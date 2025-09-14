La mirada de Pep Sau, entre el paisatge i la vida
Un llibre publicat per Editorial Gavarres i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa aplega paisatges i retrats obra del fotògraf olotí desaparegut el 2024
«Camino com fotografio. M’apropo lentament a cada lloc, amb una mirada neta, entenent l’edifici, l’entorn, l’espai i el temps». D’aquesta manera descrivia la seva manera d’anar pel món, i també de retratar-lo, el fotògraf olotí Pep Sau (1963-2024), que va morir quan feia precisament això: un atac de cor se’l va endur, al juny, mentre feia fotografies al sostre del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
L’última imatge que va captar, a tocar del Comanegra, en el pas que s’enfila cap a les basses de Monars (i en la qual apareix d’esquenes Joan Montserrat, tècnic del parc que l’acompanyava aquell dia en el recorregut, que formava part d’un projecte sobre boscos vells) és també la que tanca el llibre Pep Sau. La mirada serena, que han editat com a homenatge, reconeixement i recull l’Editorial Gavarres i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. La frase que obre aquest reportatge es troba en el text amb el qual arrenca aquest volum, al costat d’una imatge de Pep Sau fent una fotografia al bosc.
Pep Sau es va iniciar en aquesta activitat de manera autodidacta, però va excel·lir en dos vessants estretaments relacionats:la fotografia de paisatges i els retrats de persones. Bona part de la seva activitat professional la va desenvolupar a la Garrotxa, la comarca on havia nascut i on va viure, una zona amb un paisatge espectacular i al mateix temps molt humanitzat.
Les seves dades biogràfiques expliquen que havia realitzat exposicions a Olot, Vic, Girona, Figueres, Barcelona, Osca, Tournefeuille, Perpinyà, České Budějovice (Txèquia) i Zagreb (Croàcia), i que té obra permanent a la Fundació Banc de Sabadell, al Museu de la Garrotxa i al Museu d’Història de Girona. Havia mostrat imatges també a Madrid, Sant Sebastià i Medellín i havia col·laborat en publicacions d’arquitectura, paisatge i antropologia, a més de participar en un bon nombre de llibres, entre els quals n’hi ha diversos que recullen treballs de l’estudi olotí d’arquitectura RCR (premi Pritzker l’any 2017), del qual va ser fotògraf oficial durant alguns anys.
També va ser fotògraf del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i va col·laborar amb la revista Les Garrotxes (que forma part del Grup Gavarres)i amb l’observatori del Paisatge de Catalunya, a més d’exercir des del 2015 de professor de l’Escola Municipal d’Expressió d’Olot. Va ser reconegut amb diversos guardons, com ara l’onzena Biennal d’Art de Girona de 2021, que va guanyar amb Su(b)squeda, un projecte fotogràfic centrat en el pantà de Susqueda al qual va dedicar gairebé tres anys.
Durant la seva trajectòria professional, Pep Sau es va dedicar sobretot a retratar paisatges i les persones que els habiten (i els habitatges i altres construccions que els connecten, és clar). Aquesta dualitat està molt marcada a Pep Sau. La mirada serena, amb una primera part dedicada a la seva fotografia de natura, i una segona centrada en els grups humans que en formen part.
Mirada sensible
Els responsables de l’Editorial Gavarres explicaven en un comunicat quan es va publicar el llibre, el juny passat, que «Pep Sau era un fotògraf de mirada sensible i profunda. Una mirada serena que emmarcava paisatges i vides (...)Iés precisament això el que es recull en aquesta obra, una publicació composta per unes 200 imatges que aglutina dues de les disciplines on va excel·lir: la natura i l’antropologia. Hi conflueixen, doncs, un parell de recorreguts: per un costat, el que s’emmarca amb el seu vincle amb el Parc, apareixen els colors i els tons del paisatge de casa nostra amb un propòsit d’atansament, des de l’aire fins a terra; de l’altre, en blanc i negre, el protagonisme recau en una sèrie de retrats publicats a Les Garrotxes, còmplices estampes de la quotidianitat nostrada».
