch i Ivan Bustamante (Associació Arqueològica de Girona / ArqueoNat)
Per situar-nos i assimilar bé la proposta continguda a l’encapçalament d’aquest article, acudim a les pàgines del llibre Pensar El Paisaje, Imaginar El Mundo (Fundamentos Para La Arqueologia del Paisaje) (La Ergástula Ediciones, 2024). L’autora n’és la Catedràtica de Prehistòria Marisa Ruiz-Gálvez Priego, adscrita a la Universitat Complutense de Madrid. En aquesta obra singular, l’emèrita prehistoriadora hi recull, entre d’altres temes, l’evolució de la teoria i els canvis experimentats en la metodologia utilitzada per a la interpretació i comprensió del concepte Arqueologia del Paisatge, des dels anys 50’s del segle XX fins l’actualitat.
Cent-trenta pàgines de text que conviden al lector/a a reflexionar sobre la dicotomia territori i/o paisatge, i a fer valoracions personals -per tant, subjectives- que girin a l’entorn -per exemple i per no anar gaire lluny- d’una roent posta de sol observada des del golf de Roses mirant en direcció a les muntanyes de l’Alta Garrotxa/Pirineu, un qualsevol d’aquests llargs dies del calorós estiu que estem passant.
Només una pinzellada, per acabar la introducció i com a resum: la nostra mirada analítica de suposada espècie intel·ligent transforma en paisatge allò que de manera natural, física, és únicament territori.
Els animals viuen, s’alimenten, es reprodueixen, hi busquen refugi, hi moren, al territori, però nosaltres a més a més de fer us d’aquest espai comú de semblant manera, el respectem i el valorem, el territori, i en gaudim, del paisatge: el contemplem en silenci, hi caminem, el fotografiem i, naturalment, l’explorem.
El 8 de febrer de l’any en curs, per aproximar-nos al paleolític del nord de Catalunya, vam travessar el Coll del Pertús en direcció a Talteüll i el seu museu de prehistòria, amb una petita càrrega d’emocions contraposades: positiva era la iniciativa d’ampliar la base del nostre coneixement relacionat amb la tecnologia dels primers pobladors del sud Europa; emprenyador, el fet d’haver de travessar una frontera per poder accedir-hi, perquè històricament aquest territori havia format part de Catalunya i la llengua general base de la població era el català.
El Tractat dels Pirineus es va signar el 7 de novembre de 1659 pels representants de Felip IV de Castella i III d’Aragó, Luis Méndez de Haro i Pedro Coloma, i els de Lluís XIV de França, el Cardenal Mazzarino i Hugues de Lionne, on el Principat de Catalunya va perdre el comtat del Rosselló i part de la Cerdanya, en una opaca negociació i com a compensació per conservar Flandes sota el control de la monarquia hispànica, donant així per acabat -sobre el paper- el conflicte bèl·lic anomenat La Guerra dels Trenta Anys (1618-1648).
A la comarca del Rosselló, situada a l’altra banda de la frontera que van imposar els cortesans que intrigaven en aquells infausts moments, i a la comarca de la Selva, emplaçada al sud de la demarcació de Girona, hi ha una gran densitat d’estacions prehistòriques a l’aire lliure associades a artefactes de pedra tallada molt antics. Aquestes remotes ocupacions estan relacionades amb els cursos d’aigua locals: Tec, Agly, Tet, riera de Santa Coloma, Onyar, Ter... Entre aquestes dues grans àrees territorials existeix un buit, en quant a la presència d’aquest utillatge paleolític, que emmarca la Garrotxa oriental i pràcticament la totalitat de l’Alt Empordà.
El territori és molt gran; mesura grosso modo uns 1.500 quilòmetres quadrats. Els rius que el vertebren i alhora drenen són el Fluvià, el Manol, la Muga, el Llobregat, l’Orlina... Motivats i amb ganes de saber, aquest any hem continuat la recerca que vam emprendre a principis del mil·lenni a l’entorn del Fluvià, que és el curs d’aigua de major entitat, d’entre tots els rius abans esmentats.
