Social Runs: la nova moda de córrer i fer comunitat
A la Costa Brava el running es viu diferent: Nari-nant, Brava i Run Club uneixen persones, amb rutes i activitats fan créixer comunitats. Més que córrer és compartir i connectar, una nova manera de viure l’esport i la socialització
Córrer mai havia estat tan social. Si abans el running s’associava a auriculars, ritme propi i quilòmetres en solitari, ara ha trobat una nova manera de viure’s: els social runs. Aquestes quedades informals, que combinen esport i vida social, s’han posat de moda i ja omplen carrers i passejos a ciutats com Barcelona o Girona, i ara també han arribat amb força a la Costa Brava.
El concepte és senzill: persones de diferents nivells i edats es reuneixen per córrer en grup i, després, gaudir d’una estona social amb una cervesa, un esmorzar o activitats complementàries. L’objectiu no és competir ni fer marques, sinó viure el running d’una manera més propera, festiva i sobretot comunitària.
A la Costa Brava, tres projectes han sabut captar aquest esperit i fer-lo créixer: Nari-nant Social Run, Brava Social Run i Run Club Costa Brava. Tres maneres diferents d’entendre d’una mateixa tendència que ha vingut per quedar-se.
Social Runs a la Costa Brava
El 12 d’agost de 2024 va néixer Nari-nant Social Run, una iniciativa que volia transformar la manera de córrer a la Costa Brava. Els fundadors, Mar Vergés i Nil Riembau, tots dos de Palafrugell, observaven que molta gent corria sola i van decidir crear una comunitat per unir aquestes persones: “Per què no córrer en grup en comptes de fer-ho sol?”, explica la Mar. Així va sorgir Nari-nant, amb la intenció de combinar esport i vida social de manera diferent.
El nom, explica la fundadora, té arrels locals: “Volia un nom típic de la Costa, català. Inicialment pensàvem en ‘na fent’, però és molt comú. Un dia, dinant amb la meva àvia, em va proposar ‘narinant’. I llavors vaig pensar: ja està, ho tenim”.
Al principi, Nari-nant es va inspirar en altres social runs de ciutats europees i catalanes, però aviat van decidir donar-li una identitat pròpia. La diferència? Sempre incloure un element que aportés valor. A més de córrer, els participants poden aprendre amb professionals a través de classes d’estiraments, escalfaments o activitats complementàries com pilates o barre. “Volíem que no fos només sortir a córrer; que també fos salut, consciència i aprenentatge”, afirma la Mar. També han sumat col·laboracions solidàries, com la iniciativa amb el projecte Pitu Follow.
A l’estiu, Nari-nant organitza trobades setmanals gratuïtes cada dijous a diferents punts de la Costa Brava. A l’hivern, les trobades es traslladen a Girona. Per adaptar-se a tothom, ofereixen dos ritmes: un grup més tranquil, liderat per la Mar, amb un ritme de (5:45-6:00 min/km), per a qui vol gaudir del paisatge i socialitzar; i un de més ràpid, dirigit pel Nil, amb un ritme de (5:10- 5:30 min/km), per als que volen entrenar amb intensitat. A més, un cop al mes (i de vegades dos), preparen esdeveniments especials que combinen running amb altres disciplines.
L’assistència mitjana és d’unes 30 persones fixes, tot i que el grup de WhatsApp ja supera els 200 membres. La Mar insisteix que prefereixen créixer a poc a poc: “Ens encanta que vingui molta gent, però valorem més poder atendre tothom. És millor ser 30 i que tothom se senti acollit que ser 60 i perdre la proximitat”.
Nari-nant és molt més que esport. A les quedades ja han nascut amistats, plans socials i fins i tot algun romanç. “Alguns ens diuen que som com el Tinder de l’esport”, riu la Mar.
En aquest primer any, Nari-nant ha sumat col·laboracions amb marques com Nutrisport, Limbo Essentials, 365 Sport Everyday i Born Living Yoga, que aporten productes o mostres als corredors. La relació amb les empreses, assegura la Mar, és fluida: “Els va molt bé perquè en un esdeveniment arriben a cinquanta persones de cop. És un win-win”.
Després d’un primer any de proves, ara toca consolidar-se. Els fundadors volen mantenir el caràcter gratuït d’algunes trobades, crear una web pròpia i establir un calendari fix amb esdeveniments mensuals. Tot i així, reconeixen que el camí no és fàcil: “El social run s’haurà de reinventar per sobreviure. No pot ser sempre igual i caldrà professionalitzar-lo per evitar problemes legals si algú es fa mal”.
El que tenen clar és que seguiran fidels a l’essència: unir persones a través de l’esport amb la Costa Brava com a teló de fons. I de moment, la fórmula funciona: 40 persones el primer dia, una comunitat que ja supera els 200 membres i una base fidel de 30 corredors que no fallen.
“Al final, el que ens mou és això: fer esport sense competir, passar-ho bé i sentir que formes part d’alguna cosa. El running ens uneix, però la comunitat és el que ens fa especials”, conclou la Mar.
Mentrestant, uns mesos després, a finals de juny, va sorgir el Brava Social Run, impulsat per Andrea Fernández, Iván Franco i Núria Mestres. Iván i Núria, que ja corrien habitualment, van veure que les trobades de running es feien cada vegada més populars a diferents ciutats i van decidir provar-ho: «Vam anar a provar-ho un dia jo i la Núria, i vam veure, hòstia, que guai, una birreta, córrer i tal…», recorda Iván. Només van necessitar un primer esdeveniment a s’Agaró per veure que la idea funcionava: 65 persones es van presentar sense conèixer-se, i el grup de WhatsApp va créixer ràpidament fins a 145 membres.
