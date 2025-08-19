Reivindicar de manera visual els drets dels animals
Un grup d’activistes amb el nom d’Animal Save Girona convoca actes cridaners perquè la gent canviï els hàbits alimentaris; volen que la població entengui «la connexió entre la carn que mengen i l’animal que va haver de morir per arribar al seu plat»
«Molta gent desconeix què hi ha al darrere de la safata de carn que compra als supermercats», assenyala un dels portaveus del moviment ètic i polític Girona Animal Save. «Volem aportar el nostre gra de sorra per aconseguir un canvi social a través d’accions directes i no violentes», exposa. Parla en nom d’un grup d’activistes de carrer que, aproximadament un dissabte al mes, es col·loquen en un punt de la Rambla Llibertat de Girona amb la intenció clara de causar impacte. Formant un quadrat i guarnits amb una màscara per cridar l’atenció, de manera immòbil i en silenci, subjecten pantalles on s’hi projecten un seguit d’imatges que es reprodueixen cada dia a les granges i als escorxadors de manera real. És quan arriba la fi de la vida dels animals que acabaran a la cadena alimentària. Són imatges que «la indústria tracta d’amagar», asseveren. En diversos cartells que aguanten altres integrants del grup s’hi pot llegir «Mira’t els vídeos i sabràs perquè estem aquí». O: «No hi ha forma humana de matar»
La resta d’activistes es queda a fora del quadrat i conversa amb la gent que intueixen que tenen interès i curiositat en l’acció d’aquest grup. De la gent que s’atura, la majoria està en contra del maltractament animal i reacciona de manera «emotiva» i fins i tot «indignada» davant les imatges, indiquen. Dels que no s’aturen, n’hi ha que acceleren la marxa per no haver de veure les imatges o perquè no volen saber res d’unes persones que es mantenen estàtiques al bell mig de la Rambla amb màscares, cartells i pantalles. Es tracta d’una acció que bategen com el Cub de la Veritat.
Els activistes informen sobre què suposa ser vegà i perquè consideren que és «l’única resposta a l’explotació animal». És evitar tots els aliments d’origen animal. Fins i tot, làctics, ous i mel. El diàleg entre els espectadors i els voluntaris d’aquest Cub de la Veritat acaba derivant en els motius que porten a molts dels presents a seguir menjant carn. N’hi ha que entenen part de l’argumentació però que admeten limitacions o obstacles per aplicar-ho: creuen que si deixen de consumir animals els mancaran proteïnes o consideren que menjar carn forma part del cercle de la vida. O ressalten que sempre s’ha fet així o que els agrada massa la carn per acabar de fer el canvi.
Fer el canvi
Els voluntaris centren el seu objectiu en la gent que calculen que està oberta a canviar la percepció i a fer un pas per modificar la seva alimentació. Detecten persones que porten temps rumiant-hi i que necessiten que algú els doni l’empenta final per acabar de convèncer-se. Alguns dels espectadors que comprenen l’acció deixen missatges en una pissarra després de veure les pantalles: «Els animals no són alguna cosa, són algú», «S’han d’estimar, no matar» o «Em queda molt per aprendre d’ells -dels animals-» o «com si fossin productes», són alguns dels escrits que es poden llegir.
També, però, hi ha gent que no està preparada per fer el canvi en la seva alimentació o que simplement considera que vol seguir menjant animals. «Sobretot si porten tota una vida participant de l’explotació i ho ha normalitzat», explica el portaveu de Girona Animal Save, Ferran Moreno.
«Quan es té clar per què cal fer el canvi, és fàcil fer-lo. Tractem d’apel·lar a la consideració moral majoritària que hi ha envers els animals de companyia i com el veganisme és l’única manera d’alinear els seus actes amb els seus valors», argumenta el mateix portaveu.
La posició d’aquest col·lectiu és antiespecista. De rebuig a la discriminació basada en l’espècie, considerant que «els animals no són productes de consum i que tenen el dret a viure sense ser explotats». La major part dels integrants del moviment són voluntaris en els santuaris d’animals més propers (allà on hi ha animals de tot tipus, alguns dels quals rescatats de situacions extremes). També fan protestes al carrer contra la indústria càrnia per mostrar el seu rebuig a l’explotació animal i organitzen vigílies als escorxadors.
Les vigílies
Les vigílies són una forma pacífica de protesta on un grup d’activistes es desplacen a un escorxador, espera l’arribada de camions carregats d’animals i estan al seu costat en els seus últims moments, tractant d’aportar-los «amor i calma». Fan fotos i vídeos dels animals, immortalitzant la seva por i condicions en què arriben, i pugen aquest contingut a les xarxes socials. «Volem omplir el buit narratiu que hi ha entre aquests éssers vius i la safata que s’exhibirà al supermercat amb les seves restes especejades, eliminant qualsevol referència de l’animal, per tal de no incomodar el consumidor», explica Ferran Moreno. L’objectiu final és que es faci «la connexió entre la carn que mengen i l’animal que va haver de morir per arribar al seu plat.»
En aquest sentit, consideren que la indústria alimentària «enfoca el seu discurs publicitari cap al benestar animal, i ho fa etiquetant els productes amb certificats qüestionables sobre benestar animal per rentar la seva imatge», assegura. «A les portes de l’escorxador mostrem la realitat al consumidor», insisteix. Considera «fonamental visibilitzar les víctimes i recordar que les seves vides miserables, encara que transcorrin en llocs amagats, succeeixen a molt pocs quilòmetres de casa seva», indica.
Les vigílies van començar l’any 2010 amb Animal Save Toronto. El moviment té com a lema una cita de Tolstoi, que assenyalen que resumeix molt bé el perquè d’aquestes vigílies: «Quan el patiment d’una altra criatura et causi dolor, no et sotmetis a l’impuls inicial d’allunyar-te del patiment, al contrari, acosta’t tant com puguis al que pateix i intenta ajudar-lo». Un dels qui participa activament en aquestes accions és el reconegut actor i activista Joaquin Phoenix. Conegut per interpretar personatges a la gran pantalla com ara Còmmode a la pel·lícula Gladiator o el Joker, l’actor sempre que pot inclou discursos en favor del veganisme i en contra de qualsevol explotació o maltractament cap als animals: «Ens creiem amb dret a inseminar una vaca de manera artificial i quan dóna a llum li robem el nadó, malgrat que els seus crits d’angoixa són inconfusibles», ha assenyalat en alguna entrevista. O també: «La majoria de la gent no té coneixement de la tortura i l’assassinat que es duen a terme a les indústries làctia i càrnia».