Des d’un punt de vista lògic, el nostre, considerem que aquest buit històric no se sosté de cap manera i que per posar-hi remei ens cal explorar-lo a consciència, fent moltes sortides al camp, per així poder donar resposta a les interrogants que de fa anys ens acompanyen. És per aquest concret motiu que durant el decurs de l’últim trimestre de 2024 i els cinc primers mesos de 2025, hem recorregut i alhora explorat les terrasses del Fluvià -des de Castellfollit de la Roca fins Bàscara-, d’una banda i de l’altra, hem fet alguna primera incursió a l’oest i al nord de l’Alt Empordà, per tal d’esmenar, si és possible, aquesta anomalia al registre arqueològic.
Seguint el fil conductor del llibre -Pensar el Paisaje, Imaginar el Mundo-, pensem en el Fluvià com un riu d’aigües braves, impol·lutes, barrat en múltiples ocasions per les emissions de lava generades pels nombrosos volcans emplaçats al llarg dels primers 15 quilòmetres del seu recorregut; laves que van alterar el territori i transformar el paisatge durant uns quants centenars de milers d’anys, i que van formar llacs a la vall d’en Bas, Olot, Bianya, Sant Joan Les Fonts, Castellfollit, al Pla de Poliger, situat entre Montagut i Sant Jaume de Llierca... Per tant, és inevitable que no despleguem la següent conjectura: els antics humans van ocupar i gaudir del refugi i dels nombrosos recursos alimentaris que els oferia el riu, que generava un ecosistema amb tanta biodiversitat. La nostra pregunta és: on són, els testimonis d’aquestes antigues ocupacions, si el plantejament de la hipòtesi -o conjectura- és correcte..?
A la conca alta del riu en tenim alguns exemples: al jaciment en superfície de La Rodona, al Pla d’Olot, i a la Vall de Bianya, nombrosos jaciments a l’aire lliure sense context arqueològic, tots situats cronològicament al Paleolític superior (±30.000 anys). A la conca mitjana del Fluvià, a l’inici del Polígon Industrial situat al Pla de Poliger, a principis del 2000 i a causa de les obres de la construcció de l’autovia A-26, s’hi van detectar útils de pedra semblants als de Bianya, i entre el 2007 i 2008, a Bàscara, en una antiga terrassa del Fluvià, també. L’espai situat entre l’inici i el final de la conca o vall mitjana del Fluvià ha estat l’objectiu d’aquest pionera recerca.
El buit a l’Alt Empordà és semblant, amb tres únics punts on s’hi han localitzat els antics útils de pedra, tallats al Paleolític inferior i presents en més de cent jaciments a l’aire lliure, al Rosselló i més de tres-cents a la Selva: Palau-saverdera, Castelló d’Empúries i Peralada.
A les pàgines del Quadern de Prehistòria 25, editat regularment pel nostre centre d’estudis Associació Arqueològica de Girona (https://aadgirona.org/) hi presentem un treball que, si tot va bé, sortirà de la impremta a principis de tardor, on hi relatem, a través dels nombrosos capítols que conté, la nostra experiència relacionada amb l’ampli territori gironí abans esmentat, que el considerem, encara i malgrat l’esforç de recerca que ha comportat, Terra Ignota.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un home de 80 anys mor ofegat a la platja de Sant Antoni
- Detingut un conductor begut per l'atropellament mortal d'un ciclista a la GI-623, a Viladamat
- Retencions quilomètriques a la C-65 i C-35 per un accident amb 12 ferits lleus a Llagostera
- L’Ajuntament de Ripoll demana implicació als comerciants per obrir els caps de setmana
- Tres rescats en tres hores a Queralbs
- Gazzaniga es tira un tret al peu
- Gazzaniga condemna l’estrena del Girona (1-3)
- Rescaten de matinada 12 excursionistes perduts a l'Alta Garrotxa, tres d'ells menors