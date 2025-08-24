A quatre mans, per apropar la cuina coreana a Girona
El restaurant A4MANs, dels xefs Edgar Quesada i Junghyun Kim, combina les cuines tradicionals catalana i coreana
Edgar Quesada va viure onze anys a Corea, on va obrir dos restaurants de cuina mediterrània: el Sobremesa i el Girona
Tocar el piano, escriure o pintar a quatre mans requereix concentració, compenetració i confiança; però, si se sap fer bé, permet anar més enllà, permet combinar mons, maneres de fer i de crear, i arribar a aquelles melodies més complexes i delicioses. El mateix passa a la cuina. Quatre mans: dues d’aquí, les del xef Edgar Quesada, i dues d’allà, les de la xef Junghyun Kim, enllacen dues cultures, dues tradicions i dues cuines, la catalana i la sud-coreana, en un sol local, el restaurant A4MANs.
La cultura coreana està en un moment àlgid a escala mundial. La popularitat dels drames coreans (k-drames) i del pop coreà (k-pop) han posat el país asiàtic i les seves tradicions al radar de molts curiosos que volen viatjar i conèixer aquell territori a través del menjar. A Girona, l’Edgar i la Junghyun ofereixen una experiència que s’allunya de les decoracions estereotipades i els quatre plats més icònics i típics, per brindar un menú que combina les gastronomies tradicionals catalana i coreana i que remet a les seves respectives infàncies i vivències viscudes als dos països.
«La gent no coneix tant el menjar coreà. Si fos un menjar japonès, molta gent podria anar-hi per dinar o per sopar en qualsevol moment, perquè ja saben el que és», respon el xef i copropietari Edgar Quesada a la pregunta de per què no oferir només menjar coreà. «Hem vist que, al final, barrejant els dos menús, la gent s’atreveix una miqueta més a tastar. Perquè si el primer el tasto coreà, el segon el faig català, o al revés. D’aquesta manera anem incentivant que la gent pugui tastar una miqueta més de tot» explica. A més, reivindica el xef, «a mi m’agrada molt el menjar coreà, però jo he sigut un cuiner de cuina tradicional tota la vida i, per això fem també una miqueta d’aquí i una miqueta d’allà».
Així, el restaurant A4MANs es caracteritza per oferir tres menús, un completament coreà, un de mediterrani i un menú degustació que combina les dues gastronomies. No és, que quedi clar, un restaurant de fusió. «La paraula fusió és molt maca, però la gent s’inventa moltes coses amb això», explica Quesada, «llavors, ens agrada la paraula fusió, ens agrada fusionar, però fusionar dues cultures en un mateix restaurant, dues cuines». I sí, hi ha alguns plats que estan fusionats, tanmateix, no són la majoria i, a més, són fusions de conceptes, no d’ingredients; com per exemple, el caneló de bulgogi, que fusiona la idea tradicional catalana del caneló, amb el bulgogi coreà, una carn de vedella marinada amb verduretes i salses.
La cuina coreana i la mediterrània, malgrat no compartir molts dels ingredients que en formen la base, comparteixen uns hàbits i una manera de fer. «El concepte de tapes sí que és una miqueta semblant a com mengen a Corea, perquè allà mengen amb molts platets de diverses coses». I és que, un àpat coreà, se sol traduir en un plat principal acompanyat d’una taula plena de banchan, petits platets amb diferents acompanyaments o guarnicions, com el famós kimchi, que se situen al centre de la taula i es comparteixen entre els comensals.
Girona, escola de cuina
El xef Edgar Quesada, originari del Penedès, va arribar a Girona fa 25 anys per estudiar a l’Escola d’Hostaleria de Girona. «Vaig veure les escoles públiques que hi havia d’hostaleria i la que més em va impactar i agradar va ser aquí, i cap aquí vaig venir», explica. Un cop acabats els estudis, Quesada va decidir quedar-se a la província, on durant anys, va treballar en diversos restaurants de la Costa Brava, «vaig agafar una feina al Molí del Mig a Torroella amb en Toni Sáez, que considero el meu mentor de cuina, i després el vaig anar seguint a diferents llocs on ell va anar treballant i va ser una miqueta el meu aprenentatge en general de la cuina».