A més de fotografies, el llibre inclou diversos escrits sobre la persona i l’obra de Pep Sau, un dels quals, titulat «Un encaix perfecte», el signa el periodista Ramon Estéban Pagès, que va dirigir Les Garrotxes entre 2008 i 2015, i recorda els inicis de la col·laboració de Pep Sau amb la revista, el mes d’abril de 2011. Llavors, apunta Estéban, «en Sau ja tenia una molt bona reputació, no només com a fotògraf, sinó també com a artista en general perquè havia muntat diverses instal·lacions multidisciplinars que havien recollit bones crítiques. Per dir-ho clar, tenia prou prestigi perquè, tal com ha passat tantes vegades amb tanta gent d’èxit professional, la fama li pugés al cap. No va ser mai el seu cas ni de bon tros.Tothom qui l’ha tractat a fons l’ha qualificat de modest, pacient, discret, respectuós, en fi, una persona com cal, d’aquelles amb les quals treballar és fàcil i fer-la petar, agradable».
Per a Les Garrotxes, Pep Sau va fer sobretot retrats de persones. «Pagesos, ramaders, modistes, artesans, empresaris, músics, llibreters... van ser captats per la mirada suau i alhora contundent d’en Pep», afegeix Estéban, que en destaca «el profit que sabia treure dels personatges en el seu context».
Ànima de periodista
En aquest sentit, en un altre dels textos inclosos en el volum, titulat «Mirar cap enfora, mirar cap endins», l’escriptor i fotògraf Ernest Costa i Savoia explica que a l’hora de preparar qualsevol d’aquests retrats humans, «en Pep s’interessava pel que feia cada persona i pel que havia fet, inquiria detalls. Preguntava i preguntava. Tenia ànima de periodista, conclou una de les persones que me’n parla». Costa va mantenir diverses converses sobre Pep Sau amb interlocutors diferents perquè no havien coincidit mai físicament:«Em diuen que era educat i tan discret que es pot dir que caminava de puntetes per passar desapercebut. Era un home bo, afegeixen. Totes, unes virtuts fonamentals per aconseguir fotografiar sense que els fotografiats se sentin incòmodes».
Costa també comenta la fotografia de paisatges de Sau, en els quals «en Pep ha sabut captar bé la llum que la naturalesa posava a la seva disposició». Un aspecte important, segons l’escriptor, perquè «sense llum no hi ha fotografia».
Aquests paisatges eren del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, un espai natural "profundament humanitzat», tal com el descriu en el text «Gratitud immensa» Emili Bassols i Isamat, responsable de patrimoni natural del parc, que fa una reflexió sobre aquesta situació: «Cada dia transiten per l’interior del Parc Natural milers i milers de persones, i la majoria ho fan sense recordar, o ni tan sols saber que el paisatge que les envolta està legalment protegit. Per evitar aquesta insulsa apatia i adonar-nos de com n’és de preciosa la natura que ens acull ens calen periòdiques sacsejades que ens posin a lloc i ens recordin com som de privilegiats de viure en aquest petit racó de món».
Desvetllar consciències
Per a Bassols, les fotografies de Pep Sau exercien aquest paper de «periòdiques sacsejades»:«En Sau, com l’anomenàvem tots, tenia la capacitat de desvetllar les nostres consciències adormides captant i mostrant-nos realitats properes de tal manera que un espai que havies recorregut un munt de vegades passava a ser, a partir d’aquell moment, increïblement vell». I postil·la:«Ens redescobria els nostres propis paisatges i feia que ens en sentíssim orgullosos (...) No hi ha cap fotografia d’en Sau que et deixi indiferent, que no et faci aflorar pensaments i sensacions».
Un missatge semblant el transmet el periodista Jordi Nierga, director de la revista Les Garrotxes, en la presentació del llibre. Les fotografies de Pep Sau, escriu, «no només responen a una voluntat professional. Els plans, els enfocaments o les llums també evidencien la redescoberta d’un petit país i un compromís sincer amb els llocs i amb la gent». Segons ell, Pep Sau. La mirada serena «és un llibre d’homenatge, sí, però sobretot és un acte de justícia».
