Els Mossos del medi ambient: entre cadells, purins o marihuana
Els agents de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) a Girona dels Mossos treballen en escenaris insòlits: caneres, taller il·legals, boscos o ports pesquers, on la natura revela casos tan diversos com pesca furtiva, tràfic de drogues o abocaments
A les comarques gironines, patrullar no sempre vol dir vigilar el trànsit o investigar delictes comuns. Una part dels Mossos d'Esquadra treballa entre rius, boscos, granges i tallers. Són la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) a Girona. El seu responsable, el caporal Toni Martín, explica que la feina es divideix en dos grans àmbits: el natural i l’industrial.
En l’àmbit natural, l’URMA vetlla pel benestar animal. Això inclou el control de nuclis zoològics i caneres. Les inspeccions revisen tant les condicions dels animals com la documentació, permisos i registres. «Has de saber d’on ve l’animal i en quina situació està», explica Martín.
Un dels punts més delicats és la importació il·legal de cadells. La nova llei de 2023 prohibeix la venda al detall d’animals importats, però les màfies continuen portant gossos d’Eslovènia, Ucraïna o Romania. Es tracta de cadells sense garanties sanitàries, sovint amagats en vehicles, que després es “blanquegen” en nuclis locals. «El negoci és enorme: aquí es venen a 2.000 euros animals que allà costen 200», alerta el caporal. Per això recomana desconfiar de les compres per internet i acudir sempre a criadors autoritzats.
Recentment, els agents gironins van aconseguir interceptar un vehicle amb 33 cadells procedents d’Ucraïna. La investigació els va portar fins a un centre caní de Santpedor, on es duia a terme l’activitat il·legal. El resultat: sis persones denunciades i el centre sancionat per incompliments de la Llei de protecció dels animals i altres irregularitats.
Els efectius també inspeccionen caneres de caçadors i animals potencialment perillosos. Quan hi ha denúncies o incidents, comproven registres i, si cal, retiren els animals. En els últims mesos han actuat en diversos casos de maltractament i abandonament. A Cabanes, per exemple, aquests policies gironins van retirar vuit gossos i cinc gats d’un habitatge en condicions insalubres. «Tenien menjar i aigua, però vivien entre excrements i orins, sense sortir. Ara la llei també contempla el maltractament psicològic i l’abandonament com a delicte», recorda Martín.
En l’àmbit ramader, aquesta Unitat dels Mossos controla per exemple purins i residus de granges. A la zona volcànica de la Garrotxa han detectat casos de purins abocats o fins i tot enterrats. També fan inspeccions en explotacions forestals i ramaderes per comprovar que compleixen la normativa. L’any passat per exemple van denunciar per segona vegada una granja de porcs de Riudellots de la Selva per greus irregularitats en la gestió de l’explotació ramadera. Durant una inspecció, els agents van localitzar animals morts, purins abocats de manera inadequada i restes de crema de residus no autoritzada. El responsable de la granja ja havia estat denunciat l’any anterior per fets similars.
Marihuana i impacte ambiental
Moltes investigacions ambientals acaben topant amb el narcotràfic. En explotacions forestals o tallers il·legals, els agents descobreixen sovint plantacions de marihuana. N’han trobat d’abandonades i, un cop desmantellades, els terrenys queden plens de residus: plàstics, productes químics, dipòsits d’aigua, olis i restes de tala d’arbres.
A això s’hi suma el risc d’incendis. «Els cuidadors viuen en autèntics campaments, amb cuines de gas, generadors i bateries. Tot plegat suposa un risc altíssim, sobretot a l’estiu», alerta el cap de la Unitat.
Un exemple va ser a Lloret de Mar, on l’any passat els agents van localitzar una plantació en una antiga plaça de la urbanització, mig abandonada i envoltada de bosc. El cas es va traspassar a la unitat d’investigació, que va desmantellar la plantació.
No hi va haver detencions i, un any després, tal com va comprovar Diari de Girona, les restes encara no s’havien retirat. Això ho han vist d’altres vegades fins i tot en territori protegit. La tasca de l’URMA no és netejar el terreny, sinó elaborar un informe tècnic que quantifica l’impacte i proposa mesures de restauració. La retirada dels residus correspon normalment als ajuntaments.
Tallers clandestins i «campes»
Un altre dels focus d’actuació d’aquests agents dels Mossos d’Esquadra són les anomenades «campes», zones rústiques on es detecten moltes activitats il·legals. S’hi han trobat tallers mecànics clandestins, contenidors amb eines per fer canvis d’oli i pneumàtics, i grans dipòsits de gasoil no homologats que funcionen com a benzineres per a camions.
Els riscos laborals són constants i, fins i tot, s’hi han arribat a trobar persones vivint dins dels tallers, sense mesures de seguretat. En aquestes inspeccions apareixen sovint materials sostrets, plantacions de marihuana o vehicles amagats en contenidors marítims preparats per a l’exportació il·legal. Entre les actuacions destaca una a Fornells de la Selva, on, conjuntament amb la Unitat Operativa de Mobilitat (UOM), es van descobrir diversos camionets preparats per sostreure gasoil de vehicles estacionats a les autopistes.
La URMA també treballa en el sector dels metalls. Martín explica que sovint aturen furgonetes i hi localitzen carregaments amb cables que podrien ser robats. «Hi ha molta activitat mafiosa relacionada amb residus, amb un important flux de materials que s’importen des de França», apunta.
Coordinació i informació
Moltes de les competències són compartides amb Agents Rurals i Seprona. Sovint es fan actuacions conjuntes, com en el cas del control de l’accés motoritzat o la pesca furtiva. El caporal recorda una operació nocturna contra la pesca furtiva al riu Fluvià, al Pla de l’Estany. Els casos arriben per vies molt diverses: queixes ciutadanes, derivacions de comissaries o informació aportada per alcaldes i ajuntaments. Molt sovint, els membres d’aquesta Unitat dels Mossos fan seguiments de paisà. «L’experiència dels agents i l’olfacte policial són clau per detectar on hi ha il·legalitats», assenyala Martín.
El 8 d’agost, la policia del medi ambient dels Mossos d'Esquadra, amb inspectors de pesca del Departament d’Agricultura, va dur a terme un dispositiu al port de Blanes. Diari de Girona va ser-hi present i en una sola jornada es van detectar tres casos diferents de pesca il·legal: un pescador furtiu ja investigat per Pesca, un altre sorprès en arribar a port, i tres furtius que feien moviments sospitosos amb vehicles després de pescar tonyines. En total es van decomissar diverses captures de tonyina vermella i bacoreta, amb exemplars de fins a 42 quilos, així com material especialitzat. Es van aixecar actes de denúncia immediatament.
Un dels pescadors, que havia agafat bacoretes, no tenia llicència i va assegurar que desconeixia que en fos necessària. Es va comprometre a treure-se-la, però no es va lliurar de la sanció. Pel que fa al furtiu investigat per Pesca i interceptat juntament amb els Mossos al port, ja havia estat detectat abans i per evitar ser enxampat duia les tonyines tallades a trossos i sense pell. Aquell dia, però, va ser interceptat.
Una feina molt més àmplia
La URMA també col·labora amb inspectors de treball, Agents Rurals, Seprona, altres unitats dels Mossos i diferents organismes per controlar residus, pesca furtiva i altres delictes ambientals. «Quan entrem a inspeccionar, no només mirem residus o animals. Sovint descobrim delictes que hi van associats. El medi ambient és una porta d’entrada a moltes activitats il·legals», conclou el caporal Toni Martín.