Un dia, però, una escapada amb uns amics a Barcelona, li va canviar la vida. «Em van dir que estaven farts de festa i em van deixar tirat», explica. Ell, lluny de tornar a casa, recorda que «vaig decidir anar a donar un volt sol i vaig conèixer a la Junghyun, que estava de turisme». Així, després d’uns mesos i d’una visita d’ell a Corea i una d’ella a Girona, l’Edgar agafava les maletes per anar a provar sort al país asiàtic, «soc un cul inquiet» recorda Quesada, «no era una persona que necessitava molt la seva terra o la seva família, jo trucant de tant en tant feia, així que vaig anar cap allà».
De fet, no sabia gran cosa de Corea, «no sabia ni que era d’on havia sortit el taekwondo i mira que jo havia fet taekwondo de petitó», explica entre rialles. El primer hivern que va anar cap allà, recorda, la Junghyun l’avisava que anés amb compte, que allà feia molt fred, «va, jo soc calorós, pensava, però quan vaig arribar a l’aeroport vaig entendre el que eren menys vint graus», comparteix.
Cuina mediterrània a Corea
A la capital coreana, i després de treballar en diversos restaurants, Quesada i Kim van obrir el seu primer restaurant, el Sobremesa, un restaurant d’autor de cuina catalana i espanyola, on ell era el cuiner i ella la cap. «El que jo volia era que el sabor del plat tradicional fos igual, però la manera de presentar-lo fos diferent», explica el xef. Així, el Sobremesa oferia als clients coreans alguns dels plats més coneguts, i alguns de no tan coneguts, de la cuina catalana i mediterrània, «era un restaurant per gaudir treballant a la cuina, intentant fer coses noves, innovar i aprendre, mantenint els sabors de sempre», afegeix.
Uns sabors indistingibles i receptes originals, però amb un petit canvi, la sal. «Al final ells mengen sense o amb menys sal i això sí que va ser una miqueta un dilema. Però et seré sincer, jo al final ja no hi notava la diferència, només ho notava quan arribava aquí, que els primers dies tot era salat», exposa el xef.
L’èxit del Sobremesa va portar a l’obertura d’un segon establiment, aquest cop, però, Quesada tenia clar que volia un restaurant més distès, que portes als clients coreans a la cuina d’una casa catalana, tan en forma com en sabors. Així va néixer el Girona by Sobremesa. Al Girona «fem diferents cosetes de tota la península: des d’un gaspatxo, que el gaspatxo és un plat que és fifty-fifty, a molta gent li encanta i moltíssima altra no el vol ni olorar, o diverses tapes i ibèrics», explica. També hi fan paelles, tot i que, «sí que en fem una de groga, la valenciana, perquè al final és el que la gent coneix, però les nostres paelles són de l’Empordà: una de sofregit de l’Empordà i una negra de l’Empordà, perquè és on jo he treballat més i és el sabor que tinc més arrelat».
I per què el nom de Girona? «Jo inicialment tenia pensat posar-li Tramuntana», explica. A Corea, però, en aquell moment la ciutat de Girona estava de moda, «hi havia una telenovel·la que estava gravada aquí, Joc de Trons també estava triomfant molt i també hi havia un jugador coreà jugant al Girona, així que estava força de moda», exposa el cuiner. Així, juntament amb el seu soci, van acabar posant-li Girona al restaurant. «Poses noms de coses que t’arrelen o que tenen un significat, i Girona va ser la terra que em va ensenyar a cuinar», assenyala.