La filosofia del grup és clara: no repetir mai la mateixa experiència. A diferència d’altres social runs, el Brava aposta per canviar cada vegada tant la ruta com el local on acaben les trobades. Ja han passat per Sant Feliu, Platja d’Aro i S’Agaró, i sempre amb formats diferents: esmorzars, sopars o fins i tot la possibilitat d’afegir activitats com pilates en un futur. “El que ens diferencia és això: mai és igual. I això fa que la gent tingui ganes de tornar per descobrir què tocarà la propera vegada”, explica l’Andrea.
El funcionament és senzill però inclusiu. Hi ha dos grups: un de córrer a ritme més alt, liderat per l’Iván, i un altre de caco (caminar+córrer), guiat per l’Andrea. Les rutes es dissenyen perquè els dos grups puguin retrobar-se i acabar junts, sempre amb la foto final de família.
El component social és el cor del projecte. “Valorem més la part social que l’esportiva. Si només fos córrer, no ho faríem”, diu l’Andrea. De fet, hi ha qui no participa a la cursa i només apareix després per gaudir del menjar, la cervesa i la companyia.
En molt poc temps, Brava Social Run ha teixit complicitats amb empreses locals: samarretes creades amb la marca Dvilclo, col·laboració amb la clínica esportiva Iknos i suport de la beguda energètica natural Romo. També compten amb un fotògraf oficial, en José Calvo, que documenta cada esdeveniment. “Amb això no guanyem res, però la gent ho gaudeix i se’n va amb un record. Veus que estan contents i això et motiva a continuar”, diu l’Iván.
De cara al futur, el grup vol seguir creixent i diversificant-se. Ja tenen preparada una sortida de trail running a l’hivern, amb més desnivell, i col·laboracions amb marques com Altra, perquè els corredors puguin provar les vambes. El projecte té recorregut, asseguren els fundadors: “És una moda que ha arribat per quedar-se. La gent ja no busca tant sortir de festa de nit, sinó plans saludables i amb bon ambient”.
L’essència, però, no canviarà: córrer junts, compartir taula i fer comunitat. Un model que, en només tres trobades, ja ha demostrat que a la Costa Brava hi ha molta gent amb ganes de moure’s i de conèixer-se d’una manera diferent.
Seguidament, el Run Club Costa Brava va néixer gairebé per casualitat, enmig d’un treball universitari. Natxo Fernández i Arnau Batalla, estudiants de CAFE i amics de tota la vida (un de Blanes i l’altre de Lloret), havien de crear un projecte acadèmic, però l’assignatura exigia que fos econòmicament rendible. La idea de muntar un run club va quedar aparcada… fins que, fora de classe, van decidir tirar-la endavant pel seu compte. El resultat: el 14 de febrer de 2024, coincidint amb el dia de Sant Valentí, es va fer la primera trobada del Run Club Costa Brava.
Des d’aleshores, el grup s’ha anat consolidant amb trobades periòdiques, normalment un o dos esdeveniments al mes, oberts i gratuïts. L’Arnau i en Natxo marquen el ritme (uns 5:45 min/km, tot i que sempre més suau) i dissenyen les parades perquè tothom pugui reenganxar-se. Un d’ells obre camí, l’altre acompanya els del darrere i grava moments de la cursa: l’objectiu és que ningú no se senti fora de lloc.
El que els diferencia és la combinació d’esport i experiència social. Aquest estiu, per exemple, l’Arnau s’encarregava de preparar sessions específiques cada dimecres al matí per a la cursa de Sant Bonós de Blanes, amb un grup reduït de participants. A banda de córrer, han organitzat sessions de barre després d’un social run, han tancat piscines i pistes de vòlei per als participants, i han col·laborat amb la pastisseria Marina de Blanes i restaurants locals que ofereixen berenars o pizzes a cost zero. Fins i tot han tingut música amb DJ en algunes trobades. “Al final, el boca a boca i el factor gratis fan molt”, reconeix Natxo.
La comunitat és majoritàriament jove, entre 20 i 30 anys i supera les 40 persones per trobada. L’ambient és tan proper que, com expliquen els fundadors, molts veïns que mai havien corregut ara surten a entrenar pel seu compte gràcies a la motivació del grup.
El Run Club Costa Brava també ha sabut moure’s en l’àmbit digital: són actius a Instagram, TikTok i WhatsApp (amb un grup que ja aplega 195 persones). Els vídeos virals els han donat visibilitat i també han obert la porta a col·laboracions amb marques com Podoks (mitjons), Soloreakt (ulleres amb música integrada) o OxyRun (tires nasals per córrer). A l’estiu de 2024, fins i tot han tret les seves pròpies samarretes amb Animal Sports.
Per a Natxo, el valor del projecte va més enllà de córrer: “És molt bonic veure que unim un poble. Coneixes gent que abans ni et creuaves, i ara són persones de 10. Veure algú que no corria gens i ara s’esforça per millorar gràcies a nosaltres és el millor reconeixement”.
De cara al futur, el repte és créixer sense perdre l’essència. Volen organitzar esdeveniments “més guais”, buscar patrocinadors i professionalitzar alguns detalls, però sense deixar de banda el factor clau: la comunitat. Com diu Natxo: “Això s’hi quedarà, però només si hi ha gent amb ganes de treballar-ho. Nosaltres ho volem fer, i de moment, va molt bé”.
