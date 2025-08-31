El nou talent musical gironí que vol fer-se sentir
Artistes i bandes com Azogue, Emma Sayer, Genni Knows i Oxigen afronten els reptes d’una escena amb pocs espais
Tots intenten fugir de les versions, malgrat que és el més fàcil per ser contractats en festes majors, per prioritzar els seus temes
Hi ha un instant, just abans de pujar a l’escenari, en què l’emoció ho envaeix tot. L’anticipació recorre el cos, els nervis es transformen en adrenalina i et donen l’empenta per obrir-te davant d’un públic que ha vingut a escoltar-te. Sigui gran o petit, l’essència és sempre la mateixa: la connexió, la passió i la veritat que es viuen en directe. No és un camí fàcil, no tothom s’atreveix a pujar a un escenari ni a dedicar-se a una professió amb poques garanties. Però per a aquells que hi aposten, cada concert és un somni que es gaudeix bolo rere bolo, sigui quin sigui el destí. A les comarques gironines, i amb trajectòries i estils diferents, hi ha molts artistes i grups emergents que treballen per obrir-se pas en una escena sovint complicada.
Azogue
El grup baix-empordanès Azogue va néixer gairebé sense voler. «Ha sorgit d’anar afegint membres a la banda. Compartint la passió i sense tenir un projecte planejat. Ha sigut de forma natural, a poc a poc, fins a arribar a on estem ara», recorda Fran Lago, guitarrista i vocalista. Actualment, la banda la formen cinc joves d’entre 18 i 24 anys. Allò que havia començat com un entreteniment entre amics va agafar forma quan van tenir el primer bolo i la gent els va començar a preguntar si tenien nom i xarxes socials. «A partir d’aquí ja ens vam centrar a fer un repertori una mica més formal», explica Lago.
Amb influències d’Estopa, Melendi o Los Delincuentes, el so d’Azogue beu, principalment de «rumba barrejada amb un toc més potent de rock», diu el baixista, Eloi Carreras. Tot i això, Lago apunta que no tenen un estil fix: «pot ser que tinguem una cançó més roquera, però després també tenim balades». Malgrat que als primers concerts tocaven versions, des del principi sabien que no era el seu objectiu: «volíem participar en el món en què hem crescut amb noves cançons», assenyala el bateria, Josep Aguilera.
Azogue ha passat de ser un grup d’amics que s’ho passa bé tocant en bars i restaurants a omplir el concurs Gambarrock de les barraques de Palamós amb els seus temes propis. Un concurs que, a més, van guanyar i que els permetrà tocar l’any que ve en el mateix escenari el dia 24 de juny. «Va ser espectacular perquè no t’ho esperes ja que de primeres, de tots els grups que es presenten, només passen tres i ja era estrany que estiguéssim allà, però que a sobre guanyéssim…», explica Aguilera.«Cap de nosaltres hi va anar amb aquesta intenció, volíem fer un bon directe aprofitant que eren cançons pròpies, i demostrar al públic el que podíem fer», afegeix el guitarrista Jordi Mirete.
La majoria dels integrants són autodidactes i compaginen la música amb feines que no estan relacionades amb les arts. Tot i ser conscients de la dificultat d’obrir-se pas en aquesta indústria, és el seu somni: «si podem continuar fent bolos i tenim la il·lusió de crear cançons ja estarem contents. Però clar que el meu somni és poder dedicar-me a això», comparteix Lago. Aguilera afegeix que «no esperava que arribaríem al punt a on estem. Sembla que aquestes coses sempre els hi passa als altres i veure que t’està passant a tu després d’esforçar-te és una experiència espectacular».
Emma Sayer
Amb només 20 anys, la gironina Emma Sayer ja acumula un llarg recorregut com a cantautora. De petita li agradava cantar, i a l’institut va aprendre alguns acords de guitarra en una optativa. L’obsessió i admiració per Taylor Swift la va portar a escriure les seves primeres cançons el 2020, i poc després va començar a actuar en directe, mentre encara cursava 4t d’ESO.
Sayer defineix la seva música com a pop amb tocs de pop-rock dels anys 90 i 2000 i, fins i tot, de pop-folk. Compon sobretot en anglès perquè és la seva llengua paterna i la que li surt més natural: «és el tipus de música que m’inspira». Tot i això, darrerament ha començat a explorar el català, «la música en català també és molt maca. Ara he decidit traduir una cançó que ja he publicat i a veure si la puc cantar en un dels pròxims concerts».
Amb les seves cançons s’ha anat fent un lloc en concursos locals com l’Inèdit de Llambilles o el Tu de què vas 2024 de Platja d’Aro, que va guanyar i li ha permès tocar a la Festa Major d’enguany. També ha actuat a la Mirona, en el cicle Periscopi, i en micros oberts de Londres. Amb la seva trajectòria coneix bé les dificultats del sector: «molts cops no ho veuen com una professió, no et prenen seriosament i ho consideren un hobby». Tot i això, segueix amb determinació: estudia producció musical a l’EUMES i vol dedicar-s’hi professionalment.
Genni Knows
La veu de Genni Knows -nom artístic de Gennifer Frías, de 25 anys-porta l’ànima del soul i el reggae, amb tocs de pop i afro beat. «És una barreja de la música negra i de sonoritats més actuals», explica.