‘Hello Plate’
Durant el seu pas per Corea del Sud, un cop oberts els dos restaurants, Edgar Quesada també va mostrar l’esplendor de la cuina mediterrània, especialment la catalana, en un altre escenari: el televisiu. Durant la pandèmia de la Covid, una televisió coreana va organitzar un concurs de cuina anomenat Hello Plate, un programa de promoció gastronòmica de diferents països, que volia fer viatjar a la gent a través del menjar, ja que no es podia sortir del país a causa de les restriccions. Quesada no només va representar la gastronomia espanyola, sinó que va acabar sent el guanyador dels 22 xefs professionals que hi van participar.
«A mi no m’agrada competir. Jo crec que la cuina no és per competir, jo crec que la cuina és per gaudir-la i per aprendre de l’altre», explica el cuiner català, qui, malgrat el vessant competitiu, recorda el concurs com una experiència molt bonica d’aprenentatge: «no sé si va ser perquè tots eren professionals o perquè tots eren estrangers, però al final no anàvem a fer la punyeta, sinó que anàvem a ajudar i a què guanyi qui guanyi. De fet, quan jo ara viatjo a Corea, els amics que visito són els cuiners d’aquella competició».
Tornada a casa
Fa 3 anys, després d’onze a Corea, l’Edgar i la Junghyun, juntament amb els seus fills, van decidir tornar a Girona. En aquesta ocasió, però, l’Edgar va canviar la Costa Brava, on havia viscut abans d’anar a Àsia, per la capital. «Necessitàvem una miqueta més de ciutat, sobretot la meva dona que és de Seül, una ciutat que té 10 milions d’habitants, 20 milions amb la rodalia: si haguéssim anat a viure a un poblet no ho hauria aguantat», explica el xef entre rialles.
Un cop aquí, van muntar el restaurant A4MANs, «ja tenia dos locals a Corea, i tornar aquí a treballar com a cuiner simplement era difícil, al final, vols fer la teva cuina, vols presentar els teus plats», assenyala Quesada. Pel que fa als restaurants que regentaven a Corea, el Sobremesa va tancar, però el Girona by Sobremesa continua obert. «El Sobremesa, en ser una cuina d’autor, era molt difícil de portar sense l’autor. Si ets una gran empresa i et pots permetre cuiners, sí que pots mantenir un local gastronòmic a distància, però nosaltres som una empresa familiar i, el cuiner que jo tenia mantenia i feia el que li deia, però les creacions no es poden fer si no tens una memòria gustativa», apunta Quesada.
El Girona, d’altra banda, es manté obert, «tinc un personal de cuina que porta molts anys allà, als quals jo he entrenat i ja porten una línia i una constància. Tot i això, cada vegada que hi vaig haig de modificar alguna cosa, però en general es manté molt original».
L’aposta del A4MANs és la cuina tradicional, tant d’aquí com d’allà, amb la voluntat de fer-li descobrir al paladar gironí tot allò que té per oferir la gastronomia coreana. Així, el restaurant es converteix en una bona opció tant per qui vol gaudir d’un bon àpat català, per qui vol iniciar-se i tastar el seu primer gimbap (sushi coreà), haemulpajeon (truita coreana amb all tendre, calamarset i gamba) o bibimbap (el poke bowl coreà), com per qui ja s’ha tornat addicte al jeyuk bokkeum (porc picant) o a les aletes de pollastre arrebossades a l’estil coreà amb salsa gochujang.
- Mor Javier Cid, col·laborador de Sonsoles Ónega a Antena 3 i referent del periodisme i la defensa del col·lectiu LGTBIQ+
- Sis discoteques gironines estan nominades entre les millors del món
- Mor un treballador en ser atropellat per una màquina que estava asfaltant un carrer a Banyoles
- L’Ajuntament de Girona no descarta obrir noves línies si la sortida d'alumnes del Bell-lloc i Les Alzines és 'massiva
- Alerten que la variant de Les Preses i Olot comportarà 'una afectació agrària irreparable
- El negoci del lloguer d’estiu: un habitatge a la Costa Brava pot generar en dos mesos el mateix que en un any a Girona
- Mor la regidora de Roses Maria Àngels Arjona Crusella
- Prefereix Puigdemont un govern PP/Vox?