Va començar aquest projecte personal l’any 2024, després d’anys com a corista a la Black Music Big Band i de compartir escenari amb Gabriela Richardson al Primavera Sound. Va començar a escriure cançons pròpies i a treure un EP per poder-lo presentar en festivals com el Sona 9 i en festes majors per «anar fent una direcció una mica més clara i poder fer ja els meus temes». Des de llavors s’ha presentat a concursos i cicles per a artistes emergents i ha tocat en escenaris com el de la Mirona.
Les seves lletres combinen català, castellà i anglès, buscant proximitat amb el públic: «molta gent no domina l’anglès i no entenen el missatge». Perquè, que el públic canti les teves cançons senta molt bé: «al final passes moltes hores fent música, i que després la gent pugui cantar o que et diguin que una cançó els ha inspirat és molt maco».
Paral·lelament a la seva carrera musical, Frías treballa com a educadora a Salt. Com els altres artistes, és conscient de les dificultats d’aquesta indústria. Reconeix que el principal obstacle és la manca d’espais per tocar: «ni tan sols en els bars, no hi ha molta música en directe». Nascuda a la República Dominicana, però criada a Girona, reivindica també la importància de la diversitat en l’escena: «trobo que falten més artistes dones racialitzades».
Oxigen
La història d’Oxigen comença a la Black Music Big Band júnior, on els sis membres es van conèixer. El bateria i el pianista van voler formar un grup, s’hi van sumar les dues cantants i, més tard, es va completar amb el baix i la guitarra. Al principi feien versions, però aviat van apostar pels temes propis, «fer versions no t’omple tant com fer música pròpia», explica el guitarrista Marçal Rubió. El seu so barreja pop amb disco, punk i soul, amb referents que van d’Oques Grasses a Amy Winehouse.
Amb només 18-20 anys, ja acumulen més de cinquanta concerts, un disc (No fa tant) i una col·laboració amb Buhos. La publicació del seu primer disc «va ser el millor moment que hem tingut com a grup», recorda Rubió. La col·laboració amb Buhos, afegeix, «ens va fer molta il·lusió perquè és un grup que hem escoltat molt».
Tot i la seva trajectòria també es troben amb dificultats: «la majoria de les festes majors busquen versions. Fer només temes propis és molt més difícil», lamenta Rubió. Malgrat això, recorden amb orgull concerts com les Festes de Vidreres de 2022 o les barraques de Palafrugell i Salt. Fa poques setmanes també van actuar a l’Empordà Music Festival, en la jornada dedicada a artistes emergents. El seu somni seria tocar algun dia al Canet Rock, però de moment compaginen estudis i música, sense pressa, però amb constància: «sabem que som molt joves i tenim molta carrera per endavant».
A dalt de l’escenari
Tot i les experiències acumulades, alguns dels artistes encara lluiten amb els nervis i les emocions que provoca l’escenari. «Crec que dels cinc soc el que es posa més nerviós abans de tocar. Sempre he sigut molt perfeccionista i obsessiu, però quan començo a tocar i miro als meus companys ja em passa i ho gaudeixo», confessa Jordi Mirete, d’Azogue. En canvi, per a Eloi Carreras, «els nervis ja es transformen més en ganes de fer-ho bé i gaudir, més que por». Una sensació compartida també pels d’Oxigen: «Tenim el directe molt preparat, l’hem tocat molt. Llavors, nervis no és la paraula, però un cop a dalt l’escenari la sensació continua sent molt bonica».
«molts cops et diuen de cantar sense pagar-te res, amb l’excusa de donar-te visibilitat»
Un camí difícil, però amb il·lusió
Pel que fa a l’escena musical gironina, els artistes assenyalen certes dificultats. «Aquí és més complicat que a Barcelona, on hi ha molts més bars i locals per tocar» diu Carreras. En la mateixa línia, Genni Knows apunta que «costa molt accedir a festes majors o a llocs que surtin dels bars i els bolos de versions». Emma Sayer afegeix que «molts cops et diuen de cantar sense pagar-te res, amb l’excusa de donar-te visibilitat».
Malgrat tot, coincideixen en les ganes de créixer. Sayer somia cantar algun dia al Glastonbury, Oxigen vol arribar al Canet Rock, Genni Knows prepara un disc i un directe més potent, i Azogue prefereix avançar a poc a poc, però sense perdre la il·lusió: «jo no sé si som un grup de música o uns amics que compartim la mateixa passió i fem una bola molt gran», declara Lago. Tot i això, ja tenen alguns bolos programats pel 2026, com les barraques de Palafrugell. El cantant també fa una crida a valorar la diversitat musical: «s’està perdent la varietat i la capacitat d’escoltar gèneres diferents i donar-li a la música l’atenció que es mereix. Si pogués ficar-li una cosa al cap a tot el món seria que apreciés la música, cada estil, i el que transmeten perquè la música és el millor que hi ha».
Subscriu-te per seguir llegint
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- La Diverbeach arrasa sota la pluja
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- Remarquen que està prohibit banyar-se a l'estany del parc del Migdia de Girona després de la mort d'una vintena d'aus
- On aparcar per la Diverbeach 2025 de Sant Antoni de Calonge
- Un ciclista denuncia amenaces després d’un incident amb operaris al carril bici de Pedret de Girona
- Les millors imatges de la Diverbeach